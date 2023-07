Dina Boluarte intercedió para que empresa de Grika Asayag gane contratos con el Estado cuando era ministra

Grika Asayag habría llegado de manera irregular al Ejecutivo.

Cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de Pedro Castillo, la ahora mandataria Dina Boluarte buscó beneficiar a su exasistente Grika Asayag intermediando para que una de sus empresas gane contratos con el Estado, según pudo corroborar el periodista Christopher Acosta en su nuevo libre “Presidentes por accidente”.

En un extracto del libro publicado en el Diario La República, en noviembre de 2021, Boluarte Zegarra le pidió a la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, recibir a Asayag.

Durand Guevara aceptó. La entonces asistenta presidencial acudió al despacho del MIMP el 29 de noviembre de ese año, según consta en el registro de visitas de la cartera. Asayag llevaría un file de Total Force, empresa dedicada a brindar servicios de seguridad y vigilancia privada. La exmujer cercana a Boluarte llevaba información sobre convenios del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) con empresas de seguridad que estaban próximos a expirar.

Anahí Durand confirmó pedido de Boluarte para recibir a Grika Asayag.

“Tenía todo el detalle de los próximos contratos a vencer, los había estudiado. Yo solo la escuchaba”, declaró Anahí Durand para la elaboración del libro.

Grika Asayag pidió a la extitular del MIMP que se considerara a su compañía para ser proveedora. Por su parte, Durand, según su versión, le indicó que su requerimiento no era atendible y que las contrataciones del Estado se celebran tras un concurso público.

“Boluarte no solo me llamó para que la recibiera, sino que días después volvió a llamar para confirmar que la había recibido. Presentó a Grika como una chica emprendedora. A mí me sorprendió. Ella era la vicepresidenta, por eso accedí”, agregó.

Grika Asayag en Inabif

De acuerdo con “Presidentes por accidente”, ante la negativa de Durand, Grika Asayag acudió personalmente al Inabif, nuevamente con la influencia de Dina Boluarte.

“Sí. La ministra Durand me contó que recibirla era un pedido de Boluarte. Grika me escribió un mensaje al teléfono institucional y me dijo: ‘Soy Grika Asayag, quería pedirte una reunión’. Ese día me iba a quedar hasta tarde, así que la hice pasar”, reveló Sergio Tejada, quien por esos se desempeñaba como director ejecutivo de Inabif.

Sergio Tejada asumió la dirección del Inabif durante la gestión de Anahí Durand.

“Me dijo que tenía una empresa de seguridad, que me estaba presentando; y que si había alguna posibilidad. Le dije que como director no veía nada de eso, que había un área de licitaciones y que no podía ni quería meterme en nada que tuviera que ver con licitaciones”, agregó el también excongresista.

Total Force contrató con EsSalud

Tras su fallido intento de conseguir contratos en el Ministerio de la Mujer, Total Force, empresa de Grika Asayag, sí logró cobrar por servicios con el Estado. Específicamente con la Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Total Force ganó 27.500 soles por el servicio de “consultoría de seguridad electrónica”