Prensa argentina le recuerda historial amoroso a Milett Figueroa y Marcelo Tinelli la defiende: “No me importa”

Marcelo Tinelli defiende a Milett Figueroa después que expusieran su historial amoroso. América TV de América

Desde que Milett Figueroa llegó a Argentina no ha dejado de hacer noticia. Los conductores no solo halagan su belleza y talento, sino que también están a la expectativa de su vida privada. Más aún después que Marcelo Tinelli confirmara que está conociendo a la modelo peruana.

En una reciente edición de LAM, el conductor Ángel de Brito no tuvo ningún reparo el leer el historial amoroso de Milett Figueroa, donde nombró a Guty Carrera, Antonio Pavón, Maluma, Christian Meier, entre otros. Incluso, Rodrigo Cuba fue involucrado con la también artista.

Cabe indicar que el futbolista se pronunció de inmediato y salió al frente parta aclarar que nunca tuvo una relación con Milett Figueroa. “Para nada, no la conozco”, fueron las palabras de la hoy pareja de Ale Venturo.

Esta larga lista causó revuelo entre los conductores del programa. La mayoría coincidió en que Milett Figueroa no cometió nada grave, mientras que otros cuestionaron que se haya involucrado con personas casadas.

Milett Figueroa, sus exparejas y los hombres con los que se le involucró en el pasado. | Composición Infobae

¿Qué dijo Marcelo Tinelli sobre el historial amoroso de Milett Figueroa?

El conductor argentino fue consultado sobre las supuestas exparejas de la modelo peruana. Bastante tranquilo, Marcelo Tinelli aclaró que no piensa en el futuro y mucho menos en el pasado, que su único interés es vivir el presente. Asimismo, dejó en claro que ha llegado a conocer a una Milett que le gusta mucho, y desea seguir conociéndola.

“Me gusta disfrutar mucho el presente, tampoco miro mucho el pasado. Me pueden decir doscientas mil historias. Acá está el señor que parece el biógrafo de la vida de Milett, de todas las cosas que ha hecho y los flacos con los que ha salido. La verdad que a mí me tiene sin cuidado con quién ha salido”, dijo Marcelo Tinelli para un programa argentino.

Aunque no piensa en el pasado, el presentador señaló que no tiene por qué escandalizarse, pues él no ha sido ningún santo. “Si hicieran mi biografía, directamente clausuro la tele. No me voy a poner yo a ser el Papa Francisco, diciendo: ‘Ay, qué tremendo’, porque realmente no me importa lo que hizo anteriormente. Al contrario, me gusta mucho disfrutar el hoy, y a futuro, la verdad que no lo sé. Jamás me imagino el futuro, jamás me lo pude imaginar en mi vida”, aclaró.

“Yo disfruto del momento a pleno, y se lo digo a mis hijos. Yo jamás le podría decir a un hijo, cuídate. Le digo siempre, disfruta”, acotó.

Marcelo Tinelli defiende a Milett Figueroa y asegura que lo le interesa su pasado amoroso. IG

Finalmente, resaltó que su intención es crecer en la vida y disfrutar el tiempo con la Milett que ha conocido hoy en día,

“Si te trabas en la proyección o vas para atrás y dices ‘lo que hizo’, no vas a crecer nunca, yo estoy muy bien, me siento muy cómodo con ella. La admiro como mujer, me sorprendió gratamente, es divina, sensible y culta, y con quien se puede hablar”, sentenció.

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre su vínculo con Maluma?

Milett Figueroa fue consultada en el programa ‘Bailando’ si era cierto que tuvo una relación con Maluma cuando participaron en el reality ‘Combate’. La modelo señaló que no fueron pareja, pero sí se gustaban cuando eran jóvenes.

“No salimos. Trabajé con él cuando estaba en un reality ‘Combate’, cuando recién ingresé a la TV. Ahí lo conocí, él tenía 19 años y yo 20, muy chiquitos la verdad. Obviamente que en ese momento sí había un gusto, pero luego cada uno (siguió) con su camino. Sí nos vincularon. Nos gustábamos, pero que haya sido mi pareja, no. Fue lindo, éramos muy chicos todos”, manifestó.

Para dar por finalizado el tema, señaló que le da gusto el triunfo internacional de Maluma. “Me alegro un montón que le esté yendo también”, terminó.