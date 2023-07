Sigue la pugna entre Renovación Popular y Fuerza Popular por presunto “acuerdo oculto” con Perú Libre

El representante del partido de Keiko Fujimori y el portavoz de la agrupación de Rafael López Aliaga se encuentran en dimes y diretes por la Mesa Directiva. | Infobae Perú - Camila Calderón

La primavera entre Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) llegó a su fin con la presentación de la lista para la Mesa Directiva junto a Perú Libre (PL), bancada que —en principio— era su principal opositor. Mientras el vocero de la agrupación celeste, Jorge Montoya, critica que el partido de Keiko Fujimori se haya sentado junto “al comunismo”, el secretario Luis Galarreta lo acusa de no saber de política.

Como se recuerda, pese a que FP y PL negaron innumerables veces la existencia del fujicerronismo, lo cierto es que fueron la primera lista multipartidaria en formalizar su postulación ante la Oficialía Mayor del Congreso y la que, finalmente, ganó con el apoyo de 77 votos.

En diálogo con RPP, el almirante Montoya expresó tener un “sinsabor bastante fuerte” ante la unión, sobre todo porque, en su perspectiva, contaban con los votos para pelear la Mesa Directiva sin jugar con el “destino del Congreso”.

“Teníamos 64 como derecha y la izquierda 63. ¿Pasábamos a segunda vuelta? Sí pasábamos. Estaban los no agrupados, que es un grupo importante donde, creo, la mayoría son demócratas e iban a votar por la derecha. O sea, el triunfo estaba garantizado desde mi punto de vista. Pero ellos [Fuerza Popular] han hecho otros cálculos”, agregó.

Con 77 votos, la lista liderada por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) y conformada por Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País obtuvo la Mesa Directiva. | Congreso

“Nosotros hemos venido conversando por varios meses con el Bloque Democrático. Cuando llegó de las elecciones, Hernando Guerra García mencionó que la Presidencia del Congreso le correspondería a Fuerza Popular y la vicepresidencia a Renovación Popular o viceversa. Yo lo respeté y estábamos esperando que tomen su decisión, pero nunca la comunicaron hasta el final, que presentaron la lista”, reveló.

Sobre ello, confesó que incluso tuvieron una reunión el sábado anterior a los comicios parlamentarios, pero que Fuerza Popular no se presentó. “Yo me olía que había algo extraño porque al no asistir, era simplemente congelar las acciones, no se podía tomar ninguna decisión hasta que salió este acuerdo con Perú Libre”.

En ese sentido, el legislador deslizó que existiría un acuerdo oculto: “Algo tiene que haber para que hayan aceptado esta decisión. Estar sentados en las mesas les dan posibilidades de manejar la agenda, de subir los proyectos que están estancados o para priorizarlos, Waldemar Cerrón es un vicepresidente y eso no se le puede negar”.

“Eso de que se iba a perder la mesa en manos del comunismo. ¡Están equivocados! La tiene el comunismo. Están sentados en la mesa con ellos, [Perú Libre] es compañero de carpeta de Fuerza Popular y de los que han aceptado esta situación”, criticó.

Vocero de Renovación Popular cuestionó la conversación entre Perú Libre y Fuerza Popular para postular juntos al Congreso. | RPP

Sobre la asamblea constituyente indicó que si bien la Mesa Directiva no aprueba los proyectos, “el ponerlo en debate en el pleno, genera la posibilidad de que se realice porque los votos no los controlamos nosotros”.

En respuesta, Luis Galarreta, excongresista fujimorista y actual parlamentario andino sostuvo que el resultado de postular junto a agrupaciones contrarias al denominado “bloque democrático” confirmó que no se equivocaron al tomar dicha decisión.

“El señor [Alejandro] Soto y Perú Libre tienen opiniones diferentes. A Renovación no le tocaba y no lo toca todavía, porque no participó en la primera mesa; el señor Montoya se fue solo a una candidatura. El segundo año se fue a otra candidatura con la señora Gladys Echaíz, ¿de qué bloque democrático habla el señor Montoya?”, alegó.

Secretario de Fuerza Popular cuestionó que el parlamentario de RP indicara que tenían los votos necesarios. | RPP

Asimismo, cuestionó que el portavoz de RP no esté abierto a conversar con otras bancadas e indicó que si bien “debe ser un gran militar, es pésimo político”, por lo que debería ser reemplazado por alguien que sea más abierto.