En medio de acusaciones, Dina Boluarte renuncia a la presidencia del Club Apurímac

Dina Boluarte y los entretelones de su salida del club Apurímac. ATV

Seis años después de asumir la presidencia del Club Departamental Apurímac ―integrado por apurimeños que residen en Lima―, Dina Boluarte presentó su dimisión irrevocable en medio de acusaciones de conflicto de intereses, expulsiones arbitrarias y actos irregulares para perpetuarse en el poder, según un informe difundido este martes en Al estilo Juliana.

Te puede interesar: Dina Boluarte pide archivar investigación en su contra por muertes durante protestas en su gobierno

La empresaria Dina Bustinza, exsocia y exintegrante del Consejo directivo en dos gestiones consecutivas, lidera una acusación a la que se han sumado una decena de exsocios que, en 2019, fueron expulsados irregularmente por oponerse a la jefatura de la ahora mandataria.

“Después de su primera gestión, algunos no estuvimos de acuerdo con el manejo que ella tenía con el club. Se reeligió. Los que no le caíamos bien, como ella es abogada, vio que no habíamos pagado y buscó la excusa para sacarnos”, señaló.

El programa expuso un documento que será derivado al Ministerio Público y expone que, sin respetar el debido proceso, Boluarte excluyó al 60% de asociados por no estar al día en sus cuotas, pese a que el estatuto del Club Apurímac establece que esta sanción recae sobre quienes adeudan pagos por un año consecutivo y tras un proceso en el Tribunal de Honor en segunda instancia.

Gobernador de Puno critica una posible visita de Dina Boluarte. (Foto: Andina)

“¿Cómo me saca de la intuición por no haber pagado dos meses? En tal caso, primero hay un tema de prevención que se me debió comunicar a mí y a todos los expulsados, somos un montón. Es una cosa incorrecta”, continuó Bustinza.

Te puede interesar: Fiscalías de derechos humanos se debilitan: Patricia Benavides puso a alguien sin experiencia en esta materia

El oficio dirigido a Fiscalía también contiene información sobre la supuesta colocación ‘a caballazo’ a 60 nuevos miembros, con la cual Boluarte buscaba para tener mayoría y ser reelegida en el período 2019-2020. Los asociados no cumplían con los requisitos reglamentarios. Este caso ya había sido expuesto en el semanario Hildebrandt en sus Trece.

De igual modo, días antes de que juramentara como vicepresidenta de Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la actual gobernante modificó el estatuto para prorrogar su mandato hasta 2024.

Ya en el gobierno, Boluarte solicitó licencia y nombró como presidenta interina a Gladys Delgado, una figura eventualmente anticonstitucional, pues, según expertos, los ministros están impedidos de gestionar empresas y asociaciones sin fines de lucro.

Te puede interesar: Visitantes de Alberto Otárola ganaron órdenes de servicio tras reuniones en la PCM

Según la Contraloría, Boluarte firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del Ejecutivo. Algunos asociados, incluso, ganaron contratos por 3,2 millones con el Estado.

Bustinza también acusó a la política de emplear las instalaciones del club durante la campaña de Perú Libre, incluso Castillo y la excandidata Verónica Mendoza firmaron una alianza política en la sede de Jesús María. “Para situaciones políticas no se usa. Cuando he ido he visto hasta la secretaria con chaqueta de Perú Libre”, abundó la denunciante.

En desarrollo.