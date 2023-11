Jazmín Pinedo lanzó indirecta a Magaly Medina por caso Jefferson Farfán: “El dinero no pesa más que la conciencia”

La indirecta de Jazmín Pinedo luego que Magaly Medina perdiera juicio contra Jefferson Farfán por segunda vez | Magaly TV La Firme / ATV

Mientras Magaly Medina lucha por demostrar su inocencia en su juicio contra Jefferson Farfán—el cual ha vuelto a perder en segunda instancia—, Jazmín Pinedo inició su programa ‘Más Espectáculos’ de buen humor. Incluso, lanzó una indirecta que estaría dirigida a su principal enemiga televisiva.

La tarde del martes 14 de noviembre, Jefferson Farfán anunció que la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó el recurso de apelación que presentó la defensa de la ‘Urraca’; y ratificó su condena de 1 año y 8 meses de prisión suspendida y al pago de 100 mil soles como reparación civil.

Jefferson Farfán celebra condena a Magaly Medina. | captura/Instagram

“La justicia tarda, pero llega. La justicia le ganó a tus mentiras”, escribió el exjugador de Alianza Lima en su plataforma.

Horas más tarde, Magaly Medina cuestionó a la justicia peruana y denunció que Jefferson Farfán tiene una especie de “obsesión” con ella, pues está haciendo todo lo posible por verla en prisión.

“No sé por qué ese sentimiento de odio. Este (Jefferson Farfán) me persigue, es una persecución de hace año con su abogado. Quiere al igual que su compadre, Paolo Guerrero, que vaya a prisión. Lastimosamente, solo con un deseo no puedes enviar a alguien a prisión. Él hace personal una cosa que acá es meramente profesional”, expresó indignada en ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina se defendió luego de perder juicio contra Jefferson Farfán. Captura/ATV

Jefferson Farfán no se quedó callado y reveló, a través de unas capturas de pantalla, que un productor de TV, cuyo nombre prefirió no revelar, se comunicó con él para “limar asperezas y escuchar pedidos”.

”Yo no voy al arreglo, se equivocaron conmigo. Cuando tienes la conciencia sucia pasan estas cosas. La justicia es justicia”, aclaró el exfutbolista sobre las imágenes.

Jefferson Farfán muestra chats inéditos para llegar a un acuerdo con productor de TV de farándula. (Captura: @jefferson_farfan_oficial)

¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre condena a Magaly Medina?

La popular ‘Chinita’ evitó referirse de manera directa sobre la disputa legal entre Magaly Medina y Jefferson Farfán. Sin embargo, y fiel a su estilo, no dudó en enviarle una indirecta a la presentadora de ATV mientras comentaba una de las escenas de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“Qué mal con Remo, debería saber que la venganza es mala... muy mala”, comentó con ironía.

Luego agregó: “Yo soy muy desconfiada, me han mentido mucho en la vida, tengo que mantener mi distancia. ¿Pero qué pasa? Flautín no se entrega al diablo. Él dice: ‘El dinero no puede más que mi conciencia’. Vaaaarias deberían aprender eso, jajaja, el dinero no pesa más”.

Jazmín Pinedo envió indirecta a Magaly Medina. Captura/América/ATV

¿Por qué Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina?

Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina por difamación porque, en el 2019, la periodista lo tildó de “cornudo” y “santo cachón del fútbol peruano” por, supuestamente, haber perdonado la infidelidad de Yahaira Plasencia. Además, la denunció por haber dado a entender que compró los muebles del departamento de la salsera.

En su defensa, Magaly Medina ha dicho que dichos calificativos se dieron porque Jerson Reyes confesó en ‘El Valor de la Verdad’ que fue amante de la salsera.

“Yo no le puse los cachos, fue su enamorada de ese entonces: Yahaira Plasencia. Yo me pregunto, con todo respeto a la Corte Superior, ¿en qué momento dije que era santo cachón? Eso fue algo que dijo otra persona en otro programa de alto rating, contando cómo Yahaira le puso cachos con él. Y si lo hubiera dicho, ¿sería difamación? Creo que no. La verdad no es difamar”, comentó en ‘Magaly TV La Firme’.