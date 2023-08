Maju Mantilla y la vez que compartió post de Fiestas Patrias donde no menciona a su esposo, Gustavo Salcedo

Maju Mantilla ya dejaba entrever que algo no andaba bien con su esposo Gustavo Salcedo. (Composición: Infobae)

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 3 de julio mostró un nuevo ampay que removió las altas esferas de chollywood, esta vez el protagonista es el esposo de la conductora Maju Mantilla, el deportista Gustavo Salcedo, quien hace unas semanas la prensa de espectáculos dejaron entrever un presunto distanciamiento en la pareja.

Sin embargo, la modelo brindó una entrevista para la prensa local, en donde lo desmentía. Lamentablemente, hoy se confirma que la relación entre Majo y Gustavo no estaba bien del todo, pues este último fue ampayado por los ‘urracos’ que ingresó al hotel Westin con Mariana de la Vega y salió casi dos horas después, mientras la conductora de Latina estaba en ‘Arriba mi gente’.

Los protagonistas del ampay pasaron casi dos horas en un conocido hospedaje de San Isidro. Luego, Salcedo llevó a la joven a su casa en Miraflores y regresó raudamente a su propia vivienda como si nada hubiera ocurrido. No obstante, hace unas semanas, la modelo avizoraba algún tema con su esposo, pue en un viaje hacia el distrito de Callahuanca para celebrar su cumpleaños y disfrutar de las Fiestas Patrias junto a su familia, la exMiss Perú vivió unos días de relajación, pero un detalle marcó algo curioso.

Magaly TV La Firme: ampay a esposo de Maju Mantilla.

Y es que, la conductora de ‘Arriba Mi Gente’ no incluyó en las fotos del paseo familiar a su esposo, solo aparece de espalda y no está etiquetado como en otras oportunidades. Así lo dejó entrever el programa de Magaly Medina. En la publicación, Mantilla publicó una dedicatoria sobre el lugar y el buen momento al lado de sus seres queridos: “Tarde en el río. Me encanta detenerme a observarlo y escucharlo, sentir la naturaleza”, se lee en la publicación del 28 de julio.

Al parecer desde ese momento las cosas no estarían bien para la pareja, o quizás la modelo ya sabría algo relacionado con el ampay propalado hoy, 3 de julio, en el programa de Magaly Medina. Vale recalcar que, ambos no han mencionado nada sobre una presunta separación, pero sí han limitado sus mensajes en la cuenta de Instagram.

¿Cómo se conocieron Maju Mantilla y Gustavo Salcedo?

Todo empezó en el 2004, cuando la modelo Maju Mantilla se preparaba para el concurso de Miss Mundo, es ahí, donde la conductora de ‘Arriba mi gente’ tuvo la oportunidad de conocer al deportista Gustavo Salcedo. En una entrevista previa, compartió que ambos compartieron una sesión de fotos para una prestigiosa marca de cosméticos. Vale mencionar que durante esa época, la modelo mantenía una relación sentimental con otra persona.

“En ese año, yo me estaba preparando para el Miss Mundo y él se estaba preparando para ir a Atenas (Juegos Olímpicos) y competir representando al Perú”, dijo la conductora para los medios.

¿Quién es Gustavo Salcedo?

Gustavo Salcedo es el esposo de la exMiss Mundo María Julia Mantilla, conocida como Maju Mantilla. Él es ingeniero industrial y se desempeña como consultor corporativo en la actualidad. Su perfil profesional incluye una destacada especialización en gerencia de riesgos, con amplia experiencia en estrategia comercial, logística y operaciones.

Además de sus logros en el ámbito profesional, Gustavo también ha destacado en el ámbito deportivo, siendo un destacado deportista en la disciplina de scull olímpico. Su participación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde ocupó el puesto 21, lo ha hecho merecedor de reconocimiento en el deporte peruano.