Adolfo Aguilar regresa a la conducción: quién lo descubrió y qué le dijo Gisela Valcárcel cuando le anunció su nuevo reto televisivo

Adolfo Aguilar regresa a la televisión después de cinco años. Su último trabajo como conductor fue cuando estuvo a cargo de ‘Super Kids’ en Latina TV. Muchos creían que nadie lo vería más en la pantalla chica, pero este sábado 15 de julio asumirá el reto de conducir ¿Cuál es el verdadero? de GV Producciones, en un horario que por catorce años le perteneció a Gisela Valcárcel, quien este año le cede la posta, de las 21:00 horas en la señal de América Televisión. Detrás de él, como co-animador, estará Edson Dávila.

El actor, presentador y productor tiene más de 20 años frente a exitosos programas en la televisión peruana. También se recuerda que cuando decidió hacer pública su orientación sexual fue respaldado por sus seguidores.

¿Quién lo descubrió?

Adolfo Aguilar contó a Infobae Perú que su debut en la televisión fue como modelo para comerciales en la década de los 90. Luego, ingresó al mundo de la actuación y su primer papel fue con el personaje de ‘Alonso’ en la popular novela ‘La rica Vicky’ en 1998.

Después llegaría su primer trabajo como presentador de televisión en el proyecto Polizontes por Plus TV, donde compartió micrófono con Carlos Galdós. Ambos marcaron un estilo peculiar de reportear y abordar a los invitados de los elegantes eventos sociales.

“Estuve tres años (en Polizontes) y el formato me dio los aires para seguir trabajando en la conducción. Continúe en la animación y como presentador”, detalló.

Adolfo Aguilar recordó que el productor Fernando Morales, de Plus TV, le dio la oportunidad de desarrollar su carrera en Polizontes, un programa de cable que se hizo muy popular.

Si bien Morales fue su gran descubridor para la pantalla chica, el expresentador de Yo Soy consideró que tanto Gisela Valcárcel como Susana Umbert fueron las encargadas de llevarlo a la fama, al punto de llevarlo a ser el conductor revelación en el programa ‘El último pasajero’ en 2011.

Después de su paso por el Miss Perú, Karen Schwarz fue contratada para ser modelo en 'El Último Pasajero'.

Luego de esa experiencia, Adolfo confirmó que el rubro del entretenimiento era lo suyo y comenzó a asumir con éxito los nuevos programas como ‘Yo soy’, ‘La Voz’ y ‘La Voz Kids’. “Siempre me he visto en el rubro de entretenimiento. Me gustaría mantenerme en este espacio, mientras se pueda y el público quiera y le guste a la gente”, comentó a Infobae Perú.

Adolfo Aguilar decidió hacer público su orientación sexual

Si bien es cierto su círculo cercano y su familia lo sabía desde que tenía 30 años, Adolfo Aguilar decidió hacer público su orientación luego de tomar una pausa en su trabajo como presentador de televisión. Recibió el respaldo de muchos personajes públicos, pero también de sus seguidore en sus redes sociales.

Sin embargo, asumir su orientación sexual, fue un proceso que le tomó muchos años, porque de acuerdo a una entrevista que ofreció a la periodista Verónica Linares, al inicio no se quería reconocer como homosexual y tuvo que tomar terapia psicológica para poder aceptarse.

“En mi cabeza tenía un tema de homofobia interna. Yo no quería ser homosexual y lo he vivido durante mucho tiempo. He tenido mucho odio hacia mí mismo y por eso decidí tratar mi salud mental, salir de closet públicamente y hacer un unipersonal para que la gente sepa mi historia”, dijo.

“Comencé terapia cuando regrese de Estados Unidos y trabaje en ‘El último Pasajero’ en el 2010, llevé terapia psicológica y trabaje en mi aceptación personal”, egregó en el programa de YouTube ‘La Linares’.

Adolfo Aguilar decidió hacer público su orientación sexual en diciembre del 2022 con el fin de poder ayudar a más personas a asumir su identidad sin juzgarse ni temer a las críticas.

“He salido públicamente cuando debía salir para que la gente me tome como un referente interesante... que sirva de algo, si no me hubiera quedado callado. Hubiera tenido menos complicaciones, pero también he tenido la satisfacción de recibir muchos mensajes de personas que me dicen que gracias a mí, también salieron del closet”, detalló al formato digital.

Adolfo Aguilar abrió su corazón con Infobae perú sobre sus inicios en TV y su relación con la comunidad LGTBIQ+. (Instagram)

Nuevo reto televisivo

Luego de tomarse una pausa de cinco años y dejar la conducción, decidió tomar un nuevo desafío en otra casa televisora. Como una persona de retos, se presentó al casting de un novedoso formato que trae GV Producciones desde México que se llama ‘¿Cuál es el bueno?’.

El presentador compartió con Infobae Perú que asumir el rol de reemplazar a una de las figuras más destacadas de la televisión peruana, Gisela Valcárcel, fue un desafío emocionante para él.

“Es un gran reto, ya que hay muchas cosas en juego. En primer lugar, tomar el relevo de la señora Gisela Valcárcel en un horario que ha ocupado durante catorce años es de suma importancia. En segundo lugar, estar en este horario, que es el más importante de la televisión nacional, representa una enorme responsabilidad. Lo afronto como un reto emocionante porque me siento seguro y protegido. Gisela Valcárcel es la mejor conductora del país, y estar en su posición me llena de orgullo. Además, trabajar en el mejor canal y bajo la producción más destacada del país es un privilegio que valoro enormemente”, detalló

Además, confesó que el productor general de GV Producciones, Miguel Zuloaga, tenía pensando un presentador extranjero para asumir la conducción del programa, pero al ver en la prueba a Adolfo Aguilar, quedaron muy contentos.

“Hice una prueba, casting, convencí a todo el mundo, sobretodo el productor. Querían a un conductor extranjero, pero luego de mi prueba quedaron felices. Disfruté (el casting), el formato es muy entretenido”, dijo.

Adolfo Aguilar admitió que “sintió nervios”

Adolfo Aguilar comentó que le tomó por sorpresa cuando Gisela Valcárcel lo llamó para anunciarle que por, este año, dejaría la conducción de los programas sabatinos.

“Sentí nervios. Me hizo una videollamada y me dijo: ‘Catorce años el peso del entretenimiento del primetime de los sábados ha estado sobre mis hombros, ahora va a estar sobre los tuyos’”, recordó.

Comentó que sintió mucha emoción por la noticia, pero también tiene confianza en que el programa guste al público porque es producto de un trabajo en conjunto.

Adolfo Aguilar contó cómo recibió la noticia de Gisela Valcárcel de dejar la TV. Infobae Perú: Pilar Cuya.

La competencia de ‘El Gran Chef Famosos’

El actor dijo que el formato de ¿Cuál es el verdadero? es un programa nuevo que aparecerá en la televisión peruana, en un horario muy complicado, que no podría gustarle al público, sin embargo, Aguilar es consciente de ello y está decidido a afrontar el reto.

“Siempre hay miedos. Soy actor y cada vez que salgo a escena se siente esos nervios, esas mariposas que desaparecen al primer minuto. Siento exactamente lo mismo con este programa, creo que si pierdes estos nervios dejas de ser humano”, señaló.

Al respecto, el exconductor de ‘Yo Soy’ expresó si bien es un formato nuevo, también tiene buenas expectativas porque confía en el trabajo del grupo humano que está haciendo GV Producciones.

“Mis expectativas son súper buenas porque quiero que guste; el trabajo que estamos haciendo es realmente bien bonito. Es un trabajo que le compete a varias personas que trabajan para hacer que este programa salga al aire”, dijo.

En referencia a que competirán con ‘El Gran Chef Famosos’, reality de cocina que se trasmite por Latina TV, manifestó que no es un tema que le preocupa porque está enfocado en la conducción.

“Lo tomo con mucho cariño, como lo que es, la competencia. Particularmente, cuando estoy haciendo el programa no estoy pensando en la competencia, estoy pensando en el público y dar lo mejor de mí. Hay otras personas que están encargadas de preocuparse de la competencia, yo no, en ese momento mi única competencia es, yo mismo, ser mejor cada momento”, aseguró.