Perú

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Cuzco este 17 de junio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Guardar
Google icon
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

Para catalogar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

PUBLICIDAD

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Cuzco este miércoles.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 20 grados, la probabilidad de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 46%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 7.

Para la noche, la temperatura llegará a los 2 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 34%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 17 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante durante todo el año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en CuzcoClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Clima hoy en Perú: temperaturas para Piura este 17 de junio

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima hoy en Perú: temperaturas para Piura este 17 de junio

Iquitos: la predicción del tiempo para este 17 de junio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Iquitos: la predicción del tiempo para este 17 de junio

Predicción del tiempo en Huancayo para este 17 de junio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Predicción del tiempo en Huancayo para este 17 de junio

Temperaturas en Lima: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Temperaturas en Lima: prepárate antes de salir de casa

¿Cuál es la temperatura promedio en Arequipa?

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Cuál es la temperatura promedio en Arequipa?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONPE al 99.152%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

ONPE al 99.152%, región por región: Así va el voto de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: lideresa de Fuerza Popular mantiene ventaja al 99.152% del conteo oficial

Keiko Fujimori acrecienta su ventaja sobre Roberto Sánchez en la fase final del escrutinio, reporta la ONPE

Rafael López Aliaga amenaza con desaparecer la ONPE y el JNE: “Somos vergüenza mundial, se han equivocado de enemigo”

Elecciones 2026: ONPE responde a críticas por traslado de actas electorales del extranjero

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina celebra que Deysi Araujo pueda utilizar las áreas comunes en condominio de San Isidro: “Su plata tiene el mismo color”

Magaly Medina celebra que Deysi Araujo pueda utilizar las áreas comunes en condominio de San Isidro: “Su plata tiene el mismo color”

Magaly Medina compara a Federico Salazar con ‘Cachín’ y lanza inesperado comentario sobre su físico: “Está bastante oxidado”

Examiga de Gabriela Herrera revela presunta infidelidad con su esposo y muestra pruebas: “La hospedé en mi casa”

Magaly Medina arremete contra Jefferson Farfán y cuestiona demora en resolución de amparo constitucional: “Tiene una obsesión conmigo”

Anna Carina, hermana de María Pía Copello, preocupa a sus seguidores tras aparatoso accidente: terminó con heridas, puntos y un diente roto

DEPORTES

Resultados de los partidos de hoy del Mundial 2026: Goleadas de Francia, Noruega y Argentina marcan la jornada

Resultados de los partidos de hoy del Mundial 2026: Goleadas de Francia, Noruega y Argentina marcan la jornada

Gonzalo Bueno se reencuentra con la victoria en el Challenger 100 de Poznan luego de cuatro eliminaciones al hilo

Adrián Quiroz se reportó a los entrenamientos de Los Chankas mientras se define su futuro con Universitario en el horizonte

Gino Vegas asegura que Perú es el único país que paga sueldos por jugar en la selección: “Se acostumbraron a recibir un sueldo”

Así se jugará la fecha 1 del Clausura de la Liga 1 2026: día, hora y canales para ver el reinicio de la Liga 1