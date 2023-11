Oliver Sonne llegó a Lima y confirmó su convocatoria a la selección peruana para Eliminatorias 2026

Oliver Sonne será parte de los convocados para los partidos ante Venezuela y Bolivia por Eliminatorias 2026

Oliver Sonne llegó a Lima la noche del sábado 11 de noviembre para unirse a la concentración de la selección peruana de cara a la próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026. El lateral nacido en Dinamarca fue recibido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y se ilusiona con su debut en los partidos contra Bolivia y Venezuela.

A pocos días de que arranque una nueva jornada en el clasificatorio sudamericano, Sonne arribó en territorio peruano. El lateral del Silkeborg IF de la Superliga de Dinamarca saludó a quienes esperaban en el aeropuerto e instantáneamente abordó en el automóvil negro con el que se dirigió hacia la concentración de la ‘bicolor’.

De esta manera, el futbolista danés, nacionalizado peruano, es uno de los primeros futbolistas que militan en el extranjero en pisar territorio nacional para los desafíos venideros. Pedro Gallese y Wilder Cartagena, que juegan en el Orlando City de la Major League Soccer (MLS), llegaron un día antes y ya se encuentran entrenando con el resto de sus compañeros del torneo local.

Juan Reynoso ya había adelantado que Sonne sería convocado para esta fecha doble al igual que sucedió en la anterior. “Vamos a contar con Oliver, me preguntó qué me hace falta, qué puedo mejorar, tiene poli funcionalidad. Hablamos en la previa ante Argentina, le explicamos por qué no iba a jugar, lo tomo muy bien el chico, es muy listo, juega con ambos perfiles”, dijo el ‘Cabezón’ en una entrevista con L1 Radio.

Oliver Sonne continúa acumulando experiencias con la selección peruana. Crédito: FPF

Ahora el defensor de 23 años acaba de confirmar su convocatoria con su arribo a Lima. Se vienen dos duelos importantes en las Eliminatorias y el entrenador de la selección peruana no ha dudado en contar con él en la posición que le toque estar.

La ‘blanquirroja’ volverá a la acción el día jueves 16 de noviembre, cuando visite a su similar de Bolivia en La Paz a las 15:00 horas de Perú. Después de ese encuentro, afrontará uno nuevo contra el combinado de Venezuela el martes 21 del mismo mes en el Estadio Nacional a las 21:00 horas local.

¿Debutará Oliver Sonne?

La pregunta del millón. Oliver Sonne ha vuelto a integrar la convocatoria de la selección peruana, pero aún existen dudas de si podrá hacer su debut oficial con la ‘bicolor’. Ante las selecciones de Bolivia y Venezuela, el lateral del Silkeborg IF tiene la gran chance de sumar sus primeros minutos en las Eliminatorias, pero para ello debe convencer a Reynoso en los entrenamientos.

En la fecha doble anterior, el jugador de categoría 2.000 esperó por su oportunidad en el banco de suplentes del encuentro contra Chile, pero no pudo hacer su ingreso. En el siguiente duelo frente a Argentina en Lima tampoco pudo jugar e incluso ni siquiera pudo integrar la convocatoria final del equipo.

Oliver Sonne se mantiene activo con su club. - Crédito: Silkeborg IF

Ahora, Sonne espera que la historia sea distinta y su presente le respalda. Después de su primera experiencia con la selección, el lateral volvió a Dinamarca y jugó cuatro partidos con su club, todos como titular y sumando 360 minutos de tiempo reglamentario. En esos encuentros, no solo aportó defensivamente, sino que también pudo celebrar un gol suyo.

De esa manera, el nuevo defensor de la ‘bicolor’, que el último viernes 10 de noviembre estuvo de cumpleaños, espera también poner su granito de arena en la escuadra nacional, que pasa por un difícil momento en las Eliminatorias, tras ubicarse en el penúltimo lugar con solo un punto. La participación de Oliver depende de lo que decida Reynoso en sus esquemas.