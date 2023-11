Patricio Quiñones responde a la madre de Milett Figueroa por minimizarlo y habla de Marcelo Tinelli: “Qué suerte”

Patricio Quiñones decidió hablar con ‘América Hoy’ después que doña Martha Valcárcel lo minimizara. La madre de Milett Figueroa indicó que su hija no había tenido novios antes, olvidando el mediático romance de la modelo peruana con el popular ‘Pato’.

Recordemos que la pareja inició su relación en el 2016 y culminó después de dos años. Los novios no dudaban en mostrarse a través de las pantallas, hasta el día en que decidieron terminar en medio de dimes y diretes.

No obstante, para Martha Valcárcel, esta relación no significó nada para Milett Figueroa, pues considera que su hija no ha tenido una relación antes que Marcelo Tinelli.

“Ella está feliz de la vida. Lo he repetido varias veces, novios no ha tenido ni relaciones duraderas. Es la primera vez que veo un amor bonito, puro y real”, indicó la madre en ‘América Hoy’ el pasado lunes 20 de noviembre, dejando atrás el pasado amoroso de la modelo peruana.

Al escuchar a Edson Dávila decir el nombre de Patricio Quiñones, doña Martha se apresuró a hacer una aclaración bastante incómoda: “Todos hemos tenido amores en la juventud. Estamos hablando de los amores de mi hija cuando tenía 18, 17, 19, 20. Son ilusiones, no es que se menosprecie ni nada, pero son cosas pasajeras”.

¿Qué respondió Patricio Quiñones?

En principio, el bailarín que ha sido parte del elenco de Daddy Yankee se mostró sorprendido por la relación que entabló Milett Figueroa con Marcelo Tinelli y tuvo una peculiar respuesta al respecto.

“¿Ya tienen una relación juntos? ¿Son novios? Qué suerte, quién no quisiera estar con Marcelo Tinelli”, indicó Patricio Quiñones, quien también se refirió a las palabras de doña Martha Valcárcel.

Madre de Milett Figueroa asegura que modelo no ha tenido novio antes. IG Milett Figueroa

El exintegrante de El Gran Show no se mostró sorprendido y señaló que es él quien no quiere que lo nombre ni involucren más con Milett Figueroa.

“Está claro que la mamá de Milett no me tiene una buena energía, creo que hacerme el loco está de más. Me están hablando de una relación que terminó hace muchos años”, indicó el bailarín.

Quiñones dejó en claro que después que culminó su relación con Milett Figueroa, él continuó haciendo su vida y hasta ha tenido más relaciones después de ella.

“Después de Milett tuve dos relaciones más. Yo tuve aquí (en Miami) la relación más importante que he tenido en mi vida, por la gira se terminó, pero es la relación que me marcó mucho y fue muy complicado salir de todo ese tema”, explicó a América Hoy.

Milett Figueroa terminó su relación sentimental con Patricio Quiñones en el 2018.

Consultado por si le desea lo mejor a Milett Figueroa, Patricio Quiñones optó por esquivar la pregunta y remarcar que no quiere que lo involucren más con la modelo peruana.

“Yo prefiero no decir nada, no quiero ni que digan Patricio dijo algo, lo único que deseo es que me saquen del medio y deseo lo mejor para mí”, el bailarín.

¿Quién es Patricio Quiñones?

Patricio Quiñones es un bailarín peruano que se hizo conocido por ser parte del elenco de baile de los programas de Gisela Valcárcel. La fama la logró después que en el 2016 oficializara su romance con Milett Figueroa.

En medio de idas y venidas, el romance culminó definitivamente en el 2018. Después de ello, el peruano continuó con su carrera. En Miami se abrió paso apareciendo como bailarín en videoclips de cantantes del momento como Farruko y Nicky Jam.

En el 2022 sorprendió al anunciar que era parte del staff de baile de Daddy Yankee, para su última gira mundial, en la que se despedía de los escenarios. El peruano fue uno de los más esperados de esta presentación, donde el propio cantante lo resaltó en el escenario.

Después de ellos ha sido parte de importantes presentaciones de Paulina Rubio, Lusi Fonsi, Ivy Queen y más.