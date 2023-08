Hernán Barcos dedicó conmovedor festejo de gol a Andrés Andrade en medio de su difícil recuperación

Hernán Barcos le dio el triunfo a Alianza Lima frente Sport Huancayo en Matute.

El gol de Hernán Barcos ante Sport Huancayo desató una ola de emociones. No solo brindó el ansiado triunfo a Alianza Lima, sino que también puso fin a la sequía goleadora del ‘Pirata’, que no había marcado desde su último gol a Atlético Grau en junio. Pero el instante más conmovedor fue cuando dedicó su celebración a Andrés Andrade, replicando el festejo característico del ‘Rifle’.

Barcos, el ‘9′ de los ‘íntimos’, quiso honrar a su compañero, quien actualmente se recupera en Colombia de una grave lesión en la rodilla. Andrade fue intervenido quirúrgicamente a finales de julio y su periodo de recuperación es extenso, por lo que se prevé que no juegue el resto de la temporada. Este noble gesto de Barcos fue aplaudido por aficionados, y Andrade, visiblemente emocionado, agradeció a su colega.

“Existen gestos que revelan quién eres realmente. Amigo Hernán Barcos, no encuentro palabras para agradecerte. Eres un genio, ‘Pirata’. Estoy contigo hasta el final”, compartió el ‘Rifle’ en sus redes sociales.

Así agradeció Andrés Andrade el gesto de Hernán Barcos.

¿Hernán Barcos estará ausente contra Cienciano?

Luego de su gol ante Sport Huancayo, Barcos expresó su alegría por el triunfo en Matute. Reconoció que no estuvieron certeros frente al arco y que deben mejorar en ese aspecto, pero celebró que finalmente lograran anotar.

“En casa, no podemos dejar escapar puntos. Estoy satisfecho con el partido y confío en que, afinando la puntería, ganaremos con más soltura. Estoy contento por romper la sequía, y aún más por la victoria”, comentó a la prensa.

Sin embargo, Barcos preocupó a la afición al ser sustituido al minuto 82, debido a un dolor en la rodilla. Pero él mismo tranquilizó los ánimos, insinuando que estará presente para el partido contra Cienciano el 20 de agosto en Cusco.

“Fue un golpe típico del juego. Me dolerá un par de días, pero no es nada serio. Tanto Cueva como Reyna también acabaron con molestias, pero esperamos que no sea grave y puedan jugar el domingo”, afirmó.

Hernán Barcos se retiró lesionado del Alianza Lima vs Sport Huancayo por un golpe en la rodilla producto de un choque con Víctor Balta.

Las polémicas de Universitario

Tras la derrota 2-0 de Universitario ante ADT en Tarma, un partido que contó con la anulación de dos goles a favor de los ‘cremas’, se generó una gran controversia. Jean Ferrari, administrador de Universitario, solicitó árbitros extranjeros para los próximos encuentros. A este respecto, Hernán Barcos opinó que no es necesario recurrir a jueces internacionales.

“Debemos centrarnos en nuestro trabajo. No nos beneficia que Universitario pierda si nosotros no ganamos. Sería mejor capacitar y perfeccionar a los árbitros peruanos en lugar de traer extranjeros. Todos los equipos enfrentan decisiones arbitrales cuestionables en algún momento. No creo que exista mala intención”, concluyó Barcos.

Andrade espera su revancha

Hace unos días, Andrés Andrade aseguró que está agradecido por el apoyo recibido desde Alianza Lima y aguarda tener una nueva oportunidad con la camiseta ‘blanquiazul’.

“Estoy muy agradecido con Alianza Lima por como se han comportado y como comprendieron la lesión, han estado pendientes y me han estado apoyando. Deseo que me puedan esperar y tener esa revancha de volver a jugar”, en entrevista con Win Sports.

‘Pipe’ dijo estar optimista con su recuperación de la grave lesión que lo mantiene alejado de la cancha, pero sabe que es complicado. “Sufrir una lesión de esta gravedad a esta altura de mi carrera es complejo, pero siempre se toma por el lado bueno, siempre hay cosas que aprender y tienen que pasar. Gracias a Dios, voy con una buena recuperación, el doctor ayer (lunes 14 de agosto) me quitó los puntos y está muy contento porque la rodilla se desinflamó”.