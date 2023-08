Génesis Tapia anuncia su divorcio de Kike Márquez después de siete años de matrimonio: “Me toca luchar sola”

Génesis Tapia y Kike Márquez están en proceso de divorcio. Tomado de Facebook/@gtapiasosa

Se acabó el amor. Genésis Tapia confirmó, a través de sus redes sociales, que su matrimonio con Enrique ‘Kike’ Márquez llegó a su fin después de siete años. La exchica reality no quiso explicar las razones por las que se está separando del padre de su último hijo, pero dejó en claro que el proceso de divorcio ya inició y no hay marcha atrás.

“Quiero comunicar que después de siete años de matrimonio con el Sr. Segundo Enrique Márquez Arévalo, mi matrimonio está irremediablemente destruido. Nos verán juntos porque tenemos dos hijas pequeñas, una de ellas con complicaciones de salud y su ausencia puede afectar su proceso de recuperación. Me toca secarme las lágrimas y luchar por los que amo sola, como siempre lo he venido haciendo. Quiero dejar en claro que, sentimentalmente, me encuentro en proceso de divorcio. No diré más del tema”, detalló la futura abogada en un comunicado.

Génesis Tapia confirma su divorcio de Kike Márquez. Tomado de Instagram/@gtapiasosa

Luego de anunciar su separación de Kike Márquez, la exbailarina de cumbia publicó diversos mensajes de superación en sus historias de Instagram. “Sonríe con la mirada en alto, aunque no encuentres motivos. No eres culpable por el error de los demás”, escribió. Todo parece indicar que fue ella quien decidió ponerle punto final a su matrimonio.

Génesis Tapia agradeció también a “todas las personas que me transmiten su amor en este momento” e informó que no está pasando por un buen momento a nivel emocional.

“Ya me conocen, soy especialista en recoger mis pedazos y pegarlos. Siempre me tocó estar destruida y levantarme nuevamente. Mañana es otro día, mañana seré más fuerte, mañana podré abrazar a mis hijos sin lágrimas. Siempre hay un motivo para no rendirse y luchar por tus sueños”, precisó.

Génesis Tapia agradece muestras de apoyo. Tomado de Instagram/@gtapiasosa

Génesis Tapia agradece muestras de apoyo. Tomado de Instagram/@gtapiasosa

Segunda ruptura de Génesis Tapia y Kike Márquez

En el 2019, Génesis Tapia anunció que su matrimonio con Kike Márquez había concluido en buenos términos. “Hay diferencias que no hemos podido superar y por ello hemos preferido quedar como buenos amigos y seguir en nuestra labor de padres para seguir con nuestra incansable búsqueda de ver recuperada totalmente a nuestra hija”, expresó la exchica reality en un post de Instagram.

Poco después, Tapia se presentó en el programa de Magaly Medina para contar más detalles de su ruptura. En ese entonces, dio a entender que se separó de Márquez Arévalo porque dejó de ser ambicioso. “Yo vi en él un hombre que tenía mis mismas ganas de salir adelante y que entre los dos podíamos crecer. Creo que le falta ser más guerrero como yo”.

Sin embargo, la pareja se reconcilió y dejaron atrás sus conflictos. En julio de 2020, la excompetidora de ‘Bienvenida la Tarde’ dio a luz a su cuarto hijo, fruto de su matrimonio con su pareja Kike Márquez.

Génesis Tapia y Kike Márquez se separaron también en el 2019. Tomado de Facebook/@gtapiasosa

Génesis Tapia y lo que piensa de la infidelidad

En octubre de 2021, luego que se difundiera el ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda, la exbailarina habló con el diario Trome y aseguró que no perdonaría una infidelidad de su esposo Kike Márquez. Esto porque, según dijo, el amor significa “respetar” a la pareja.

“En mi caso, mi esposo la tiene súper clara, sabe que el día que me falle el matrimonio se acaba. No lo perdonaría, si hay otra persona que me lo diga por el bien de nuestros hijos”, manifestó Génesis Tapia.