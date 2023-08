Jugador de 20 años con raíces peruanas rechazó a Israel porque sueña con ser convocado por Juan Reynoso para Eliminatorias

Sebastián Hernández nació en Israel, pero cuenta con pasaporte peruano.

Continúan apareciendo futbolistas jóvenes con raíces peruanas dispuestos a jugar por la ‘bicolor’. El último nombre en saltar a la palestra es el de Sebastián Hernández, lateral derecho de 20 años que nació en Israel, pero de madre peruana, quien pertenece al Hapoel Tel Aviv FC y rechazó a su país por el sueño de representar al Perú.

El nacido el 16 de enero del 2003 fue convocado por su país natal en todas las categorías inferiores. No obstante, siempre tuvo claro el deseo de vestir los colores blanco y rojo, por lo que renunció al pasaporte israelí para portar el peruano:

“Con Israel, me enfrenté a un problema relacionado con el pasaporte. Aunque nací en Israel y tengo ciudadanía, decidí quedarme con el pasaporte peruano y optar por representar a Perú en lugar de Israel. Cuando comenzaron a programarse partidos oficiales en Israel, y no solo entrenamientos, me comunicaron que sin un pasaporte israelí no podría jugar. Esa decisión de elegir Perú fue la razón por la que ya no me volvieron a llamar por parte de Israel”, declaró a Depor.

Sebastián Hernández jugando con la Sub 19 de Hapoel Tel Aviv (Hapoel Tel Aviv)

La presencia de Sebastián Hernández no ha pasado desapercibida en la oficinas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pues lo contactaron por primera vez en 2021 y hasta ahora mantienen la comunicación. Este hecho le da esperanzas de recibir, en un futuro, el llamado de Juan Reynoso:

“Me contactaron por primera vez en 2021, pero inicialmente fueron solo conversaciones. Desde entonces, ha habido más contactos, aunque aún no se ha concretado la oportunidad de ir a jugar. No obstante, sigo trabajando cada día con el sueño en mente de poder vestirme algún día con la blanquirroja de Perú”, aseguró.

Su identificación con el Perú

A diferencia de otros casos como el de Gianluca Lapadula o Oliver Sonne, Hernández Lanus ya conoce el Perú, pues vino de visita en varias ocasiones. Asimismo, su progenitora le inculcó su cultura y costumbres:

“Toda la familia de mi madre es de Perú, y esa herencia está presente en mi vida diaria en Israel. En nuestra casa hay muchas cosas que representan a Perú, desde fotos y banderas hasta muñecas y la comida que comemos. Gracias a mi mamá, conozco casi todo sobre el país: los lugares emblemáticos, la gastronomía, la gente, la música, los deportes, los clubes, e incluso el himno nacional. He viajado a Perú en más de una ocasión, y siempre es emocionante explorar la tierra de mi familia y los lugares famosos en todo el mundo. Siento a Perú en mi día a día, y siempre será una gran parte de mi vida”, confesó.

Sebastián Hernández también confesó que sigue los partidos de la selección peruana, así tenga que levantarse en horas de la madrugada. Además, manifestó su admiración por Renato Tapia:

“Sigo a la selección peruana y a veces me levanto a las 3 o 4 de la mañana para ver los partidos. Siempre he admirado a Renato Tapia. Para mí, y creo que para muchos, es un líder y trabaja muy duro en el campo”.

La actualidad de Sebastián Hernández

Actualmente el defensor peruano-israelí pertenece a Hapoel Tel Aviv, pero acaba de ser prestado al Hapoel Kfar Shalem, donde espera sumar minutos y consolidarse en la primera división:

“Mi contrato con Hapoel Tel Aviv terminó este verano (junio 2023). Firmé un contrato de un año con Hapoel Tel Aviv, pero luego me fui a préstamo. Dependiendo de la temporada que tenga, al finalizar el préstamo discutiremos los próximos pasos y decidiremos qué haremos a partir de ahí. Mis expectativas para esta temporada son ganar minutos en el campo, adquirir experiencia y demostrarme a mí mismo que puedo lograr más a través del esfuerzo y trabajo constante”, señaló.