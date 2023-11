Joaquín Escobar se distancia de ‘Yoni Gonzales’: su nuevo reto en ‘Papá en apuros’, ‘Al Fondo Hay Sitio’ y un sincero mensaje a Christian Thorsen

Joaquín Escobar ha regresado a la pantalla chica con un retador personaje. Composición Infobae Perú

Aunque Joaquín Escobar ha interpretado diversos roles en sus 20 años de carrera artística, muchos lo recuerdan por su papel como ‘Yoni Gonzales’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Sin embargo, después de seis años alejado de las pantallas y, pese al regreso de la telenovela que lo catapultó a la fama, el actor peruano ha dado un paso inesperado al unirse al elenco de ‘Papá en Apuros’, la nueva producción de Latina TV.

“Tenía ganas de volver a conectarme, de acercarme a las personas que no necesariamente van al teatro o ven mucho cine. Quería tener la oportunidad, de que de lunes a viernes, la gente pueda prender la pantalla y ver la historia que tengo por contar. La respuesta hasta el momento ha sido hermosa”, señaló Escobar, de ahora 28 años, en entrevista con Infobae Perú.

Joaquín Escobar inició su carrera artística a los ocho años. Ha participado en series como 'Mil oficios', 'Misterio', 'Tormenta de Pasiones', entre otros. Instagram/@joaquinescobark

¿Qué pasó después de ‘Al Fondo Hay Sitio?

La última vez que Joaquín Escobar apareció en ‘Al Fondo Hay Sitio’ fue en el último episodio de la octava temporada, que se emitió en diciembre de 2016. El actor no solo se despidió del personaje que lo acompañó por varios años, sino también de las teleseries de América TV, ya que—a diferencia de sus compañeros— no volvió a participar en una producción de dicha casa televisiva. Y no le fue mal.

Te puede interesar: ‘Al Fondo Hay Sitio’: Shirley y Yoni podrían regresar a la casa de los Gonzales para el matrimonio de Joel

“He estado haciendo cine, como cuatro o cinco películas, tanto en Perú como en Estados Unidos y República Dominicana. El año pasado hice una serie en Televisa. También hice muchas obras de teatro”, detalló la ahora figura de Latina TV.

En paralelo, Joaquín Escobar empezó sus estudios en Psicología. “Estoy a mitad de carrera”, nos dijo. Y también retomó otra de sus pasiones, una poco conocida: la locución. Su voz ha sido usada en comerciales de televisión de distintas marcas reconocidas.

Además de trabajar como actor y locutor, Joaquín Escobar es una estudiante de la carrera de Psicología. Instagram/@joaquinescobark

“Estudié locución cuando tenía 13 años, era bastante joven. Luego me enfoqué más por la actuación. Pero ya a los 20 años, me di cuenta que había hecho muy pocas locuciones, así que me volví a activar en el tema. Me refresqué. Empecé a locutar a un ritmo que, año a año, he ido creciendo. Estoy agradecido y sorprendido porque las oportunidades que se me dan como actor también se me dan como locutor”, complementó.

Te puede interesar: Tatiana Astengo recordó a ‘Reinas Pachas’ y opinó sobre el actual ‘AFHS’’: “Con las justas llegan a 20 puntos”

Sobre su relación con sus excompañeros de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Joaquín Escobar detalló que aún mantiene contacto con algunos miembros de la familia ‘Pachas’. Este año se reencontró con Bruno Odar, a quien describió como “un actor reconocido y respetado de nuestro país”, en la telenovela de Latina TV.

Joaquín Escobar se reencontró con Bruno Odar, el recordado 'Lucho Gonzales', en la novela familiar de Latina TV. Instagram/@joaquinescobark

“El año pasado fui a México, donde Areliz Benel (Shirley) vive hace años. Nos encontramos, salimos a almorzar un par de días, dentro de los tiempos que teníamos. Estoy seguro que tengo que regresar pronto a Ciudad de México para ver algunos pendientes por allá, y seguro que me voy a conectar con ella para conversar”, manifestó.

Te puede interesar: ‘Al Fondo Hay Sitio’: Macarena Montalbán se enteró cuál es su verdadero origen y por qué su madre la menospreciaba desde pequeña

“Con Tatiana (Astengo) no he vuelto a tener contacto. Si no me equivoco, no he vuelto a grabar un proyecto con ella ni hemos coincidido en ningún compromiso”, añadió.

Joaquín Escobar le mandó un mensaje de aliento a Christian Thorsen, quien reveló en mayo de este año que padece cáncer de próstata.

“Con él no he tenido la oportunidad de volver a encontrarme. Pero sin duda, cuando me llegó la noticia fue como un baldazo de agua fría, helada, congelada. No voy a negarlo, me preocupé mucho por nuestro amigo. Sentí mucha tranquilidad cuando salió a comunicarse. Quienes lo conocemos sabemos cómo es. Que saliera él a decirlo en un momento tan importante tiene sentido. Él es así, un guerrero”, sostuvo.

Al final de la octava temporada, el personaje de 'Yoni Gonzales' se mudó a la casa de 'Francesca Maldini'. Instagram/@joaquinescobark

Su llegada a ‘Papá en apuros’

De lunes a viernes a las 21:20 horas, a través de la señal de Latina TV, Joaquín Escobar se encarga de dar vida a ‘Jonathan Quiroz’, “un chico neurodivergente, con Asperger y trastorno obsesivo compulsivo”. Sobre las similitudes que algunos usuarios encuentran entre el personaje de ‘Papá en apuros’ con el de ‘Yoni Gonzales’, el actor señala:

“Hay grandes diferencias entre uno y el otro. Jonathan es neurotípico, su padre sí está presente en casa y es más impulsivo. En la novela iremos viendo la primera vez que se enamora, cómo es su primer amor”, resaltó a Infobae Perú.

Por otro lado, el actor y locutor explicó que conseguir este papel no fue sencillo ni para él ni para sus actuales compañeros, algunos de ellos con cero experiencia en televisión.

“Dentro de las tantas cosas rescatables dentro del proyecto, es que cuando se convoca a casting, se hizo para cada personaje. Había actores y actrices con mucha o nula experiencia en televisión. Cada uno presentó una propuesta y ellos escogen. La decisión vino desde Chile, ellos no conocen acerca de nuestras carreras ni de quiénes somos, ni lo que hemos hecho antes. Ha sido, dentro de todo, lo más democrático posible”, precisó.

Papá en apuros es la nueva telenovela de Latina TV, compite directamente con 'Al Fondo Hay Sitio'.

¿Lucha por el rating?

Joaquín Escobar es consciente de que ahora compite contra ‘Al Fondo Hay Sitio’. No obstante, en lugar de preocuparse por las cifras de audiencia, se alegra de que haya dos buenas propuestas en la pantalla chica y en el mismo horario. Al final, el público es el beneficiado.

“Es un honor coincidir con un proyecto muy importante para nosotros, que me dio la oportunidad de reencontrarme con muchos televidentes y que muchos de ellos conozcan mi trabajo. Tengo muchísimos amigos en el otro canal, sé como trabajan, sé que también buscan entregarlo todo, con mucho amor y cariño. Nosotros también lo estamos haciendo. El más beneficiado es el televidente”, resaltó.

“Según el rating, tenemos un promedio de 8 a 9 puntos, pero la reacción de la gente en las redes sociales y en las calles no es la misma; es de 17 puntos de rating, y lo digo con la experiencia de haber estado en un programa que ha tenido un promedio de 30 a 32 punto”, añadió Escobar, quien asegura que ‘Papá en apuros’ no es una copia exacta de la versión chilena ‘Papá a bordo’, sino una “adaptación con la esencia de nuestra realidad”.

Joaquín Escobar no apareció en la nueva era de 'AFHS'. En su lugar, cambió de casa televisiva y ahora forma parte del elenco de 'Papá en apuros'. Instagram/@joaquinescobark

En busca de su propio nombre

Joaquín Escobar reconoce que aún en las calles la gente lo llama ‘Yoni Gonzales’, aunque cada vez menos desde su regreso a la pantalla chica con ‘Papá en apuros’.

“De 10 personas, tres me llaman por mi nombre porque me reconocen como artista, cuatro me llaman con el nombre de mi personaje anterior y otras tres saben de mi chamba. Por eso, en este momento, me dicen ‘Jonathan’. Y estoy feliz y contento porque recién cumpliremos tres semanas al aire, y la respuesta viene siendo muy linda”, expresó.

En la misma línea, Escobar considera la posibilidad de participar en una temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, donde ya ha sido invitado. Ve esta oportunidad como una forma de que el público conozca su verdadera personalidad, algo que también ha ocurrido con Junior Silva, quien confesó en su momento que el apodo ‘Pollo Gordo’ viene quedando en el pasado desde que ingresó al concurso gastronómico.

Recientemente, Joaquín Escobar ha viajado a Ecuador para formar parte del Festival Internacional de Artes Vivas Loja, en representación de Perú con la obra 'La vida es sueño'. Instagram/@joaquinescobark

“Yo soy muy básico para cocinar, pero no me muero de hambre. Para mí (participar) sería de mucho aprendizaje y sería divertido; además quiero que las personas me vean tal cual cómo soy, sin personajes. La gran mayoría me ven en pantalla con una historia que no es la mía, con características de un personaje que no son las mías. Es propio de la ficción, pero también sería lindo que se me dé la oportunidad de que me conozcan a mí. Joaquín, un chico torpe fregándole en la cocina”, señaló.

Según nos dijo, en caso de ser convocado por Rayo en La Botella, sus refuerzos serían Andrés Vílchez y Ale Fuller. “Ellos son mis hermanos y los quiero un montón”, sentenció.