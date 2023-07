La dura crítica de Diego Rebagliatti a la dirigencia de Alianza Lima: “solo aparecen en las buenas”

Diego Rebagliatti señaló que quienes toman decisiones en Alianza Lima solo aparecen en los buenos momentos (Movistar Deportes).

El empate 0-0 con Universitario en el clásico terminó por desatar una crisis en Alianza Lima, pues suman tres partidos sin ganar y quedaron en séptimo puesto del Torneo Clausura, todo esto sumado a que el equipo no demuestra una mejora en el juego, generó el fuerte rumor de la salida de Guillermo Salas de la dirección técnica. En medio de este contexto, Diego Rebagliatti disparó contra la dirigencia ‘blanquiazul’, sobre todo contra algunos miembros del Fondo Blanquiazul.

El comentarista deportivo señaló que existen personas que toman decisiones en el cuadro de La Victoria, que solo aparecen en los momentos de júbilo como triunfos y títulos, pero que no son capaces de dar la cara cuando el panorama se torna complicado, como el que se vive en la actualidad:

“El problema en Alianza es que muchos de los que toman decisiones, cuando gana el equipo es ‘ganamos’, pero cuando pierden es ‘perdieron’. Cuando pierden, pierden José Bellina, el técnico, el otro, ellos no pierden nunca. Cuando ganan y salen campeones se suman a la foto. Esto que acabo de decir, literal, me lo ha dicho alguien de adentro, alguien que está en las áreas de tomar decisiones”, comentó en Después de Todo.

Empate sin goles en Matute por la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2023. (Video: Liga 1 Max).

El ex gerente deportivo de Sporting Cristal indicó que los jugadores y miembros del comando técnico también perciben esta actitud de los altos mandos, por lo que no se sienten respaldados. Además, asoció este tema con la posible noticia de la salida del ‘Chicho’.

“Así es como los perciben, que eso es lo más grave, los jugadores, los entrenadores, los que toman decisiones. ‘Estos, cuando ganamos, se suben a la foto, y cuando perdemos, se distancian de la foto’. Entonces, esto es un tema de liderazgo, que va asociado a por qué era tan evidente que cuando Alianza pierda tres partidos, o tenga una crisis de resultados, iban a cambiar al técnico”, añadió.

La posible salida de Guillermo Salas

Michael Succar enumeró una serie de motivos que habría tomado la dirigencia de Alianza Lima para decidir la salida de Guillermo Salas (Movistar Deportes).

En el programa de Movistar Deportes también se tocó el tema de la destitución del ‘Memo’ Salas. Si bien no existe confirmación de ningún directivo ni comunicado oficial de la institución, su salida es un secreto a voces y así lo dio a conocer Michael Succar:

“Todas las señales apuntan a que en las próximas horas se terminará de consumar lo que se rumoreaba durante la semana y se especulaba hace algunos días. Tiene que ver con el fin del ciclo de Guillermo Salas en Matute. El área deportiva ya tomó la decisión y faltarían detalles para que se termine de consumar”, reveló.

Guillermo Salas lleva diez meses y medio como técnico de Alianza Lima (Club Alianza Lima).

El periodista deportivo enumeró los argumentos que habría considerado la dirección deportiva de Alianza Lima para tomar la decisión de cambiar de entrenador. Pese a ello, reconoció el buen trabajo en general que hizo el DT de 48 años durante sus 10 meses en el banquillo de los ‘íntimos’.

“En dos de los tres rubros, que son considerados importantes para la gerencia deportiva, no está el check. En resultados si está, pese a que en las últimas jornadas, se cayó Alianza, también en ese rubro. Pero hay dos fundamentales que no están presentes según la perspectiva del área deportiva. Uno de ellos es el modelo de juego, el cual no convence y en las últimas jornadas no hubo jerarquía individual que pueda resolverlo, como sí pasó a inicios de temporada. El segundo es la relación con el grupo, que no es la misma. La confianza en lo que propone el técnico y el manejo que ha tenido ‘Chicho’, no es la misma. Por estos motivos, se ha tomado la decisión de que el ciclo de ‘Chicho’ Salas, que tiene un balance bastante bueno, pero que en este momento necesitan otra alternativa”, sintetizó.