Martín Liguera: el sueño de dirigir a Alianza Lima, la similitud con ‘Chicho’ Salas y el presente del equipo con Mauricio Larriera

Martín Ligüera ahora es entrenador y habló de la salida de Guillermo Salas de Alianza Lima, y la nueva versión del equipo con Mauricio Larriera.

Alianza Lima viene afrontando la segunda parte de la Liga 1 con muchos altibajos. Con el ingreso de Mauricio Larriera en la dirección técnica, los ‘blanquiazules’ buscan reponerse a las adversidades y apuntar al tricampeonato nacional. En esa línea, uno de las voces autorizadas para referirse a la actualidad del plantel es Martín Liguera, quien tuvo un paso por el club peruano entre 2006 y 2007, y conoce tanto al exDT de Peñarol, como a su antecesor, Guillermo Salas.

En la primera parte de la entrevista con Infobae Perú, el exvolante habló sobre sus inicios en el fútbol y su llegada al cuadro ‘íntimo’. Asimismo se refirió a su amistad con Luis Suárez, actual goleador de Gremio de Brasil.

- El 2007 llegó Mauricio Larriera como asistente de Pelusso a Alianza Lima. ¿Recuerdas su paso por el club?

¿Y cómo no? Claro que sí. Aparte después estuvo de ayudante de Gerardo en Nacional. Mauricio hizo una carrera bárbara, lo tuve que enfrentar cuando estuve en Nacional y él en Peñarol. Se están llevando tremendo profesional que está capacitado y preparado para la presión. Gerardo le daba mucha participación. Mauricio venía con ideas nuevas, era joven. Si bien Gerardo definía los últimos detalles, Mauricio hacía mucho trabajo de cancha. Ahora, después de dirigir a Nacional o Peñarol, uno está preparado. Tiene una propuesta futbolística muy buena que se adapta al fútbol de Alianza. Espero que los resultados lo acompañen porque así se sostienen los proyectos. Hoy en día hay mucha presión de redes sociales, sobre todo de la gente que lo contrata.

- ¿Has podido seguir a Alianza Lima en la actualidad?

Sí, los equipos que jugué casi siempre los sigo. Alianza, Olimpia de Paraguay, Mallorca, porque te queda algo. Me sorprendió la salida de ‘Chicho’ Salas y me pongo en su lugar porque me pasó en Nacional. Él está identificado mucho con Alianza y siento que estuvo en un momento crítico, puso la cara y respondió. Al mínimo de turbulencia lo sacaron. Son decisiones y uno tiene que aceptarlas. Seguro él va a seguir su carrera porque es muy querido y demostró en Alianza que está capacitado para dirigir un grande.

Celebración de 'Chicho' Salas tras salir campeón nacional con Alianza Lima el 2022.

- Justo me comentabas que te ponías en el lugar de ‘Chicho’. Has hecho una carrera como entrenador similar a la de él.

Por eso te digo, me pongo en su lugar y duele. Por más que lo acepte porque ‘Chicho’ es un señor, duele. Fueron muchos años en Alianza. También estoy opinando desde afuera y quizás hay cosas que se me pasan y no sé. Yo miro a un ‘Chicho’ que no paró de salir campeón con Alianza como jugador y como técnico también. Ganó el Apertura y en el Clausura empató un par de partidos y lo echan… Mirando eso no me cierra porque si me dices que viene de perder el campeonato anterior, bueno no hay margen.

- Alianza Lima ganó el Torneo Apertura y está luchando por el Clausura. Pero el tema que se le complicó son las lesiones. ¿Cómo evalúas este tema?

Tienes que estar en el día a día, es muy difícil que te responda desde acá. Pueden ser muchos factores. Hoy en día en la alta competencia se juega cada tres o cuatro días. Si no tienes el máximo cuidado, una buena recuperación y estado físico, se te complica. Depende también si son lesiones musculares, de tobillo o rodilla.

Guillermo Salas y Martín Ligüera salieron campeones nacionales como técnicos en Alianza Lima y Nacional de Uruguay, respectivamente.

- ¿Un jugador de Alianza Lima en la actualidad que te haya sorprendido?

Me sorprende que Cueva esté bajo porque es un jugador que tiene que desnivelar, está muy por encima de la liga peruana. Está Míguez, que si bien no resalta mucho y no es tan vistoso, es parejo y rinde siempre. Esos jugadores siempre son importantes para los clubes.

- ¿Qué te parece Bryan Reyna?

Buen jugador, me parece que tiene que seguir demostrando. Jairo Concha también me gusta, tiene futuro.

Pablo Míguez y Jairo Concha han sido esenciales en las últimas fechas en Alianza Lima.

- El 2017 te retiraste del fútbol y optaste por ser entrenador. ¿Qué te incentivó para esa decisión?

Sobre el final de carrera uno va viendo qué es lo que más le gusta. En la parte empresarial no me veía e hice el curso de entrenador. Nacional me dio la posibilidad de arrancar en Reserva. Hasta que me tocó un pasaje en Primera, donde tuve que definir un campeonato que fue una situación límite porque era la recta final, de ahí las finales con Rentistas y salimos bicampeones uruguayos. Regresé a Reserva y me tocó otra vez en Primera, que faltando una fecha perdimos el campeonato con Peñarol.

- El 2020 pudiste salir campeón con Nacional. ¿Cómo fue esa sensación? Sobre todo porque pasaste de jugador a entrenador.

Fue una satisfacción preciosa porque pude salir campeón con Nacional como jugador y entrenador. Pero es mucho más lindo como jugador que como entrenador (risas).

- ¿En qué se diferencia? ¿Mucha más responsabilidad como entrenador?

Sí, como tienes tantas cosas a tu responsabilidad como que no los disfrutas tanto. Tienes tu protagonismo, pero creo que el protagonista es el jugador. Como futbolista con un gol o asistencia eres decisivo, mientras que como técnico tienes tu estrategia, modelo de juego, hacer tus cambios… En definitiva, el que le pega a la pelota es el jugador.

Martín Ligüera dirigió a la Reserva y al primer equipo de Nacional de Uruguay. (CNDEF)

- Como entrenador, ¿cuál es la idea de juego de Martín Ligüera? ¿Con qué técnico de la élite te identificas?

El decir uno es muy difícil. A mí me gustan los equipos agresivos, que proponen e inician el juego, van en busca, arriesgan, tratan de ir por las bandas. Me gustan los jugadores rápidos, que tengan buen trato de pelota, buena técnica, buena salida desde atrás, no me gusta el pelotazo largo todo el tiempo, me gusta jugar directo. Sí, hay canchas y rivales a los que tienes que adaptarte y no se puede decir siempre el 100% en el fútbol.

- Para ti, ¿es una aspiración dirigir a Alianza Lima y/o la selección de Uruguay?

Son lugares que uno estuvo. Para mí, dirigir la selección uruguaya tiene que ser uno de los objetivos siempre, tanto si eres jugador o entrenador. Después, en Alianza en algún momento se va a dar porque dejé un recuerdo bárbaro. Yo tengo que seguir demostrando cosas, soy joven, tengo 42 años. Hace un año que no dirijo y es diferente porque como jugador te defendías, como entrenador es más difícil.

- ¿Es un trabajo más temporal, no?

Claro. A veces los momentos no encajan. Tuve la posibilidad de seguir en Nacional y dije que no. Yo dejé de jugar en diciembre y en enero empecé a dirigir. Nunca había parado desde los 16 años, así que dije si en el primer año no sale algo interesante, prefiero quedarme quieto y disfrutar de mis hijos, del baby fútbol, de hacer algún viaje o algo. Y el segundo año no llegaron esas propuestas, entonces es complicado. Quizás no se da nunca la posibilidad de dirigir a Alianza, pero no porque yo no quiera, sino por los tiempos.

- Por otro lado, ¿qué te encuentras haciendo en la actualidad?

Miro mucho fútbol, voy a entrenamientos de otro lado. Acá tienes que actualizarte todo el tiempo. El fútbol demanda mucha información, hacer cursos, actualicé la Licencia Pro para dirigir a nivel internacional. También tengo tiempo libre con temas familiares. Como hace un año y medio que no dirijo, estoy con ganas de volver.

¿No has tenido acercamiento con algún dirigente del fútbol peruano para venir?

De Perú no, sí me llamaron de Chile y Paraguay.

Eliminatorias Sudamericanas

- ¿Cómo ves a la selección de Uruguay de cara al inicio de las Eliminatorias?

Con un cambio grande. Creo que va a arrancar un camino totalmente distinto de lo que venía haciendo a nivel futbolístico. En disciplina y orden, Bielsa está muy aparejado a lo que es Tabárez. No menciono el lapso de Diego Alonso porque fue muy corto. Con toda la expectativa, el cambio generacional… Por suerte, en estas Eliminatorias habrá más cupos para el Mundial y va a facilitar las cosas, pero será un cambio importante porque los jugadores de más de 100 partidos no van a estar más como Godín, Suárez, Muslera, Cavani, Cáceres, etc. Hay mucha expectativa con la llegada de Bielsa porque jerarquizó mucho a Uruguay.

Marcelo Bielsa lidera a la selección de Uruguay de cara al Mundial del 2026. (AUF)

- Y de lo que has podido ver de la selección peruana, ¿qué opinión te deja?

Creo que le está pasando como a Uruguay. Después de muchos años con un entrenador que cambia y ahora con Reynoso lleva un tiempo. Creo que los cambios no son fáciles, entre que el jugador se adapta a una manera de entrenar, de conducir los grupos. Cuesta un poco y más a nivel de selección que los jugadores los tienes poco tiempo. Reynoso es un técnico con buenos pergaminos y reitero que hay seis cupos y medio en la Eliminatoria, por lo que Perú tiene gran chance de colocarse ahí.

- Por ahí a Perú le ha costado el recambio en la parte ofensiva…

Lo que pasa es que, sin exagerar, Guerrero y Farfán son como Suárez y Cavani. Son los dos mejores jugadores peruanos y uruguayos de los últimos 50 años. A Pizarro también lo pongo a ese nivel. Es difícil suplantarlos. Ahora, la mentalidad de los más jóvenes es distinta, quieren todo ya, son menos pasionales, es más frío, calculado, apuntando mucho más a lo económico que a la camiseta. Pero hay que adaptarse porque el mundo viene así.

- ¿Por qué crees que el jugador es menos pasional?

Creo que todas las personas tenemos tanta información, que a veces te desenfoca de lo que realmente tienes que hacer. En vez de ponerte a patear tiros libres para mejorar, de repente quiere irse rápido al vestuario para ver cuántos ‘likes’ le pusieron al Twitter, TikTok, etc. Antes era ‘¿a qué vas a casa? ¿ver televisión? No, me quedo pateando tiros libres’. Es bravo mirar partidos de fútbol con mis hijos y que se queden concentrados los 90 minutos, se aburren. Las charlas tampoco te puedes pasar de diez o 12 minutos porque se te desconcentran. Antes mirábamos los partidos completos del rival. El cambio es muy grande y tienes que ir a esa velocidad. Toda la información a los jugadores se las envías por celular, y después la pelota, en vez de entrar al palo y salir, tiene que entrar porque sino eres un desastre. Todo es por detalles y me pasó en Nacional en mi última etapa, que pierdo un campeonato porque la pelota pegó en el palo y salió, de contra nos hicieron el gol. Si hubiera entrado quizás seguiría dirigiendo a Nacional.