Afectados por derrame de Repsol critican a la PCM por dilatar reunión con pescadores y crisis se agudiza

Representantes de asociaciones de pescadores y comerciantes de los distritos de Santa Rosa, Aucallama, Ancón, Chancay y Ventanilla | Cooperación

La semana pasada, tras una jornada de protestas por parte de asociaciones de pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo ocasionado por la multinacional española, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió a convocar para el viernes 3 de noviembre a la empresa Repsol y representantes de las organizaciones de pescadores para que explique el avance de las compensaciones económicas pendientes.

Aquel día la expectativa era grande. Las familias de los distritos de Ancón, Aucallama, Santa Rosa, Ventanilla y Chancay habían conseguido algo que les parece cada vez más imposible: reunirse cara a cara con la responsable. Sin embargo, el encuentro nunca se llevó a cabo. Esto debido a una supuesta falta de espacio disponible para llevar a cabo la reunión.

Inmediatamente, la respuesta indignó a los afectados, sobre todo, porque, de acuerdo a dirigentes pescadores que conversaron con Infobae Perú, el comunicado se anunció —una vez más— de manera verbal, rompiendo nuevamente la confianza hacia la PCM.

“La PCM no emite documentación formal, todo es de manera verbal. Nos indigna, porque hasta nosotros podríamos brindar el espacio en los locales que tenemos para realizar la mesa”, afirma Mercedes Yovera Espinoza, presidenta de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Ventanilla y alrededores (Adispaavrc).

“Nuestros representantes se han apersonado a la PCM, donde han podido conversar con la doctora Gladys Gago (representante de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM) y ha indicado, de manera verbal, que no se iba a llevar a cabo la reunión, porque no había sala”, agrega la dirigente pescadora.

Acta de reunión del día 30 de octubre donde se deja por escrito compromiso por parte de PCM para realizar convocatoria de reunión con Repsol y pescadores|Infobae Perú

El abogado defensor de las organizaciones de pescadores registrados en el Padrón Único de Afectados (PUA) por el derrame del crudo, Mario Carranza, advierte que la falta de diálogo con el actual Gobierno no es lo único que genera incertidumbre a este grupo de los afectados.

También, hay gran preocupación debido a que el Estado —renunciando a su obligación de autorizar la ejecución de un empadronamiento complementario para las personas que no consiguieron registrarse en el PUA—, haya dejado en manos de Repsol la tarea de identificación de los afectados. Una disposición establecida por la misma PCM mediante un comunicado emitido en julio del año pasado.

En otras palabras, Repsol pasó de ser la responsable a la parte encargada de evaluar los criterios a tener en cuenta para la atención de las personas que aún no están incluidas dentro del padrón, acción en que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) actuara como enlace entre los afectados y la empresa.

“Repsol da la cara a todo esto a través de un equipo negociador, integrado por dos biólogos, que, incluso son los negocian los términos legales, un abogado, y auxiliares, mientras que el Estado ha dejado a la gente sola”, advierte Carranza.

En setiembre, más de 30 asociaciones de pescadores artesanales enviaron un memorial dirigido al premier, Alberto Otárola, para exigir‎ al Estado soluciones efectivas a las graves consecuencias socioambientales generadas por el derrame ocurrido en enero en Ventanilla, en 2022 | Infobae Perú

Sobre el mismo tema, la dirigente Mercedes Yovera manifiesta: “No estamos de acuerdo que la misma empresa, que ha ocasionado el desastre, sea la que juzgue quién es afectado o no. Repsol no puede ser juez. Lo que estamos pidiendo es que, a través del Estado, se busque a las personas apropiadas para poder hacer la calificación, selección y la inclusión de las personas que lamentablemente no han sido empadronadas todavía”.

En esa línea, el abogado defensor recuerda que los pescadores artesanales afectados, además de esperar que se desarrolle de una manera adecuada el diálogo con Repsol, también atraviesan una situación de abandono estatal.

“El Estado debió dotar a los afectados herramientas que les permitan negociar acuerdos justos. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, ha brillado por su ausencia. No ha brindado ningún tipo de asistencia legal a los afectados para apoyarlos en la defensa de sus derechos. Por otro lado, el sector Salud no ha hecho ninguna acción concreta para atender la salud mental y física de los pescadores y todos los moradores de las zonas aledañas”.

Imarpe confirmó que aún existen rastros de hidrocarburos en puntos específicos del mar de Ventanilla

Crisis económica se agudiza para pescadores

Recientemente, la Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de la Producción (Produce) a suspender las actividades de pesca artesanal en la zona del litoral costero que permanece impactado por la presencia del crudo en el mar de Ventanilla.

Esto luego que los últimos estudios efectuados por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) demostraran que todavía existe presencia de hidrocarburo en las zonas costeras, resaltando las playas de Ventanilla, Ancón y Chancay, por ser las que presentaron los mayores niveles de perturbación.

No obstante, pese a ello, de acuerdo a Produce, el informe ha sido cuestionado por Repsol, puesto que la multinacional reafirma que las playas impactadas se encuentran libres de contaminación.

De otra parte, se sabe que, hasta el momento, la DP no se ha pronunciado sobre los motivos de la convocatoria del día viernes 3 de noviembre, donde se buscaba abordar la problemática social en torno a las compensaciones correspondientes al año 2023 (solo de aquellos que se encuentran en el padrón).

“Muchos de los pescadores están realizando trabajos, pues, de construcción, están vendiendo cualquier tipo de artículos en los mercados. ¡Cuánto quisiéramos que ese mar esté remediado y así trabajaríamos en tranquilidad y no tendríamos la necesidad de pedirle un sol a nadie. Solamente un pescador con que cazara un lenguado de 5 kilos ya tenía 200 soles en su día. El cambio de vida que hemos tenido ha sido muy brusco”, relata Mercedes Yovera Espinoza, dirigente pescadora de Ventanilla.

Cabe resaltar que 4.500 personas han recibido indemnización en la temporada de pesca correspondiente al año 2022. Mientras que por el 2023, aproximadamente 1500 afectados han firmado compensación por el actual periodo, donde Repsol reconoce únicamente el 50%, en comparación a la compensación del 2022.

A la fecha, hay 57 mil registros de solicitudes de personas que consideran haber sido afectadas por el derrame | SPDA

Pescadores fueron reprimidos por la PNP en protestas

De otra parte, los dirigentes pescadores que conversaron con Infobae Perú revelaron que, durante las recientes protestas autoconvocadas para demandar la atención de las autoridades frente a sus reclamos, al menos seis presidentes de asociaciones de pescadores artesanales habrían sido notificados por la Fiscalía.

A través de dicho documento, se les habría indicado que si volvieran a hacer algún tipo de manifestación correrían el riesgo de ser detenidos.

Asimismo, como resultado de la represión policial ejercida en las manifestaciones organizadas contra la multinacional española, los pescadores artesanales afectados por el desastre ambiental han sufrido fracturas, golpes y hasta uno de ellos recibió un impacto de bala, aseguran las organizaciones que conversaron con este medio.

Durante la realización de este informe, Infobae Perú solicitó pedidos de entrevista a la PCM para conversar sobre los motivos de la suspensión de la mesa de diálogo entre Repsol y los afectados del derrame. Como respuesta, la organización superior del Consejo de Ministros indicó que —a través del premier Alberto Otárola— no está brindando entrevistas por el momento.

Pescadores temen cómo serán utilizados los criterios a elaborarse | Gob.pe/Composición Infobae Perú

Tras varios días, se instala Grupo de Trabajo a favor de afectados

Hoy, martes 7 de noviembre, representantes del Ejecutivo, autoridades y organizaciones sociales —que agrupan tanto comerciantes como pescadores no empadronados— de los distritos de Ancón, Aucallama, Chancay, Santa Rosa y Ventanilla acordaron instalar un Grupo de Trabajo para atender las solicitudes de las personas afectadas por el desastre ambiental, ocurrido el 15 de enero de 2022.

La comisión tendrá una vigencia de 180 días calendario (alrededor de seis meses) y está integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros; de los ministerios de Energía y Minas, Salud, Ambiente, Producción, Justicia y Derechos Humanos; del Instituto de Mar Peruano (Imarpe) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa).

En esta primera reunión, se dispuso conformar dos subgrupos para cumplir con dos objetivos específicos: abordar las demandas vinculadas al impacto ocasionado por el derrame, y determinar los criterios de identificación de los afectados.