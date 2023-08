Samahara Lobatón feliz con su relación con Bryan Torres: “El luto es para los muertos”

Samahara Lobatón se refirió al inicio de su relación con Bryan Torres | América TV

Samahara Lobatón se ha mostrado muy feliz con su nueva relación al lado del salsero Bryan Torres. Como se recuerda, hace unas semanas iniciaron los rumores de que entre ambos había algo más que una amistad debido a que se lucían juntos en varias ocasiones, pero ninguno confirmaba una relación y solo mencionaban que estaban conociéndose.

Pese a ello, seguían mostrándose juntos y la hija de Melissa Klug se mostraba muy ilusionada por haber encontrado a una persona que la respetaba, incluso se animó a compartir una fotografía junto al amigo de Jefferson Farfán en el que se veían como una pareja, abrazados en un ascensor.

Tras este hecho, la integrante de ‘La Casa de Magaly’ se presentó en ‘Mande quien Mande’ y aseguró que aún no eran pareja, pues Bryan no le había pedido oficialmente que estén juntos y estaban esperando que todo se dé al tiempo necesario. “Todavía no me pide que sea su enamorada. Estamos dejando que todo fluya que se dé a su tiempo”, relató el 15 de agosto.

Samahara Lobatón habló de su relación con Bryan Torres. (Captura América TV)

Sin embargo, este miércoles 30 de agosto, la joven influencer regresó al programa de María Pía Copello y Carlos Vílchez para hablar sobre su cercanía con Bryan Torres, pues el último lunes fue el cumpleaños del salsero y Samahara Lobatón celebró con él y le dedicó un emotivo mensaje llamándolo ‘novio’, lo que confirmaba su relación.

Ante ello, María Pía Copello le consultó si es que ya con esta imagen no había más que insinuar y si ya quedaba clara la relación que tenían. Sobre ello, Samahara sorprendió al mencionar que Bryan le había pedido en más una ocasión que sean pareja, pero ella esperaba conocerlo más.

“Ya me había pedido varias veces si quería estar en una relación formal con él y yo dudaba, realmente quería seguir conociéndolo, pero ya la última fue me respondes de verdad o ya”, señaló la joven, confirmando que son oficialmente una pareja.

Samahara Lobatón habló de su romance con Bryan Torres. (Instagram)

Asegura que no tiene que guardarle luto a nadie

Samahara Lobatón ha estado en el ojo público por su tormentosa relación con Youna, padre de su hija. La pareja tuvo más de un conflicto que terminó apareciendo en televisión nacional. Pese a que continuaron juntos y hasta decidieron iniciar una nueva vida en Estados Unidos, nada funcionó y se separaron.

Fue entonces que la joven influencer usó sus redes sociales para anunciar el último 11 de julio que no tenía ningún tipo de relación con Youna y que decidieron dar por finalizado su romance.

“Hoy he dado por finalizada mi relación con Youna, por todo el tiempo que hemos compartido y en respeto a mi hija queremos dejar este tema por cerrado y no dejar nada a la especulación. Gracias a todos ustedes que me siguen con tanto cariño y amor hacia mí y mi hija. Realmente estoy agradecida”, expresó en el texto.

Samahara Lobatón habló de su relación con Bryan Torres | Instagram -/América TV / Composición Infobae

Es así que a poco más de un mes, Samahara Lobatón se luce con una nueva pareja. Sobre ello, la joven decidió responder a las críticas que recibe por esta casi inmediata nueva relación. Dejó claro que continuará con su vida porque es una persona joven.

“La vida es solo una, luto se les guarda a los muertos no a los vivos. Yo tengo 21 años y tengo todo el derecho de seguir viviendo”, comentó al inicio ante el asombro de la presentadora del programa.

Sin embargo, María Pía Copello destacó que sea tan madura a su edad. Ante ello, Samahara mencionó que tiene 21 años y nunca volverá a tener esa edad. “Yo ya no voy a volver a tener 21 años nunca más en mi vida, hay que vivir”, contestó al respecto.