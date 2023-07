Guillermo Salas mencionó a los jugadores de Alianza Lima que lo llamaron para despedirlo: faltaron varios referentes

El técnico también se refirió a las duras declaraciones de Carlos Zambrano y Bryan Reyna. (Video: GOLPERU)

Guillermo Salas ya no es más técnico de Alianza Lima tras reunión con la dirigencia de victoriana. El popular ‘Chicho’ se mostró inconforme con la decisión, pero al mismo tiempo agradeció a todos los jugadores que se comunicaron con él para despedirlo. Eso sí, en su lista faltaron varios conocidos.

“Varios me llamaron, (Oswaldo) Valenzuela, Joao Montoya que no está acá, (Cristian) Benavente desde España, (Franco) (Franco) Saravia, Ítalo Espinoza, (Franco) Zanelatto, (Carlos) Zambrano, (Pablo) Míguez, Yordi Vílchez, (Ricardo) Lagos, (Jairo) Concha, (Pablo) Sabbag, (Josepmir) Ballón y hasta ahí, por ahí se me escapa algún nombre. Ha habido mucha gente comprometida, que sentía ese compromiso no solamente conmigo, sino con todo el staff del comando técnico”, declaró.