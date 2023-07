Mayra Goñi revela cómo genera ingresos en Estados Unidos para llevar una vida de lujos. | Amor y Fuego.

Mayra Goñi en más de una ocasión ha sido cuestionada por la vida de lujos que lleva en Estados Unidos sin tener un trabajo fijo. Por ello, durante su estadía en el Perú, un reportero de ‘Amor y Fuego’ la abordó para saber detalles de este punto en específico.

Al ser consultada sobre sus fuentes de ingresos, la influencer señaló que gracias a sus redes sociales, ella puede llevar una vida cómoda en Miami; sin embargo, una vez tenga sus papeles en orden, buscará hacerse un camino en el mundo de la actuación y el canto.

“Bueno, como influencer, las redes me ayudan mucho para poder trabajar, gracias a Dios, por ahora eso. Hasta que pueda tener mis papeles y poder trabajar con lo que me gusta, como actriz o cantante”, contó.

Mayra Goñi aclara que ella es influencer en Estados Unidos. (Foto: Instagram)

Asimismo, Mayra Goñi indicó que en Estados Unidos tiene marcas estables con las que constantemente trabajo, además sabe que está expuesta a las críticas por el estilo de vida que muestra en sus redes sociales, pero a ella no le importa lo que digan sus detractores, pues las personas que las rodean saben perfectamente lo que hace.

“Tengo marcas estables en Estados Unidos y como influencer me va super bien. No es de lo que me gusta trabajar, pero por ahora, pues tengo que trabajar de eso y la gente siempre va a hablar. Siempre voy a estar expuesta a las críticas y simplemente yo tengo claro quién soy y la gente que me rodea también. Así que eso me deja tranquila”, añadió.

De otro lado, la actriz reveló que poco a poco viene retomando su carrera musical, por lo que en su cuenta de Instagram pueden encontrar algunos covers que ha publicado. “Sigo con la música y estoy publicando algunos covers en mis redes. Voy a retomar la música muy pronto”, añadió.

Mayra Goñi fue víctima de acosos sexual en Miami. (Foto: Instagram)

Finalmente, Mayra Goñi precisó que estaba pensando en trabajar con Flavia Laos un nuevo tema, a lo que la rubia dio por hecho que eso sucederá muy pronto. “Estamos planeando hacer música. Es más, eso va a pasar”, comentó la pareja de Austin Palao bastante emocionada.

Mayra Goñi y Flavia Laos se reencontraron

Mayra Goñi y Flavia Laos iniciaron su carrera actoral al mismo tiempo, por lo que se convirtieron en buenas amigas. Durante varios años ellas se mostraban inseparables, incluso viajaban al extranjero y mostraban a las lujosas fiestas que asistían.

Sin embargo, en un momento determinado, Goñi decidió quedarse en Estados Unidos para iniciar una nueva vida, mientras que la rubia regresó al Perú para continuar con su carrera artística y seguir destacando en diferentes campos, como el modelaje y canto.

Mayra Goñi. (Foto: Instagram)

Pese a la distancia que había entre ellas, por estar viviendo en diferentes países, nunca dejaron de ser amigas, pues las veces que Flavia iba a Miami, siempre se mostraba al lado de Mayra. Lamentablemente, esta amistad no dudaría mucho tiempo, pues de un momento a otro se alejaron y la cantante indicó que la ex Nesty ya no era su amiga.

Ahora, luego de varios años, durante un evento de Flavia Laos, de manera repentina apareció Mayra Goñi, quien de inmediato abrazó a la rubia, dando a entender que habían logrado solucionar los problemas que tuvieron en el pasado. Asimismo, se las vio conversando durante bastante tiempo, por lo que habrían retomado su amistad.