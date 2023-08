Accesitaria de Digna Calle rompe su silencio y se pronuncia sobre licencia de la congresista de Podemos

Judith Lara, accesitaria de Digna Calle rompe su silencio y se pronuncia sobre licencia de la congresista que ya lleva más de seis meses fuera del país. | RPP

Digna Calle, parlamentaria de Podemos Perú, continúa en el ojo de la tormenta luego de conocerse que, pese a que ya lleva más de seis meses viviendo en Estados Unidos, solicitó la extensión de su licencia por 60 días más. Al respecto, su accesitaria, Judith Laura, quien la predeciría en el cargo de lograrse desaforar a la legisladora, se pronunció sobre la situación de su correligionaria.

La profesora de matemáticas, cantante y militante del partido de José Luna Gálvez desde el 2021, evitó despotricar contra Calle y enfatizó que “no sabemos los motivos personales o familiares o de salud que pueda tener la congresista”.

“Mientras no conocemos, no podría hablar del caso. Sin embargo, creo que todo congresista en general tienen tres funciones fundamentales: legislar, fiscalizar y representar a la nación. Cuando uno postula al cargo de congresista conoce sus funciones y conoce que trabaja con dedicación exclusiva para el pueblo”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, por más que mencionó que “cuando uno es congresista, trabaja para todo un país, y no solamente para un sector”, se mostró esperanzada en que la parlamentaria cuestionada retornará al país. “Espero que vuelva y se reintegre a sus labores”, expresó.

Accesitaria de Digna Calle habla sobre la congresista de Podemos. | Infobae Perú / Camila Calderón

Anteriormente, en diálogo con el programa Hora y Treinta de Canal N, expuso que “todo congresista que decide postular, debe trabajar a tiempo completo. […] Todos los que decidimos postular sabemos las funciones que debemos cumplir y que es un cargo irrenunciable”.

En otro momento, al ser consultada sobre el accionar de la bancada Podemos Perú, también evitó responder a detalle y se limitó a decir que hay cosas por mejorar. “Tendría que analizar bien el fondo de los temas. […] Prefiero reservarme mis opiniones en este momento”, declaró.

“De momento no soy congresista, si se diera el caso, porque soy muy respetuosa de las instancias de poder y sé que hay todo un proceso que se tiene que llevar a cabo, entonces creo que las instancias correspondientes van a determinar [lo que sucederá]”, agregó.

Mencionó que, si bien no logró obtener los votos necesarios para un curul, continuó trabajando para los más necesitados, a diferencia de la congresista que está fuera del país y participa de votaciones que considera claves.

Aspirante al Congreso confesó que, pese a que no fue elegida, sigue trabajando para los más necesitados. | Canal N

Rechazan nueva licencia de Digna Calle: ¿qué pasaría si no regresa a sus funciones?

El pasado miércoles 2 de agosto, la Mesa Directiva acordó no admitir a trámite el pedido de Digna Calle y derivarlo al Consejo Directivo para que ratifique su decisión. José Cevasco, exoficial mayor del Congreso de la República, dio detalles sobre lo que pasaría si la parlamentaria no retorna al país.

En diálogo con Infobae Perú, el exfuncionario sostuvo que, en resumen, no podría pasarle nada. “Supongamos que el Consejo Directivo le rechace la licencia. Ella va a estar con licencia rechazada, es decir, ausente. ¿Qué pasa cuando el parlamentario está ausente? Se descuentan de tus saberes, pero en este caso, ella ya renunció al sueldo y aun así nada le prohíbe continuar participando como lo ha estado haciendo”, explicó a este medio.

“Es más, durante su periodo de licencia, Digna Calle ha presentado proyectos de ley que han recibido el trámite documentario. Por ejemplo, el del retiro de hasta 4 UIT de las AFP y el de la reforma constitucional para que el cargo de congresista sea renunciable”, acotó.

La renunciante vicepresidenta de la Mesa Directiva se conecta en algunos debates para participar de votaciones claves. | Infobae Perú / Camila Calderón

En ese sentido, explicó que si bien la legisladora no cuenta con ningún impedimento para participar de las votaciones o presentar proyectos de ley, ya que una licencia no lo prohíbe, lo extraño es que lo haga si ha pedido permiso para no ser parte.