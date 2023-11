Alondra García Miró: ¿Cuál es el costo de sus lujosas vacaciones en Dubái?

Alondra García Miró se encuentra atravesando una nueva etapa en su vida. Desde que terminó su relación con Paolo Guerrero, la modelo se ha dedicado a viajar al lado de diferentes marcas. A través de sus redes sociales, ella no duda en mostrarle a sus seguidores qué ciudades ha estado visitando últimamente.

Te puede interesar: Alondra García Miró, sus desafíos en la actuación, qué dijo sobre Paolo Guerrero y las palabras de cariño a Doña Peta

Ahora, tras haber estado unos días en Madrid, la influencer le reveló a sus fans que se iría a los Emiratos Árabes, específicamente a Dubái. Ella documentó todo lo que hizo en este país, desde que subió al avión, hasta el hotel en el que se quedó con su pareja.

Sin embargo, el programa ‘Magaly TV La Firme’ se tomó el tiempo de averiguar los costos de las nuevas vacaciones de Alondra García Miró. “Ver a una Alondra feliz y realizada, esta vez en viaje de ensueño, un viaje de luna de miel. Alondra se ha ido a Dubái con su nuevo amor”, anunció Magaly Medina.

Alondra García Miró denunció robo. (Instagram)

Para llegar al Medio Oriente, la modelo peruana tomó la exclusiva aerolínea Emirates, cuyo pasaje en primera clase está valorizado en más de 8000 euros. Cabe precisar que esta aeronave tiene en su cabina personal, ducha, spa, sala vip a bordo y un amplio menú.

Te puede interesar: La reacción de Alondra García Miró al ser consultada sobre Paolo Guerrero y su segundo hijo con Paula Consorte

Al llegar a Dubái, Alondra García Miró se dirigió al lugar en el que se hospedaría, el Burj Al Arab, considerado el único hotel de 7 estrellas en todo el mundo. La habitación en la que se quedó tenía dos pisos y contaba con vista al mar. Este lujoso lugar tenía un costo de 8000 soles la noche.

¿Quién es la nueva pareja de Alondra García Miró?

De acuerdo a la información que compartió ‘Magaly TV La Firme’, Francisco Alister Moreno es el nuevo galán de la modelo peruana. Él es licenciado en Dirección de Empresas y ha sido presidente del Banco Santander en Nueva York, Estados Unidos.

Te puede interesar: Magaly Medina y Magaly TV La Firme son nominados a los premios Martín Fierro Latino 2023: “Mejor presentadora de televisión”

En la actualidad es un exitoso empresario, pues se dedica al sector inmobiliario, ya que desde hace un tiempo creó su startup Clikalia, la cual le estaría dando una gran facturación.

Solo en el 2021, esta empresa del nuevo novio de Alondra García Miró movió alrededor de 460 millones de euros entre ventas y compras de inmuebles.

Alondra García Miró y su nuevo galán. (Captura)

No quiere saber nada de Paolo Guerrero

En una entrevista con Infobae Perú, Alondra García Miró evitó hablar sobre Paolo Guerrero, quien recientemente se convirtió en padre y ahora se encuentra esperando su segundo hijo. La modelo peruana entiende que es inevitable que le pregunten por su expareja; sin embargo, dejó en claro que prefiere no hablar sobre esos temas.

“Es un tema que prefiero no hablar, creo que no viene mucho al caso. Es imposible que no me pregunten, pero entiéndanme a mí que es algo que prefiero mantener en privado. Siempre me he manejado así, Mantenerme en mi línea me da mucha tranquilidad, y eso no tiene precio”, comentó.

De otro lado, cuando le dijeron que Doña Peta todavía le tenía mucho cariño, ella se emocionó. “Ay, es lo máximo, yo también le tengo mucho cariño (suspira) .. y prefiero ya no hablar más del tema, pero todo bien, estoy contenta”, indicó.