Gian Marco celebra su cumpleaños recordando su operación por cáncer: “Cada cicatriz tiene una historia”

Gian Marco cumple 53 años este 17 de agosto del 2023. IG Gian Marco

En el mes de mayo, Gian Marco Zignago sorprendió a sus seguidores al comunicar que había sido operado. Aunque en un principio no especificó de qué se trataba, no pasaría mucho tiempo para indicar que se trataba del mal que aquejó a sus padres.

Recordemos que Joe Danova falleció a causa de un cáncer óseo, mientras que su madre Regina Alcóver superó un cáncer de mama. “Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo”, indicó Gian Marco en aquel entonces.

Este 17 de agosto, Gian Marco cumple un año más de vida y lo celebra con un emotivo post, refiriéndose a las cicatrices de su vida y lo especial que es este año.

“Hoy cumplo 53 años…los triunfos del alma y las marcas en la piel. Las ganas intactas de seguir aprendiendo. Cada cicatriz tiene una historia. Celebrar un año más cobró otro significado y aparece esta pregunta vital: “cómo quiero vivir mi vida de ahora en adelante?”, inidicó el cantante peruano.

“En eso estoy… El paisaje está más claro, mi desnudes es distinta, los abrazos más largos y mis ojos guardan en su secreto más canciones por venir. El tiempo lo hice a un lado, no uso reloj, porque el tiempo no existe cuando converso con mis hijos. Envejecer no es la palabra… Prefiero embarnecer… florecer. Vivir…de eso se trata todo esto…vivir”, concluyó en su mensaje.

Este post recibió el apoyo de sus amigos artistas, además de sus numerosos fans, quienes celebraron su vida y lo felicitaron por su cumpleaños.

Gian Marco anuncia canción con Rubén Blades

Después que se recuperó de su intervención médica, el cantante y compositor peruano no ha dejado de hacer lo que más le gusta, impartir su música. Lo hemos visto recientemente en la celebración de los 50 años de carrera de Eva Ayllón, además, ha anunciado un concierto con Diego Torres y Fonseca, el 9 de septiembre en el Círculo Militar de Salaverry.

Por si fuera poco, está a puertas de lanzar su tema con el maestro Rubén Blades. Se trata de ‘Aún me sigo encontrando’, que verá la luz el 25 de agosto en todas sus plataformas.

‘Aún me sigo encontrando’ será la carta de presentación del próximo material discográfico de Gian Marco, el coro de esta nueva canción ya está circulando en las redes oficiales del artista y en su cuenta oficial de Tiktok.

Gian Marco y Rubén Blades promocionaron nuevo tema.

Para este lanzamiento, Gian Marco ha eliminado sus publicaciones en su cuenta de Instagram, dejando solo los post que se relacionan a este nuevo material.

“Me muero… Tú con mi ídolo Rubén Blades. Lloro de la emoción”, escribió Ebelín Ortiz al ver la promoción del cantante. “Qué linda quedó la portada hermano. Felicitaciones”, dijo por su parte Jesús Alzamora.

Tonny Succar, Mónica Sánchez y más se unieron a estas felicitaciones, y por su puesto sus hijos Nicole y Fabian.

El anunció que asustó a los fans de Gian Marco

El 19 de mayo, Gian Marco Zignago hizo una inesperada publicación en su cuenta de Instagram. Reveló que no había estado bien de salud y tuvo que ser sometido a una delicada operación.

“Luego de una semana de operado gracias a Dios, puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar. Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro. La vida es un suspiro”, fueron las primeras palabras del cantante en aquel entonces, evitando dar el nombre de la enfermedad que estaba batallando.

Los fans se encargaron de expresarle que estaban con él y mostrarle su admiración por enfrentar con valentía este mal. Por su parte, Gian Marco no dudó en exponer en su red social el paso a paso de su recuperación, donde no dejaba de publicar mensajes revalorando la vida y un nuevo comienzo.