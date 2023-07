La ilusión de Bassco Soyer y Enzo Borletti tras su auspicioso debut con Alianza Lima en Liga 1

Bassco Soyer y Enzo Borletti despertaron la ilusión del hincha 'blanquiazul' (Alianza Lima).

Alianza Lima empató 1-1 con César Vallejo en Trujillo. Este no fue un buen resultado para los dirigidos por Nixon Perea, quienes suman cuatro fechas sin ganar y continúan rezagándose en la lucha por el título del Torneo Clausura. No obstante, hubo una buena noticia que ilusiona a los hinchas ‘blanquiazules’. Se trata del debut de Bassco Soyer y Enzo Borletti, jóvenes de las divisiones menores que demostraron estar aptos para competir en primera división y fueron claves para el agónico empate de Pablo Sabbag, brindando otra frescura en el mediocampo.

Te puede interesar: José Bellina en conferencia de Alianza Lima: salida de Guillermo Salas, renovación de Christian Cueva y perfil del nuevo entrenador

A su llegada a Lima, ambas promesas se dieron un tiempo para hablar con la prensa, en el que se mostraron visiblemente emocionados por disputar su primer partido en el primer equipo. Los dos calificaron este hecho como un sueño cumplido.

Enzo Borletti agradeció a Nixon Perea

Enzo Borletti, volante de contención, tuvo la misión de contener los ataques ‘poetas’ tras la salida de Josepmir Ballón, cuando el duelo estaba más caliente. Resaltó su temple para pararse al medio, trabar, barrerse y pelear cada pelota como la última. Incluso su vehemencia fue tal, que se ganó la tarjeta amarilla por una dura falta contra Carlos Ascues.

Te puede interesar: Martín Lasarte respondió por supuesto interés para dirigir Alianza Lima

El futbolista de 19 años, agradeció a su técnico Nixon Perea por darle la confianza de ingresar, y reveló que el colombiano le dio tranquilidad para que juegue de la misma forma que en divisiones inferiores:

“Estoy emocionado por la oportunidad, la verdad que no lo esperaba, pero gracias a Dios se dio. Justo me enteré en mi casa que estaba convocado para el partido, acababa de volver de un viaje con la reserva. El profe Nixon me dijo que iba a salir en lista, que entrene con el equipo y se dio mi debut. Es muy emocionante, fue un sueño cumplido. Cuando entré, el técnico me dijo que haga lo que sé, lo que me ha enseñado y todo lo que venía mostrando”, declaró.

Enzo Borletti le dio otra frescura a la volante de Alianza Lima en el empate 1-1 contra César Vallejo (Ovación).

Bassco Soyer rescató la importancia de los más experimentados

El otro que deslumbró fue Bassco Soyer, quizá no tuvo tanta incidencia como su compañero de reserva, pero con tan solo 16 años no le pesó la camiseta. Intentó asociarse siempre con sus compañeros y en una ocasión bajó una pelota de manera magistral para salir de la marca de un defensor trujillano.

Te puede interesar: Guillermo Salas golpeó a un futbolista en pleno partido y ello provocó su salida de Alianza Lima

A su arribo al aeropuerto Jorge Chávez, reveló que no tenían mucho tiempo para festejar, pues debía jugar un partido por el Torneo de Promoción y Reservas, aquel duelo se llevó a cabo a las 11:00 a.m. y fue un empate 0-0 con UTC en la sede del club Esther Grande de Bentín. Además. señaló que los jugadores de experiencia fueron claves para que se sientan cómodos al momento de ingresar al gramado del Mansiche.

“Es un sueño hecho realidad, y más en Alianza, el club donde siempre estuve. Ahora sigo feliz y a seguir, espero que se me sigan dando tantas oportunidades. Todo fue mérito del equipo, entrar así no es fácil, pero teniendo el respaldo de jugadores tan cracks y de tanto recorrido, hace que todo se simplifique. Ahora nos toca jugar en Lima por la reserva”.

Bassco Soyer se convirtió en el jugador más jóven en debutar con Alianza Lima desde Kluiverth Aguilar (Ovación).

¿Cuántos futbolistas de Alianza Lima debutaron en primera el 2023?

Este 2023, Alianza Lima no tiene un canterano en su once. Sin embargo, lo que sí hizo fue darle la oportunidad a varios chicos para su debut en primera división. Además de Bassco Soyer y Enzo Borletti, Nicolás Amasifuen lo hizo en la goleada 3-0 sobre Cantolao, Jorge Del Castillo en el triunfo 2-0 sobre Cienciano y Mauricio Arrasco en el 3-2 sobre Deportivo Garcilaso. Los tres mencionados se estrenaron en Matute.