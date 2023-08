El sarcástico comentario de Fossati después de la llegada de Larriera a Alianza Lima: “Este año no le deseo suerte”

El entrenador de Universitario de Deportes tuvo nobles palabras para su colega y compatriota una vez oficalizada su llegada al clásico rival de los 'cremas'. (GOLPERU)

El último miércoles 2 de agosto, Alianza Lima oficializó la contratación del estratega uruguayo Mauricio Larriera con el que buscarán remontar el mal arranque del Torneo Clausura 2023 y conseguir el tricampeonato nacional. Su compatriota y entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, fue consultado sobre su arribo a la Liga 1 y no tuvo reparos en elogiar a su colega.

“Es un técnico de mucha experiencia, con años en esto. Que no lo tome a mal, es bastante más joven que yo, pero tiene mucha experiencia. Ya ha demostrado sus cualidades. Por supuesto que a mí me satisface que el fútbol peruano esté cada vez mejor en cuanto a la capacidad de los técnicos. (...) Mauricio es un muy buen entrenador, que ha demostrado su capacidad. Ya nos hemos enfrentado en varios lugares, no solo en Uruguay”, declaró el ‘Flaco’ una vez culminado el entrenamiento de este viernes 4 de agosto en el estadio Monumental.

Fossati Lurrachi recordó que no solo rivalizó con el ex asistente de Gerardo Pelusso en su país natal, sino que también lo hizo en la Liga de Qatar. El veterano DT de 70 años tuvo un sarcástico comentario al final de su intervención, indicando que en estos últimos meses del 2023 no le desea “suerte”.

“Le deseo mucha suerte en lo personal, nada más que eso. En lo profesional este año yo no le deseo suerte”, mencionó con una sonrisa en el rostro.

Mauricio Larriera vivirá su segunda etapa en Matute. La primera fue en 2007 como asistente de Gerardo Pelusso.

Jorge Fossati analizó el partido contra Melgar

Este domingo 6 de agosto, la ‘U’ visitará Arequipa para medirse a Melgar por la séptima fecha del Torneo Clausura 2023, en lo que Jorge Fossati considera un encuentro de suma trascendencia, pues son dos de los líderes de la competición con 14 puntos, pero afirma que esta contienda no resolverá el destino del certamen, ya que aún restan 12 jornadas por jugar.

“No es casual, es porque en el caso de Melgar viene haciendo un muy buen torneo, tanto en su casa como fuera. Está de más decir que de local tiene el plus de la altura, pero creo que nosotros también estamos haciendo un muy buen torneo. Yo no soy mucho de que mis comentarios se basen en los números, sino en la observación de lo que viene rindiendo el equipo y a mí, como responsable de Universitario, me tiene muy satisfecho la producción del equipo. Vamos con la esperanza de traernos un buen resultado, este partido es muy importante, pero no define nada”, argumentó.

Universitario contará con numerosas bajas para enfrentar al ‘dominó'. Tres de ellas ya fueron confirmadas por el propio ‘charrúa’ y son el zaguero Matías Di Benedetto, el extremo Roberto Siucho y el delantero Emanuel Herrera.

“Ninguno de los dos hasta ahora entrenó normal. Hasta ayer (jueves 3), Matías iba a participar (del juego con Melgar), que pudiera trabajar con el equipo, lo intentó, pero el esguince feo que sufrió contra Alianza Lima y no lo dejó jugar todo el segundo tiempo, todavía está en período normal de recuperación. No creo que pueda estar el domingo. Lo mismo Emanuel Herrera, que está haciendo un tratamiento por una talalgia para que se recupere lo más rápido que se pueda. Después está Roberto Siucho también, con un problema de lesión hace diez días. Todos están evolucionando bien, pero todavía no está ninguno”, dijo.

Por último, añadió que dos integrantes de la plantilla siguen siendo evaluados para definir si integran la delegación que viajará a la ‘ciudad blanca’. Uno de ellos es el ariete Alexander Succar, quien mantiene un problema intestinal vigente y el segundo es el también atacante José Rivera, que padece de un cuadro gripal fuerte.