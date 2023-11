¿Renunciará a la selección peruana? Juan Reynoso respondió con firmeza

Juan Reynoso habló de su continuidad en la selección peruana. (Movistar Deportes)

La selección peruana perdió 2-0 ante Bolivia en la altura de La Paz; de esta forma, sumó su cuarta derrota consecutiva y se ubica en el fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La nueva caída de la ‘bicolor’ desató múltiples críticas contra el técnico Juan Reynoso, quien habló de varios temas en conferencia de prensa, entre ellos su permanencia en el ‘equipo de todos’ ante el inicio negativo en este proceso clasificatorio.

“Es una situación a revertir. Esa pregunta puntualmente yo no la resuelvo (renuncia); pero mientras que veo el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan, el esfuerzo que hoy han hecho a 3,600 metros, me ilusiona. De ahí en más, sé que esto es fútbol, los resultados, hay situaciones ajenas, siempre he sido perseverante en mi vida y hoy no va a ser la excepción”, declaró.

Después, el ‘Cabezón’ se refirió a las pifias tras el final del compromiso disputado en el estadio Hernando Siles. “Mi contrato es por todo el proceso. Me quedo tranquilo con la perspectiva de los jugadores, entiendo la molestia de la gente, no comparto su opinión, el fútbol está hecho de estos momentos y lo que marca la diferencia es quienes revierten estas situaciones a partir del trabajo”.

Juan Reynoso dirigió su partido número 13 en la selección peruana - Créditos: ESPN.

Jugadores de la selección peruana respaldaron a Reynoso

El mediocampista Renato Tapia fue el primero de la ‘blanquirroja’ en hablar con la prensa y dejó sorpresiva frase en defensa de Juan Reynoso. “No hay que derramar más mie... en esto y seguir adelante nada más. No hay que pensar en qué es lo que ha pasado, en buscar el error o quién lo cometió”.

Paolo Guerrero, por su parte, también respaldó a su técnico. “La gente siempre va a pedir la cabeza del entrenador, creo que en esta, estamos todos, en el mismo barco, comando técnico, jugadores. Nosotros mismos debemos revertir esta situación”.

Asimismo, Aldo Corzo analizó el trámite del Perú vs Bolivia y lanzó contundente mensaje sobre la continuidad del Maximo en la escuadra nacional. “Tuvimos ocasiones, el equipo tuvo un buen funcionamiento, faltó dar el siguiente paso. Aquí todos fallamos, arriba y abajo porque nos hicieron dos goles. Falta bastante, las Eliminatorias son largas, nosotros estamos con Juan”.

Aldo Corzo declara tras derrota 2-0 ante Bolivia por Eliminatorias 2026 | Movistar TV

Los números de Juan Reynoso

El entrenador de 53 años hizo su debut en el banquillo ‘blanquirrojo’ con una derrota ante México. Pero, supo reponerse en los siguientes amistosos consiguiendo tres victorias consecutivas (El Salvador, Bolivia y Paraguay). Su buena racha se terminó ante Alemania.

De ahí en más, su equipo se volvió irregular, registrando un empate con Marruecos, un triunfo ante Corea del Sur y una goleada en contra ante Japón. A partir del encuentro con los ‘samuráis azules’ lamentablemente no volvió a ganar.

Reynoso y compañía igualaron sin goles con Paraguay en su estreno en Eliminatorias 2026 y, posteriormente, hiló cuatro caídas. La última precisamente ante Bolivia, la cual les deja un saldo negativo del 30% de efectividad.

Su última oportunidad

Perú recibirá a Venezuela el martes 21 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Nacional de Lima. Su rival de turno no será nada fácil, pues no pierde desde hace cuatro partidos y es cuarto en la tabla de posiciones. En su participación más reciente empató 0-0 con Ecuador en Maturín.

El futuro de Juan Reynoso, probablemente, se decida después del choque ante la ‘vinotinto’. De acuerdo a declaraciones previas de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y Juan Carlos Oblitas, director general de la FPF, se iban a reunir con el estratega después de la jornada doble de este mes.