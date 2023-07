INPE desmiente a Betssy Chávez y asegura que se encuentra bien de salud

Betsy Chávez fue desmentida por el INPE tras asegurar que sufre malos tratos en el penal de Chorrillos. Foto: Composición

Luego de que la expremier de la gestión Pedro Castillo, Betsy Chávez, emitiera una carta dirigida a la directora del Penal de Chorrillos, donde aseguró que ha experimentado malos tratos y hostigamiento dentro del recinto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), desmintió a la excongresista.

Mediante el comunicado N° 33-2023, la entidad dio algunas precisiones respecto a hechos que la imputada denunció en su carta escrita a mano, como el hecho de que no se le permitió quedarse en su celda pese a que lo solicitó por encontrarse en mal estado de salud.

“A diario, las internas no permanecen en sus celdas. Algunas se constituyen a los talleres o áreas de trabajo o aulas educativas, las restantes permanecen en los patios o áreas comunes, procediendo a cerrarse las celdas por seguridad. El día de hoy, en horas del a mañana, la interna Chávez Chino, se negó a salir de su celda aduciendo encontrarse mal de salud, lo que no se pudo acreditar al no pasar su evaluación médica”, aseguró el INPE en comunicado.

Asimismo, el texto precisa que la excongresista habría pasado de forma voluntaria dicha evaluación médica, al promediar las 5:00 p. m, “encontrándose lúcida, orientada en el tiempo y el espacio, sin signos de fiebre y saturación normal, presentando inflamación leve en la garganta, recibiendo el tratamiento respectivo”.

Un posible falta disciplinaria

Comunicado emitido por el INPE. Foto: Captura Twitter

En tal sentido, el INPE ha negado enfáticamente los hechos que relató Betsy Chávez, como la visita de autoridades penitenciarias ordenada por el ministro de Justicia o maltratos por parte del personal. Respecto de la negativa de Chávez de salir de su celda, la entidad afirmó que podría ser sancionada:

“No acatar una disposición del personal de seguridad puede implicar una falta disciplinaria que será evaluada por la autoridad penitenciaria”.

Finalmente, se enfatizó que “la interna Betssy Chávez Chino es una interna que recibe un trato igualitario y similar a las otras privadas de libertad”.

¿Por qué Betsy Chávez cumple prisión preventiva?

Durante el mes de junio, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de la expresidenta del Consejo de Ministros, los cuales viene cumpliendo en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos. Esta medida cautelar responde a su participación en el intento fallido de golpe de estado que realizó el expresidente, Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.

¿Qué decía la carta de la expremier?

Mediante una misiva escrita a mano, la expremier, Betsy Chávez, denunció maltratos por parte de personal del INPE. Video: TV Perú

Se hizo de conocimiento público la misiva que la exprimera ministra escribió a puño y letra, en la cual aseguraba que había sido víctima de maltratos y hostigamiento dentro de las instalaciones del penal donde cumple prisión preventiva, medida cautelar que calificó de “injusta”.

“(...) Vuestra jefa de seguridad viene a tomarme fotos en donde me halle, estos actos de hostigamiento no debiesen darse, por cuanto es solo contra mí”.

En otro fragmento, señaló que la habrían hecho firmar un documento donde indique que no había sufrido torturas durante su estancia en prisión, hecho del cual dejaba constancia mediante la carta por “seguridad personal” en caso algo se sucediese dentro de las instalaciones del INPE.

“El domingo 16 de julio, pasada las 19:00 horas, un grupo de personal del INPE (3 personas) mientras yo me hallaba en mi silla junto a la mesa -cenando- ellas me hicieron ingresar a mi celda y me culparon sobre un mensaje de Twitter que venía circulando, pese a que negué ese supuesto mensaje, me llevaron a la ALCALDÍA y me indicaron que el ACTUAL MINISTRO DE JUSTICIA había pedido que yo les firme un documento indicando que NO SUFRO TORTURAS en este lugar”

Betsy Chávez, aseguró también que se encontraba en mal estado de salud y habría notificado al respecto a la Cruz Roja Internacional.

“Pese a haber solicitado a la técnico de turno que me permita quedarme en mi celda porque me encuentro sumamente descompensada, sumado a ello el trato hostil de vuestro personal ha acentuado mi situación de salud, por cuanto he puesto en conocimiento a Cruz Roja Internacional”.

Finalmente, Chávez exhortó a la presidenta del INPE a actuar de acuerdo a ley en este caso y no dejarse presionar políticamente.