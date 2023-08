Personal de centro de salud cantan cumpleaños mientras pacientes esperan casi 40 minutos para ser atendidos

El último viernes, 25 de agosto, el personal médico y administrativo decidió cantar cumpleaños de uno de sus compañeros en el centro de salud Metropolitano de Abancay. Sin embargo, fueron sorprendidos que mientras se reunían había un grupo de pacientes esperando por ser atendidos casi 40 minutos.

Un usuario puso en evidencia a los trabajadores de este establecimiento, quienes se encontraban en el segundo piso compartieron un momento por el onomástico de uno de ellos. Al llegar, esta persona le reclama el motivo que se celebran en medio de la espera de los ciudadanos.

“[Abajo están esperando los usuarios] pero ahí está la señorita”, respondieron al ser cuestionados.

Uno de los ciudadanos que esperaba mencionó que estaba esperando casi 40 minutos para que su abuela sea atendida. Además, calificó como “una falta de respeto” que estén cantando cumpleaños en pleno horario de trabajo.

Trabajadores del centro de salud cantaban cumpleaños mientras pacientes esperan ser atendidos| TV Perú

No obstante, no era la única persona, debido a que otras se habrían ido ante la demora de la atención. En tanto, un ciudadano mencionó que espera casi 20 minutos.

Rechazan actividad en pleno horario laboral

A través de las redes sociales, los usuarios criticaron estas acciones e incluso mencionaron que ocurre en otros centros de salud de los distritos durante el horario laboral.

“En hospital Guillermo de la Vega también es igual la atención está pésima esto viene sucediendo hace mucho porque nadie dice nada necesitamos un buen director con mano firme a todo esta situación”, comentó. “En Bellavista es igual son aburridos no tienen vocación profesional”, se lee.

Por otro lado, también hacen mención que pudieron celebrar culminando el horario laboral para no perjudicar la atención de los pacientes que deben esperar.

El personal médico y administrativo decidió celebrar el cumpleaños de uno de sus compañeros en el centro de salud Metropolitano de Abancay| TV Perú

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado sobre el hecho, como tampoco el centro de salud de esta jurisdicción.

Hospital del Niño de Breña

Esta situación no es ajena en otros centros de salud. Un informe de Punto Final evidenció que padres de familia deben hacer largas colas o esperar varios meses para contar con una cita médica. No obstante, se conoció que algunos médicos tomaron días de descanso cuando no les correspondía.

Todo un reto que durante años no se ha visto una mejora por parte de las autoridades sanitarias. Serían más de 20 médicos que utilizaron descanso y el beneficio económico cuando no eran de la especialidad correspondiente.

Precisamente, fue la Contraloría General de la República que observó que algunos profesionales se estaban beneficiando con una ley que no era para ellos. Por lo tanto, decenas de niños y niñas no eran atendidos en periodos cortos.

Un descanso adicional solo se le otorga al personal de salud “por exposición a radiaciones ionizantes o sustancias radiactivas”. No obstante, al beneficiarse otros médicos, el horario de atención disminuía para los menores.

El doctor Jhon Cruzado, experto en salud pública, también detalló que el “personal médico, auxiliar, administrativo que trabaje en una zona donde haya exposición de sustancias radioactivas tiene que tener por ley 10 días de descanso semestral”.

Presenta una denuncia contra un servicio

Recuerda que puedes presentar tu inconformidad contra un servicio de un centro de salud. En caso, no se te brinde una respuesta en los tiempos mencionados, puedes contactarte con la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud).

♦ Puedes acercarte a las oficinas

♦ También puedes comunicarte vía telefónica al 113, opción 7, donde deberás detallar tus nombres, fechas, lugares y otros datos importantes para la investigación. Este proceso tiene un plazo de atención de 30 a 60 días hábiles, por lo cual se van a comunicar con el denunciante ni bien el caso se encuentre con resolución.