Machu Picchu: ofrecen hasta un 50% de descuento para turistas peruanos que deseen desplazarse en tren a la ciudadela

Ministra de Cultura señaló que las autoridades gubernamentales trabajan para recuperar la afluencia de turistas a este lugar. | Mincul

Con el objetivo de impulsar la reactivación económica en el turismo de nuestro país, se ha planteado un descuento promocional para todos los peruanos que tengan planeado viajar a Cusco y conocer a Machu Picchu.

Es así que las autoridades y empresarios han elaborado paquetes e incentivos para estimular el arribo a la ciudadela de los incas que nos regala impactantes atractivos naturales y arqueológicos desde que se inicia el recorrido en Ollantaytambo.

PeruRail es una de las más recientes corporaciones que han anunciado una oferta de pasajes en tren de hasta un 50% de descuentos para los turistas peruanos que deseen conocer Machu Picchu. Dicha promoción estará vigente hasta el 30 de setiembre.

Cabe mencionar que los descuentos aplican para los trenes: PeruRail Expedition; PeruRail Vistadome y PeruRail Titicaca. A continuación, te detallamos cuál es la oferta para cada tren, según el comunicado de PeruRail.

“Nuestros pasajeros tendrán la oportunidad de disfrutar de Machu Picchu con hasta el 50 % de descuento en nuestro tren PeruRail Expedition con salida desde la estación Ollantaytambo; o disfrutar del paisaje natural del recorrido hacia la maravilla mundial a bordo de nuestro tren panorámico PeruRail Vistadome, con hasta 30 % de descuento teniendo salidas desde Urubamba y Ollantaytambo”, se lee en el comunicado emitido por la empresa.

PeruRail, corporación con trenes con destino a Machu Picchu.

La promoción también se extiende al tren PeruRail Titicaca, que realiza el trayecto desde Puno hasta Cusco, permitiendo a los viajeros recorrer los impresionantes paisajes de los Andes peruanos con un descuento de hasta el 30%.

No hay entradas a Machu Picchu

La Dirección de Cultura de Cusco informó el pasado miércoles 12 de julio que los boletos de ingreso a la ciudadela están agotados hasta la quincena de agosto. En su defecto, los turistas que se encuentren en nuestro país solo podrán acercarse de forma presencial hasta el Centro Cultural de la ciudad de Machu Picchu Pueblo para conseguir la entrada.

Anualmente, el santuario de Machu Picchu recibe m{as de medio millón de visitantes (Andina)

Mediante un comunicado, informaron que los boletos ya no están disponibles para su compra a través de plataformas virtuales ni en el centro de venta ubicado en la calle Garcilaso del centro histórico de Cusco. No obstante, aún es posible adquirir los boletos de forma presencial en Machu Picchu Pueblo, también conocido como Aguas Calientes, pero ello no es recomendable.

En ese sentido, hicieron un llamado a quienes deseen ingresar a la maravilla mundial a no dejarse engañar por “las agencias u operadores informales, quienes conocedores de la capacidad de admisión diaria al monumento y al límite, podrían ofrecer el viaje y los accesos, cuando ya no hay boletos para acceder a la llaqta “generando situaciones y malestar que afecta a la adecuada gestión de Machu Picchu”, menciona el anuncio.

La advertencia se realiza luego que se detectara algunas agencias de viaje que han enviado a turistas pese a conocer que no hay boletos de ingreso. Alertaron que estas malas personas le indican a los viajeros que una vez allá podrán conseguir tickets sin ningún problema, pero esto es falso, porque incluso los boletos de ingreso que se ofertan en Machu Picchu Pueblo no son fáciles de adquirir.

Para poder ingresar a la ciudadela con un ticket de Aguas Calientes, deben hacer largas colas, incluso por las noches y madrugadas.

Cabe mencionar que, la capacidad de admisión diaria al monumento histórico peruano es de 4 mil 044 visitantes, según lo establecido por la Unesco para la conservación de la maravilla del mundo.

Actualmente, nuestra joya peruana ha tenido un “una alta demanda de visitantes”, lo cual ha sido motivo de que las entradas se encuentren agotadas hasta la primera quincena de julio.