Miraflores: delincuente ataca a joven en la puerta de su casa y lo obliga a hacerle transferencia por Yape

Un nuevo caso de inseguridad ciudadana generó alerta en el distrito de Miraflores, puesto que dejó en evidencia una realidad que preocupa a muchos peruanos: uno ya no está seguro ni en su propio hogar. Esta vez, la víctima fue un joven que reside en un departamento de dicha jurisdicción, quien sufrió un robo en una aparente nueva modalidad.

Las cámaras de seguridad del inmueble en el que vive el hombre captaron cómo un sujeto de identidad desconocida daba vueltas por el lugar hasta quedarse detenido cerca a la puerta. Fue en ese momento, cuando el hombre salió a botar la basura, que todo el robo comenzó.

Lo retuvo en su propia casa

De acuerdo a un reporte de Panamericana, la víctima se encontraba sola cuando salió de la casa para dejar una bolsa de desperdicios; sin embargo, grande fue sorpresa cuando halló a un sujeto al interior de su vivienda a su retorno.

La identidad del sujeto ya es investigada por la PNP. - Crédito: Panamericana

“Entra en mi habitación, él estaba como que nervioso, la verdad es que no sé si drogado, pero miraba a todas partes y yo tenía dos celulares en la repisa en la mesa de mi habitación. Entonces, él los nota y me dice: ‘Me llevo los celulares o dame plata’. Pero yo le digo: ‘Esos celulares no funcionan, están dañados y no sirven’”, apuntó el joven para el referido medio.

Esto no habría sido del agrado del ladrón, quien se mostró desesperado por obtener algo de dinero de su víctima. “Entonces, dame plata. Y si no tienes, dame efectivo, transfiéreme ya, lo que sea’. Fue lo que me pide al no poder encontrar nada de valor”, detalló.

Sin embargo, al no poder encontrar nada, lejos de amilanarse, el criminal le exigió la transferencia de 200 soles a través del aplicativo Yape. Por su parte, el hombre prefirió no exponer su vida y aceptó realizar el movimiento bancario; no obstante, parece que el pago no se actualizó tan rápido y el sujeto optó por amenazarlo con un arma blanca.

La víctima tuvo lesiones leves y fue atendida en el hospital

El criminal apuñaló dos veces la mano de su víctima, de acuerdo a la información de Panamericana, cuando el monto no aparecía en su cuenta bancaria. Luego de unos momentos de agresivas amenazas, parece que sí recibió el dinero porque comenzó a decirle que le abriera la puerta. Esto último fue porque para salir de la casa se requiere de la llave.

Posterior al asalto, la víctima contó que el sujeto le advirtió varias veces que no debía contarle a nadie lo ocurrido porque “ya sabía dónde vivía” y una serie de cosas más. Aunque el joven prefirió acudir rápidamente al hospital Casimiro Ulloa para atenderse las dos heridas que le dejó el ataque con el arma blanca, posteriormente realizó la denuncia ante la comisaría de Miraflores.

“Ya no estás seguro ni en tu propia casa, ni el momento de botar la basura. O sea, ya es terrible, yo creo que las autoridades ya deben poner cartas en el asunto y ya hacer algo”, pidió muy consternado.

No podrá trabajar hasta recuperarse al 100%

Otra de las preocupaciones de la víctima es que, al desempeñarse como estilista, no podrá ejercer su profesión porque sufrió lesiones en sus manos. Aseguró que le será difícil retomar dicha actividad hasta recuperarse en su totalidad, lo que significará una baja en sus ingresos mensuales.

Por su parte, indicó que espera que la Policía Nacional pueda ser capaz de dar con el responsable de lo ocurrido, puesto que esta había iniciado las pesquisas de rastreo a la cuenta a la que realizó el depósito solicitado.