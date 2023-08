‘Loco’ Wagner superó a Patricio Suárez Vértiz con una papa rellena carbonizada en ‘El Gran Chef Famosos’

'Loco' Wagner dejó atónitos a todos al carbonizar una papa rellena. El Gran Chef Famosos / Latina TV

Patricio Suárez Vértiz marcó un hito en la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ al presentar una papa rellena gigante y mazacotuda, bautizada como ‘Titanic’. Aunque parecía prácticamente imposible que un participante superara su creación, ‘Loco’ Wagner demostró que es igual de bueno—o malo—al momento de ‘malograr’ un riquísimo plato nacional.

En la primera parte del episodio 100 del concurso culinario, Sirena Ortiz, ‘Loco’ Wagner, Leslie Stewart, Santi Lesmes y Milene Vásquez fueron retados a preparar dos papas rellena, en honor a la ‘pesadilla’ que presentaron los integrantes de la primera temporada. “Recordar es volver a vivir. Creo que podría quedar peor”, señaló José Pelaéz.

Los participantes de ‘El Gran Chef Famosos’ tenían solo 60 minutos para cocinar y emplatar sus papas rellenas. Al igual que sus compañeros, ‘Loco’ Wagner presentó ciertas dificultades en la preparación, pues no lograba entender la receta y tampoco sabía cuánto aceite echar a la olla.

"Está aguado", expresó 'Loco' Wagner al percatarse de la textura de su papa rellena. Créditos a El Gran Chef Famosos / Latina TV

“Mi papa se convirtió en un slime, en un chicle que no tiene forma y no sé cómo resolver esto”, mencionó el recordado reportero de ‘La noche es mía’, mostrando su papa rellena sin forma alguna.

Pese a lo sucedido, ‘Loco’ Wagner no perdió la fe y echó una papa rellena en una olla con aceite caliente. Al parecer, no midió bien el tiempo y cuando decidió retirarla, se percató que estaba completamente quemada. “Ay no, mier***. Qué pena. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió así (negra)?”, se preguntó. Él y sus compañeros no aguantaron las risas.

'Loco' Wagner quemó una papa rellena e hizo reír a sus compañeros. Los jurados quedaron atónitos. Créditos a El Gran Chef Famosos / Latina TV

‘Loco’ Wagner fue sentenciado

Para la tranquilidad de los jurados, ‘Loco’ Wagner no presentó su papa rellena carbonizada y prefirió cocinar una porción más. Esta fue del agrado de Nelly Rossinelli, pero no de Javier Masías y Giacomo Bocchio.

“Cuando uno cree que ha tocado fondo contigo, descubres que hay un lugar más profundo. No voy a comentar”, señaló el popular ‘Volcancito’.

En el segundo plato de la noche—hamburguesas royal con tocino caramelizado, aros de cebolla y papas fritas—al ‘Loco’ Wagner tampoco le fue bien. Los jurados consideraron que su plato tenía buen sabor, pero le faltó presentar los complementos. Al final, lo sentenciaron.

El Gran Chef Famosos. (Foto: Captura de Latina)

“¿Por qué me voy a sentencia? No me lo merecía”, mencionó el concursante detrás de cámaras, con cierto sarcasmo.

Los salvados de la noche fueron Milene Vásquez y Santi Lesmes. En tanto, Leslie Stewart y Sirena Ortiz fueron sentenciadas.

'Loco' Wagner podría ser eliminado. Créditos a El Gran Chef Famosos' / Latina TV

¿Quiénes son los participantes de la tercera temporada?

Tras dos exitosas primeras entregas, ‘El Gran Chef Famosos’ regresó con una tercera edición y esta vez los concursantes convocados son: Leslie Stewart, Mariella Zanetti, Josi Martínez, Sirena Ortiz, Santi Lesmes, Rocky Belmonte, ‘Loco’ Wagner, Mayra Goñi, Armando Machuca, Beatriz Martínez, Milene Vásquez y Fátima Aguilar.

Hasta la fecha, Rocky Belmonte y Fátima Aguilar han sido eliminados de la competencia culinaria de Latina TV.

Los 12 concursantes de 'El Gran Chef Famosos', tercera temporada. (Composición Infobae)

