Alianza Lima vs Sport Boys HOY EN VIVO: juegan por la fecha 4 de la Liga 1

¿Cómo llegan ambos equipos?

Alianza Lima: Los ‘íntimos’ tuvieron un buen inicio en el Torneo Clausura, sumando dos victorias sobre Deportivo Municipal (1-0) y Atlético Grau (2-0), así como un empate 0-0 con Sporting Cristal. Su objetivo es llevarse este trofeo para levantar el título nacional sin necesidad de disputar los play off o la final, pues fueron campeones del Torneo Apertura. No obstante, no la tienen fácil, dados los resultados de la fecha 4, necesitan vencer para igualar en la punta a Universitario y Cristal. Cabe señalar que, una de sus virtudes es la defensa, pues tienen la valla invicta en el segundo certamen del año.