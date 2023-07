Abogado de bomberos fallecidos en aeropuerto Jorge Chávez: Archivo de investigación es un paso a la impunidad

"Los pilotos no tienen responsabilidad", dijo el abogado de los bomberos luego que Fiscalía archivara la investigación contra ellos. Video: Latina

Jimmy Sotomayor, abogado que defiende a los deudos de los bomberos que fallecieron hace ocho meses en un accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, señaló este sábado que la decisión del Ministerio Público de archivar la investigación preparatoria es “un paso a la impunidad” que ha desatado más “dolor” en las familias.

El letrado cuestionó que la Fiscalía Provincial Corporativa de Tránsito y Seguridad Vial del Callao, encargada del caso, haya decidido no formalizar ni dar continuidad al proceso contra Ernesto Montoya y Juan Carlos Romo, pilotos del avión de Latam que impactó con el camión donde iban los hombres de rojo.

Sotomayor señaló que ahora el expediente deberá volver a la Fiscalía Penal del Callao, que ya tuvo el caso en primera instancia y lo derivó, precisamente, al despacho que acaba de encarpetarlo. “Es una decisión que nos sorprende. [...] porque nunca hemos señalado que los pilotos tengan responsabilidad. Pese a las evidencias —audios, videos, un diálogo donde hay una autorización expresa de ingreso a pista—, la Fiscalía de tránsito ha dicho que no es competente y que pase a una Fiscalía penal”, explicó en Latina.

“El problema es que esta Fiscalía ya tuvo el caso en un principio y dijo: nosotros no somos competentes. Se están tirando la pelota. Cada día que pasa es un paso a la impunidad y eso genera dolor tremendo a las familias”, siguió.

El abogado de los bomberos fallecidos recriminó a la Fiscalía y al Congreso por no hacer nada sobre las muertas. Video: Latina

El abogado señaló que con esta decisión, el caso volverá a foja cero. “El fiscal nuevo que lo verá no ha escuchado las declaraciones, no ha visto los videos, no ha visto el diálogo, va a tener que volverse a empapar de todo. Eso genera una demora injustificada y es una burla para las familias”, comentó.

De igual modo, cuestionó que no haya habido respuesta desde el Legislativo, cuya Comisión de Fiscalización revisó el caso. “Recordemos que estamos reclamando que se impute el delito de homicidio culposo agravado, pero hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta ni de Fiscalía, como esperábamos, ni del Congreso”, remarcó.

Sotomayor señaló que, aunque la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) enfrenta una investigación en la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA), a nivel fiscal no había sido incorporada por “estrategia”.

“Al menos eso nos iba señalando la Fiscalía [...] que iban a ser incorporada directamente cuando se formalizara la investigación, pero eso no ocurrió. El tema es que ambas entidades dependen del mismo organismo, que es el MTC [Ministerio de Transportes], entonces ahí tenemos ciertos reparos”, consideró.

En desarrollo.