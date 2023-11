La valoración de Eduardo Esidio por el Alianza Lima vs Universitario: “Ambos tienen un mérito por lo hecho durante el año”

Eduardo Esidio estará atento a la definición nacional 2023. - Crédito: Composición.

Eduardo Esidio, exfutbolista brasileño que supo salir campeón tanto con Universitario de Deportes como con Alianza Lima, ha hecho este miércoles 8 de noviembre un claro análisis respecto a la definición del curso 2023 entre los ‘blanquiazules’ y los ‘cremas’. Ha manifestado que ambos tienen un importante valor por el esfuerzo desplegado tanto en el Apertura como en el Clausura.

“Cuando es una final de los dos mayores equipos del Perú, creo que ambos tienen un mérito por lo hecho durante el año. Para los jugadores tener un partido así es muy importante, ya que tienes la chance de entrar a la historia de un club y del país, así como me tocó a mí”, ha opinado en diálogo con radio Ovación.

En ese contexto, Esidio ha reconocido que “por los números podemos decir que en el primer partido, pese al 1-1 la ‘U’ tuvo más oportunidades para salir con más ventaja de cara al partido de hoy, pero si tienes la oportunidad de liquidar el encuentro, debes de hacerlo”. Ha advertido, además, que “Alianza se ha portado bien tácticamente en su casa, pero la ansiedad antes del partido cuenta mucho. Si el jugador no está tranquilo puede complicar al futbolista durante el encuentro”.

Sobre la posibilidad de resolver la serie en los lanzamientos desde los once metros ha destacado: “A mí no me gustaba definir en penales, con todo lo que eso implica, pero en el 98 fue importante, para todo el plantel de la ‘U’, en lo personal. Cuando termina el partido, el entrenador viene y me dice que me tocaba patear el último penal y gracias a Dios pude hacer el gol del título.”

El mensaje final de Alianza Lima

Horas antes de la final de revancha en el clásico del fútbol peruano, el club ‘blanquiazul’ compartió un emotivo clip mediante sus redes oficiales: “¡Hoy es el día! ¡Esta final la sacamos adelante juntos! ¡Por nuestra grandeza! ¡Por nuestros colores! Hoy encendemos la caldera y alentamos de pie los 90 minutos. ¡Hoy la historia la hacemos nosotros!”

El último llamamiento de Universitario

En simultáneo, la ‘U’ dio a conocer su posición a la final decisiva de la Liga 1 2023 con otra producción audiovisual, aunque con un tenor más tranquilo y esperanzador. “Con la crema bien puesta. Hoy luzcamos nuestra hermosa camiseta durante todo el día. Desde donde nos toque alentar, hagámoslo con la pasión y la garra que nos caracteriza. ¡Juguemos juntos esta final!”, subrayó.

Definición del campeonato 2023

El estadio Alejandro Villanueva albergará el último partido del año, correspondiente a la final nacional protagonizada por Alianza Lima y Universitario de Deportes, los clubes más grandes del Perú.

Lo sucedido en la llave de ida (1-1) dejó la serie abierta con probabilidades de triunfo para ambas escuadras. El delantero Alex Valera puso en ventaja a los ‘cremas’ con una definición de penal durante los primeros compases del segundo tiempo. No obstante, el extremo Gabriel Costa salió del dique seco para llevar a los ‘blanquiazules’ al empate con una conquista en tiempo de reposición.

Ahora para definir al campeón en Matute sólo queda que uno de ellos gane -por cualquier marcador- en el trámite de la contienda. En caso el tanteador quede igualado, todo se definirá en una fatídica rueda de penales que tendría a los siguientes lanzadores: Hernán Barcos, Franco Zanelatto, Bryan Reyna, Jairo Concha y Gabriel Costa por el lado de Alianza; Alex Valera, Edison Flores, Piero Quispe, Andy Polo y Martín Pérez Guedes, desde el bando de Universitario.