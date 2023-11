Madre de Milett Figueroa niega historial amoroso de la modelo: “No ha tenido novios”

Martha Valcárcel, madre de la reconocida modelo peruana Milett Figueroa, hizo una sorpresiva aparición en el set de ‘América Hoy’, donde compartió detalles sobre la relación de su hija con el famoso conductor argentino Marcelo Tinelli.

La vida amorosa de Milett se convirtió en el foco de atención en Argentina cuando iniciaron los coqueteos con el presentador de ‘Bailando 2023′, más aún cuando la pareja confirmó que estaban saliendo. Recientemente, Marcelo Tinelli la llevó a una glamourosa fiesta de una de las revistas más prestigiosas de Argentina.

En el programa ‘América Hoy’, Ethel Pozo, una de las conductoras, le preguntó directamente a la madre sobre cómo se sentía su hija tras confirmar su romance con Marcelo Tinelli y cómo le había ido en esta fiesta, donde se codeó con influyentes y mediáticas personalidades del país.

Madre de Milett Figueroa asegura que modelo no ha tenido novio antes. IG Milett Figueroa

En principio, indicó que al llevarla a esta reunión, el presentador argentino había oficializado a su hija. Respecto a la relación que ha nacido entre ellos, Martha Valcárcel no evitó emocionarse y asegurar que Milett no había tenido novios anteriormente.

“Ella está feliz de la vida. Lo he repetido varias veces, novios no ha tenido ni relaciones duraderas. Es la primera vez que veo un amor bonito, puro y real”, indicó la madre, dejando atrás el pasado amoroso de la modelo peruana.

Las palabras de la madre revelaron la felicidad y la satisfacción que Milett experimenta en esta nueva etapa de su vida amorosa. De pronto, se escuchó un balbuceo de Edson Dávila.

Fiel a su estilo y entre dientes, el conductor de ‘América Hoy’ recordó a Patricio Quiñones, un bailarín que tuvo una relación amorosa con Milett Figueroa en el 2016. “Con ‘Pato’ sí ha durado”, dijo el popular Giselo.

Martha Valcárcel minimizó relación de Milett con Patricio Quiñones. (Willax)

Esta unión duró dos años y fue bastante mediática. La madre de Milett, por su parte, continuó hablando sobre la relación actual de su hija, destacando la autenticidad y la alegría que este nuevo amor le ha traído en una época mucho más madura.

“Todos hemos tenido amores en la juventud. Estamos hablando de los amores de mi hija cuando tenía 18, 17, 19, 20. Son ilusiones, no es que se menosprecie ni nada, pero son cosas pasajeras”, aclaró doña Martha bastante incómoda.

Cabe recordar que es la primera vez que la madre de Milett Figueroa habla tan abiertamente sobre una relación de su hija. Incluso, se muestra orgullosa de cómo se viene desarrollando.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el historial amoroso de Milett Figueroa?

Después que la prensa argentina expusiera todos los supuestos amores de Milett Figueroa, donde aparecen Antonio Pavón, Patricio Quiñones, Guty Carrera, Maluma, entre otros; Marcelo Tinelli no dudó en sacar cara por la modelo peruana y señalar que poco le importa este listado.

Asimismo, aclaró que él no es el Papa Francisco para juzgar, y su único interés hoy en día es disfrutar su momento con Milett Figueroa.

“Me gusta disfrutar mucho el presente, tampoco miro mucho el pasado. Me pueden decir doscientas mil historias. Acá está el señor que parece el biógrafo de la vida de Milett, de todas las cosas que ha hecho y los flacos con los que ha salido. La verdad que a mí me tiene sin cuidado con quién ha salido”, dijo Marcelo Tinelli a un programa argentino.

Milett Figueroa deslumbró en alfombra roja del evento realizado por la Revista Caras de Argentina. (Foto: Captura de IG)

El presentador señaló que no tiene por qué escandalizarse, pues él no ha sido ningún santo. “Si hicieran mi biografía, directamente clausuro la tele. No me voy a poner yo en ser el Papa Francisco, diciendo: ‘Ay, qué tremendo’, porque realmente no me importa lo que hizo anteriormente. Al contrario, me gusta mucho disfrutar el hoy, y a futuro, la verdad que no lo sé. Jamás me imagino el futuro, jamás me lo pude imaginar en mi vida”, aclaró.

El argentino finalizó diciendo que lo único que le importa es que está bien con Milett. “Me siento muy cómodo con ella. La admiro como mujer, me sorprendió gratamente, es divina, sensible y culta, y con quien se puede hablar”, sentenció.