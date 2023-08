Gino Peruzzi explicó la cronología de sus lesiones luego de polémicas declaraciones del exmédico de Alianza Lima

El lateral decidió salir al frente para dar detalles sobre lo que han sido sus lesiones desde su llegada al elenco 'blanquiazul'.

Gino Peruzzi volvió a sumar minutos después de algunos meses en el choque entre Alianza Lima y César Vallejo el pasado sábado 29 de julio. Como se recuerda, la última aparición que tuvo el lateral derecho previo a su más reciente lesión fue en el triunfo por 2-1 ante Deportivo Municipal por la fecha 2 del Torneo Apertura.

Te puede interesar: Ex médico de Alianza Lima calificó de “chicha” la gestión del club y detalló lesiones de Andrade, Benavente y Peruzzi

Tras las declaraciones de Alejandro Mesarina, ex jefe del área médica del cuadro ‘íntimo’, el argentino decidió salir al frente y dar a conocer su versión de los hechos. Cabe resaltar que, el profesional de la salud señaló que el futbolista de 31 años presentaba “una lesión de larga data en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda”.

“Hace unos meses, antes del partido con Libertad por Copa Libertadores, sufrí una lesión en la rodilla y procedimos a aplicar plasma para que cicatrice. Apuntábamos al partido ante Boys, pero no me sentía bien físicamente”, sostuvo Peruzzi en diálogo con ESPN.

Te puede interesar: Gol de Luz Campoverde para empate en Alianza Lima vs Universitario por clásico femenino 2023

Asimismo, añadió que “fue una para importante. Si bien seguíamos realizando trabajos de fuerza en el gimnasio, faltaba agarrar el ritmo de partido de juego. Luego, desde el partido con la ‘U’ estuve disponible, pero no me tocó estar. Ahora desde el partido con César Vallejo pude sumar minutos”.

Con respecto a la última molestia, la cual viene siendo confundida con la primera, el defensor dijo lo siguiente: “Esta es una lesión nueva, anteriormente había tenido una lesión en el tobillo, nada que ver una lesión con la otra. Antes de eso venía jugando, no me perdía ningún partido”.

Te puede interesar: Partidos de hoy, sábado 29 de julio: horarios, canales TV y resultados en vivo

También aclaró que en su primera temporada en el ‘equipo del pueblo’ tuvo una participación considerable. “El año pasado me perdí tres partidos, dos de ellos por amonestaciones y otro por una sobrecarga, porque desde marzo no jugaba. No era nada importante, pero con Carlos Bustos decidimos no arriesgar”.

Además, el ‘gaucho’ aseguró estar listo para poder jugar un duelo completo. “Me siento bien para jugar los 90. No voy a estar al ritmo de antes, pero creo que eso se va agarrando con el paso de los partidos. Estoy a disposición completamente de Nixon.”

Sobre una presunta crisis en Alianza Lima

Por otro lado, Peruzzi aprovechó en referirse al presente del conjunto ‘blanquiazul’, que según muchos, se ha visto dañado tras la accidentada salida del técnico Guillermo Salas. “Acá no hay ninguna crisis, el grupo está entero. Dolidos en su momento por la salida de ‘Chicho’, porque no es algo lindo, no lo merecía, pero fue una decisión de la gerencia. Ellos decidieron que era lo mejor”.

Finalmente, se mostró bastante motivado de cara a las fechas que restan por disputarse en el Torneo Clausura, dejando entrever que el plantel tiene como objetivo conseguir el tricampeonato. “Nosotros estamos agradecidos con él y con su cuerpo técnico, porque hemos conseguido cosas importantes. Hay que dar vuelta a la página y seguir. Estamos unidos y confiados. Sabemos el plantel que tenemos y que podemos dar pelea”.

El defensor no dudó en desmentir lo que se viene diciendo sobre el presente del club.

¿Cuántos partidos ha jugado Gino Peruzzi en el 2023?

Desde su llegada a La Victoria, a mediados de la temporada pasada, Gino Peruzzi logró consolidarse como titular indiscutible en Alianza Lima, logrando el tan ansiado bicampeonato. Sin embargo, sus constantes lesiones han afectado su participación en la Liga 1 2023, dejándolo fuera de varias convocatorias.

Hasta el momento, el nacido en Córdoba ha disputado un total de 968 minutos, estando presente en tan solo 12 encuentros (10 por Liga 1 y dos por Copa Libertadores), marcando en una oportunidad y dando dos asistencias. El jugador inició acciones en todos los compromisos en mención a excepción de los triunfos ante Academia Cantolao y César Vallejo.