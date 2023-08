Marisol es acusada de presunta infidelidad por expareja de George Núñez: “La encontré con él y la boté”

Ex de George Núñez acusa a Marisol de ser la amante y afirma que la encontró en su casa | Magaly TV La Firme

Un vuelco en la historia. En la última edición de Magaly TV La Firme del 15 de agosto, aparece la señora Ángela Vera, quien acusa a la cantante Marisol de haberse involucrado con su expareja, George Núñez (hace muchos años). Como se sabe, Núñez es el actual manager de la popular ’Faraona’ y ambos tienen un hijo en común.

Según Vera, declaró su verdad en el programa de Magaly Medina, este episodio de la vida de la señora ocurrió en la década de los noventa, cuando la ‘Faraona’ tenía 18 años. Ante ello, Ángela acusó a la cantante de cumbia de presuntamente haber intervenido en su relación en el pasado y la tildó presuntamente de ‘La amante’.

“Apareció la señora Marisol y empezó a estropear todo, a meterse porque la señora es un poquito manipuladora. (…) Qué tanto habla de las amantes, la ‘quita marido’, ella fue la que malogró mi relación porque se metió en mi relación con George Núñez Quiroz”, empezó contando.

“Marisol, la ‘Faraona de la cumbia’, que tanto habla de las amantes, las ‘quitamaridos’ ella fue la que malogro mi relación porque se metió en mi relación con George Núñez”, dijo en un inicio Ángela sobre la presunta relación que existió en el pasado.

Marisol es acusada de Ángela Vera de meterse en una relación. (Captura: Magaly TV La Firme)

En otra parte de la entrevista, la señora Vera indicó que la intérprete de la ‘Escobita’ entró como bailarina en la agrupación norteña ‘Sonido de los hermanos’, en donde George Núñez trabajaba como percusionista: “No era mi amiga, era una chica que entro como bailarina a la orquesta, ella empezó a ensayar y por ahí la señora Marisol entro”, agregó.

“Yo iba a los ensayos, a las fiestas y Marisol lo buscaba a él y la dueña del departamento en donde vivía me contaba que ella siempre llegaba”, sostuvo la madre de familia. Pero, todo no quedaría ahí, pues la señora confiesa que tras verla junto a su expareja,

“Ya la encontré a ella en mi casa con él, yo la boté de la casa desnuda y encima le pegué, le empecé a pegar, la desesperación de una mujer no, al ver a su pareja la boté, la arrastré, yo vivía en un pasaje con un portón, yo no sé ahora la señora como habla muchas cosas y no recuerda ella es la primerita ella tenía 18 años y estaba con sus cosas”, sentenció.

Ex de George Núñez acusa a cantante Marisol de ser la amante. (Composición: Infobae)

“Yo nunca hablé porque realmente no voy a estar contando mis cosas, pero ahora que se ven tantas cosas que ella habla tanto daño hace aquí a la señora Yolanda, yo no entiendo por qué ella tiene que hablar sabiendo como es ella”.