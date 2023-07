Peter Arévalo explotó por el tardío ingreso de Andrés Andrade en Alianza Lima vs Sport Boys: “A mí no parece serio”

Peter Arévalo catalogó como "no serio" el ingreso de Andrés Andrade a los 90 minutos de la derrota de Alianza Lima ante Sport Boys por Liga 1. (ESPN)

Alianza Lima perdió 1-0 ante Sport Boys en el Estadio Nacional y sumó su primera derrota en el Torneo Clausura de la Liga 1 2023. Más allá del resultado, el vigente bicampeón no mostró un buen juego y se vio superado en muchos momentos del partido por la fecha 4.

Por ese motivo, el periodista deportivo Peter Arévalo criticó la demora en el ingreso de Andrés Andrade en el último programa de ‘Equipo F’ de ESPN Perú. El ‘Rifle’ se recuperó de una lesión, inició en el banco de suplentes y reemplazó a los 90 minutos a Gabriel Costa.

“Hay lesiones que te hacen pensar. A mi no parece por más que digan que el jugador profesional tiene que entrar así falte un minuto para terminar el partido, pero, viendo la falta de juego que tenía Alianza, tenías a Andrade en el banco con capacidad de jugar, resolver o cambiar el partido”, inició.

“¿Andrade está en capacidad de entrar y cambiar la historia de un partido? ¿Medicamente está o no está? Porque si Alianza necesitaba un tipo que le cambie la historia del partido, no lo puedes hacer ingresar al minuto 90. A mí no me parece serio eso”, agregó el popular ‘Mr Peet’.

Andrés Andrade volvió a jugar en Alianza Lima después de dos meses.

Su análisis de la derrota de Alianza Lima

“Ha sido el peor partido de Alianza, quiero aplaudir a Boys, jugó como se tiene que jugar, tengo la sensación que Alianza desde el banco menospreció a Boys, eso se trasladó al campo, sintió que el partido estaba ganado. Boys muy bien, ordenado, la actitud, consciente de sus limitaciones, supo neutralizar a su rival y lo hizo ver mal”, fueron las palabras de Peter Arévalo sobre la caída ‘blanquiazul’.

En seguida, ‘Mr Peet’ criticó el rendimiento de Jairo Concha. “Las dos que Alianza tiene en el primer tiempo es porque Barcos retrocede y juega de ‘10′. Lo veías y estaba metido en el medio de los centrales, Barcos retrocedía para intentar descargar y cuando llegaban Costa y Zanelatto no había referencia en el área. El que terminó jugando de ‘10′ fue Costa. Concha desapareció del partido”.

Con gol de Jesús Barco, los 'rosados' se quedaron con el triunfo por la fecha 4 del Torneo Clausura. (Video: GOLPERU).

Las palabras de Andrés Andrade

El colombiano volvió a jugar con la camiseta de Alianza Lima después de dos meses. Su último partido había sido el 16 de mayo en el triunfo ante Deportivo Municipal. A partir de ese entonces, se ausentó por una dura lesión en la rodilla.

Andrade habló tras la derrota ante Sport Boys y reveló los factores que causaron a sufrir su primera caída en el Torneo Clausura de la Liga 1 2023. Asimismo, dejó una contundente frase sobre la falta de replanteo. “A veces tener un plan B para poder afrontar estos tipos de partidos”.

El balance del ‘Rifle’ del rendimiento no es positivo hasta el momento. Los problemas físicos le han jugado una mala pasada y solo pudo participar de 15 partidos, doce como titular y tres ingresando desde el banco. En cuanto a su influencia en el marcador, aportó dos goles y dio tres asistencias.

Próximo partido de Alianza Lima

El cuadro ‘blanquiazul’ deberá pasar la página rápidamente porque tiene un compromiso importante en la siguiente jornada de la fase 2 del campeonato peruano. Se medirá ante su clásico y directo rival en la lucha por el título, Universitario, que viene de ganarle 2-0 a Unión Comercio.

El duelo con los ‘cremas’ está programado para el sábado 22 de julio a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva ubicado en el distrito de La Victoria y será transmitido por la señal de la Liga 1 Max.

Alianza Lima partirá en ventaja en cuanto al aspecto físico en esta nueva edición del enfrentamiento histórico, ya que la ‘U’ afrontará el play off vuelta por la Copa Sudamericana este martes 18 de julio.