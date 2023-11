Susana Baca y la ilusión de su cuarto Latin Grammy: “Siento reivindicación con esta nominación”

La cantante y compositora Susana Baca brindó una entrevista a Infobae Perú, donde habló de su nominación al Grammy Latino por su álbum Epifanías, su esperanza por un Perú mejor y la Ley del Artista.

El pasado 19 de septiembre, una noticia alegró a todos los peruanos, Susana Baca fue nominada una vez más a los Latin Grammy. Esta vez, por su álbum ‘Epifanías’, un trabajo que fue grabado en el histórico Convento de los Descalzos del Rímac, en medio de una promesa sin cumplir. Cuando la cantante conversa con Infobae Perú acerca de este logro siempre aclara que “hay un gran grupo que fue nominado conmigo”.

Pese a que no es la primera vez que se encuentra en la lista de los Latin Grammy, la compositora señala que siente y siempre sentirá como si lo fuera, pues —después de tantos años luchando para ser escuchada, tocar tantas puertas y hasta sufrir discriminación por su color de piel y tipo de música— es una reivindicación para ella y para los suyos.

“Con la nominación a Los Latin Grammy sientes que aprecian tu trabajo musical, que de nuevo lo miran. ‘Epifanías’ fue un reto, hemos terminado destrozados el día que lo hemos grabado. El disco es un video, es un concierto”, indicó la cantautora con tal emoción que traspasa la pantalla mientras es entrevistada.

Aseguró que le encantaría ganar, que sueña con recibir el premio, pero no solo por ella, sino por todo el equipo que trabajó en este proyecto y vivió una desilusión muy grande cuando el exalcalde de San Vicente de Cañete les prometió la Plaza Mayor como escenario para presentar ‘Epifanías’, y nunca cumplió.

“Claro que me encantaría ganar el premio e ir a España a recogerlo, pero no es mío solamente, también es para las niñas de Cerro Alegre, para Pasaje 18, que son los chicos de las cámaras, para Óscar Guaranga, el director de mi grupo, para mi grupo de músicos que me acompañaron, para Consuelo, para Naysha, para Marino Martínez, para Jonathan Mendoza, para Amaro Casanova, que nos vistió, somos un montón de nominados”, señala Susana Baca, quien —muy agradecida y con la humildad que la caracteriza— no deja de nombrar a cada uno de sus compañeros.

“Siento reivindicación con esta nominación. Con ‘Epifanías’, sobre todo. No recuerdo el nombre del exalcalde de San Vicente de Cañete, un señor que nos prometió presentarlo en la Plaza Mayor, días antes de la Navidad. Con los jóvenes que intervienen, decíamos que era nuestro sueño, marcamos una fecha, creo que era el 17 de diciembre de 2022: ese día íbamos a estrenarlo. Ensayamos y trabajamos. Este alcalde prometió todo y después nos cerró la puerta. Ni siquiera nos contestó, exactamente como la promesa de un candidato”, recordó la cantante con mucha nostalgia.

Susana Baca confesó que sintió mucha desilusión, sin embargo, nunca perdió la fe. Su equipo y ella pensaron mucho dónde podían presentar este nuevo proyecto. “Nos fuimos a (el histórico Convento) los Descalzos y allí nos abrieron las puertas. Grabar en el monasterio fue maravilloso, tiene que ver con el disco. Una epifanía es el futuro y es el partir de la fe. Necesitamos mucha fe, mucha fe”, explicó.

Sus compañeros nominados

“Conozco a Daniela (Darcourt), tiene un brillo, de entrega que me gusta mucho. Me parece muy justo que la nominen. Es un orgullo para nosotros, una joven cantante que lo da todo en el escenario y que le reconozcan en otros lugares del mundo, lo valiosa que es, es una maravilla. A Septeto Acarey también, lo he escuchado, pero uno de estos días, cuando ellos toquen, voy a ir a bailar, porque me encanta su música”, indicó la cantante, que no evitó hablar de Kayfex y Flor Bromley, pese a no saber mucho de ellos.

“Me da gusto que hayan sido nominados. Voy a conocerlos más. Qué bonito que nuestro país esté lleno de gente linda, de gente buena, que no es posible que no elijamos bien. No podemos elegir esos congresistas, tenemos que poner más atención cuando votamos. Es terrible encontrar a gente tan desubicada, con ganas de atrapar un puesto para tener un sueldo”, manifestó.

Susana Baca y su crítica a Dina Boluarte

La cantante no solo se expresa a través de su música, también se ha mostrado muy crítica al gobierno de Dina Boluarte. Expresó que la mandataria ha sido una de sus más grandes desengaños, pues cuando creyó que, por fin, una mujer asumiría el máximo cargo para hacer la diferencia, fue ingratamente sorprendida.

“Yo tuve mucha esperanza cuando veníamos del gobierno de Pedro Castillo y eran demasiados errores. Qué desesperación tener un señor completamente fuera de lugar. No se preparó para dirigir este país. Cuando hubo el cambio y se hizo cargo la señora Dina Boluarte, pensé: ‘es mujer, nunca nos han dado una oportunidad. Es madre, va a hacer algo diferente’. Entonces consideras que tu país está en beunas manos. De pronto, tienes gente asesinada, ¿por qué dieron la orden de matarlos?”, se preguntó Susana Baca, recordando las muertes ocurridas durante las protestas sociales.

Las muertes que no puede olvidar

En agosto, durante el concierto de Natalia Lafourcade, Susana Baca conmovió a los presentes con una entrañable interpretación, el tema ‘Hasta la raíz’. Los fans la ovacionaron no solo por su magistral performance, sino también por el mensaje que expresó aquella vez. Dedicó esta canción a las personas que murieron en las protestas, muchos de ellos jóvenes.

Y es que Susana Baca canta para diferentes generaciones, pero sobre todo para los jóvenes. La cantante dijo que tiene esperanza en ellos y confesó que no hay día en que se pregunte qué Perú le estamos dejando. “Un país ensangrentado”, se responde a sí misma mientras no puede evitar conmoverse por las personas que murieron en las protestas.

“Estamos dejando un país con todas las dificultades que tenemos para seguir viviendo y sobreviviendo en nuestro país todavía con sangre regada. El único pecado que tienen es haber salido molestos porque se han visto lesionados. Todos queremos que la democracia continúe y que el Perú sea un lugar donde podamos caminar tranquilos en la calle. Que podamos encontrarnos, hombres y mujeres, y respetarnos mutuamente”, comunicó la cantante peruana, que —con los ojos vidriosos— resaltó que jamás dejará de recordar a aquellas víctimas mortales de la violencia.

“Se han quedado en mi corazón. No puedo olvidarlos. Y todo empieza con la violencia porque nadie los escucha. Entonces, la respuesta es violenta, también”, acotó la exMinistra de Cultura.

Baca de la Colina insistió de que es importante obtener justicia y se pague por estas muertes: “Tiene que haber responsables, y si no logramos que esta gente pague sus culpas, yo tengo fe que en algún momento de sus vidas tendrán que responder por estas muertes”.

El Ministerio de Cultura y la Ley del Artista

El 28 de julio de 2011, Susana Baca asumió su cargo como Ministra de Cultura en el gobierno de Ollanta Humala, convirtiéndose en la segunda mujer afroperuana en asumir una cartera ministerial. La primera fue la ministra de Justicia, María Zavala Valladares (2006). La cantante explicó que, pese al desenlace, se siente honrada de que la hayan elegido en ese puesto, aunque no tuvo mucho tiempo para hacer lo que esperaba, entre ellos enfocarse a la Ley del Artista.

Actualmente, la nominada al Latin Grammy espera que el Mincul deje de “estar tomada” y realmente se interese por el bien de los peruanos. Esta vez le toca estar vigilante y toma este papel con seriedad, sin ningún cargo ni etiqueta. Y prefiere estar así, confiesa. Muy tajante, indicó a Infobae Perú que no volvería a asumir el cargo

“No podría. Es un trabajo, por lo menos, es como yo lo concibo; un trabajo de tal dimensión, donde el pacto sería que me dejen dos años, por lo menos, no seis meses”, comentó.

“Hay que hacer muchas cosas. A mí me duele que 20 años se ha querido trabajar sobre la Ley del Artista, y los artistas que trabajaron por esa ley hasta ya se han muerto. Ver ello es un sueño por cumplir. ¿Cuántas veces estamos corriendo, llamando médicos para que los atiendan? Pese a que tienen el SIS, este no cubre todo”, complementó.