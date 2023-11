Magaly Medina arremete contra Dina Boluarte por ola de asesinatos y extorsiónes: “Esa no es la paz y calma que intenta vender en el extranjero”

Magaly Medina arremete contra Dina Boluarte por ola de asesinatos y extorsión en el Perú: “Esa no es la paz que intenta vender en el extranjero”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La presentadora de Magaly TV La Firme, Magaly Medina, utilizó su plataforma para expresar su protesta contra el aumento alarmante de la delincuencia y la extorsión en nuestro país. Señaló que estos criminales no solo están afectando a empresarios o pequeños emprendedores, sino que ahora también están dirigiendo sus actividades hacia la industria musical.

Como se sabe, en las últimas horas, ha salido a la luz una noticia trágica: Steve Guizado Vilca, el bajista de la reconocida cantante folclórica Flor Pileña, perdió la vida en circunstancias lamentables. Además, se reveló un intento de asesinato que tuvo como objetivo a Flor Javier y sus músicos. Fueron atacados por cuatro delincuentes que los interceptaron arrojándoles piedras, todo esto en el contexto de un cobro de extorsión.

Ante estos trágicos eventos, la comunicadora expresó su desaprobación hacia las autoridades por su falta de acciones con respecto a los asesinatos que han tenido lugar en el mundo del folklore. Además, criticó fuertemente el mensaje reciente pronunciado por la presidenta Dina Boluarte durante su discurso en la reunión de los líderes de Estado y de Gobierno de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP) en Estados Unidos.

Magaly Medina habla de la ola de delincuencia en contra de los folclóricos. (Magaly TV La Firme)

“El Perú ahora es un país que está en calma, en paz luego de aquel 7 de diciembre del golpe de Estado y luego de la asonada golpista″, fue parte del comentario de la presidenta. Magaly tomó parte del discurso para ironizar fiel a su estilo, y aseguró que la presidenta “que no ayuda en nada tenerla”.

“Así estamos en el mundo del espectáculo que ha sido tocado también por los chantajes, la extorsión y por la violencia y ahora le tocó al mundo del folclor, entonces así estamos en una ciudad totalmente convulsionada con una violencia que no se detiene con criminales que no tienen cuándo parar”, dijo en un inicio la conductora.

“Porque están haciendo del Perú su chacra, una chacra grande entera a su disposición porque hasta ahora las medidas que se toman no resultan efectivas. Como verán en las imágenes, habría que decirle a la señora Boluarte que esa no es ‘la paz y la calma’ que ella ha intentado vender en su discurso en el extranjero”, sostuvo la comunicadora sobre el discurso de la presidenta Dina.

Dina Boluarte habló sobre la frase que la hizo blanco de críticas. | Presidencia

Magaly Medina a Dina Boluarte: “No nos está ayudando en nada, tenerla”

La conductora Magaly Medina no dudó en mencionar no solo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, sino también al Ministro del Interior“. Aquí no hay paz, no hay calma, hay violencia, todos los días hay sicariato, hay muertes inocentes, no hay quien se libre la acción delincuencial y criminal. Así estamos en este país, así que habría que decirle a ver si se enteran el Primer Ministro, a ver si se entera la presidenta, que es todo lo que está pasando y que no nos están ayudando en nada al tenerla”, agregó.

Finalmente, la comunicadora expresó su pesar por la situación que atraviesa el país y señaló que, con todos los acontecimientos, no tiene certeza acerca de quién está realmente a cargo de la nación.“Que quienes están encargados de protegernos no nos están protegiendo porque acá falta de todo, porque hasta ahora no se sabe quién lleva las reales riendas de este país, parece que vamos a la deriva hace rato”, finalizó su comentario la periodista este 6 de noviembre en Magaly TV La Firme.