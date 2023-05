Gian Marco da más detalles sobre su estado de salud tras operarse de cáncer: “Seguimos en recuperación”

Gian Marco Zignago cuenta que está en recuperación, sin perder los ánimos.

Después de operarse de cáncer, Gian Marco Zignago viene publicando en su cuenta de Instagram detalles de cómo se encuentra anímicamente. En un reciente post, el cantante indicó que aún sigue en recuperación. El artista aún se encuentra en cama.

Te puede interesar: Maju Mantilla y sus sentidas palabras para Gian Marco tras contar que se libró de enfermedad: “Estamos contigo”

Como se recuerda, Gian Marco sorprendió a sus seguidores al revelar que se había sometido a una operación de emergencia, y que gracias a ella, se había librado de una enfermedad “que no quiero mencionar”.

“Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar. Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro. La vida es un suspiro”, indicó el cantante el pasado 27 de mayo.

Te puede interesar: Gian Marco habló del cáncer tras ser operado: cantante recordó que su padre murió de esta enfermedad

En una segunda publicación, recordó a su padre Joe Danova, quien falleció a causa del cáncer óseo. Además, se refirió a su madre Regina Alcóver, quien superó el cáncer de mama. “Esta vez me tocó, escuché a mi cuerpo, llegué a tiempo y ahora estoy a salvo”, indicó Gian Marco, dando a entender que la enfermedad que no quiere mencionar es el cáncer.

Ante ello, son muchos los mensajes de afecto que viene recibiendo el artista peruano. Desde artistas de la talla como Diego Torres hasta su club de fans, quienes no han dudado en enviarle detalles, deseándole una pronta recuperación.

Te puede interesar: El emotivo mensaje de Diego Torres a su amigo Gian Marco tras revelar que fue operado de cáncer: “Te necesito acá”

“Qué bueno que estás bien hermano querido. Te necesito acá para seguir disfrutándote. Abrazo”, escribió el intérprete de ‘Color Esperanza’.

El mensaje de Diego Torres a Gian Marco, quien reveló que fue operado de cáncer.

Las figuras perunas también se han pronunciado al respecto, uno de ellos fue Christian Yaipén, quien recordó la vez que lo vio cuando era niño y le firmó un autógrafo.

“El recuerdo siempre estará en mi corazón. Te quiero Giani”, comentó el cantante de cumbia en una publicación de Gian Marco.

Christian Yaipén recordó su primer encuentro con Gian Marco. (Instagram)

Gian Marco sigue recuperándose

El intérprete de ‘Sácala a bailar’ decidió una vez más contar cómo se encuentra tras someterse a una operación de cáncer. Si bien es cierto, aclaró en un inició que esta intervención fue exitosa, Gian Marco necesita seguir en recuperación.

Según señaló, este proceso durará tres semanas más. Sin embargo, no pierse el ánimo.

“Segunda semana en cama, seguimos en recuperación…me faltan 3 semanas más. Vamos que sí se puede. A ponerle ganas. Paciencia y buen humor. Sanando en cuerpo y alma, pensando mucho en todo lo que tengo por vivir. Es solo una cuestión de actitud”, expresó en su cuenta de Instagram.

En esta publicación se le puede ver en cama. Como se recuerda, el domingo 21 de mayo se animó a hacer un live en su red social, donde cantó para sus seguidores. Aunque dio todo de sí, se le notaba agotado. Los seguidores resaltaron esto, y no dudaron en desearle pronta recuperación al artista.

Gian Marco recibió el apoyo del público durante live. Artista cantó para sus seguidores de Instagram este 21 de mayo. Instagram

El mensaje de Juliana Molina, su novia

Gian Marco Zignago también dedicó unas palabras para su novia Juliana Molina, cuya relación hizo oficial en junio del 2022. La cantante y actriz colombiana no dudó en responder con un emotivo mensaje.

“Encontrarnos en el camino no era parte del viaje, no estaba en el mapa, pero si en las coordenadas del destino. El miedo es ausencia de amor. Cuando hay amor no existe el miedo. La vida es un suspiro... Ámate, ama... vive”, publicó el artista peruano en su red social.

“La vida es un suspiro y yo te amo sin miedo”, respondió Juliana Molina.

Como se sabe, desde que se hizo conocida su relación, la pareja no ha dejado de gritar a los cuatro vientos el amor que sienten. Además de publicar en sus redes sociales lo felices que son.