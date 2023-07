Denuncian que Ministerio de Vivienda otorga bono de arrendamiento a damnificados fantasmas por lluvias

Damnificados falsos habrían recibido bono de S/500 por fuertes lluvias|VIDEO: Panorama

Entre marzo y abril, varias regiones del país fueron golpeadas por las fuertes lluvias y huaicos que ocasionó el ciclón Yaku. Ante ello, se registraba cientos de familias afectadas y damnificadas, por lo que la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció un bono de arrendamiento a través del Ministerio de Vivienda.

Luego de más de dos meses, Panorama reveló que este apoyo económico no estaría siendo otorgado a las personas que realmente se encuentran damnificadas, sino que serían “fantasmas”.

De acuerdo con el citado medio, la gestión de Hania Pérez De Cuéllar realizó un listado de las viviendas que se declararon inhabitables, por lo que tendrían que recibir este bono. Sin embargo, se comprobó que en este lugar funciona un restaurante y nunca se vio afectada por este fenómeno climatológico.

Denuncian que Ministerio de Vivienda otorgó bono de arrendamiento a damnificados fantasmas. Foto: Paula Elizalde/ Panorama

Este beneficio sería otorgado para las personas damnificadas con la finalidad que alquilen una casa hasta que puedan reconstruir su vivienda. No obstante, una lista de nombres que aparece en el documento de este ministerio serían las víctimas del ciclón Yaku.

“Las familias que resulten damnificadas y hayan perdido la totalidad de sus viviendas serán atendidas con un bono de S/500 durante dos años mensuales o hasta que podamos recuperar sus viviendas”, mencionó en ese entonces la jefa de Estado.

Alquileres fantasmas

En el documento se lee cuáles son las viviendas declaradas como inhabitables y colapsadas, pero una de las propietarias afirma que nunca se vieron afectados, al igual que no recibieron visita de los representantes del Ministerio de Vivienda.

A pesar de ello, una persona sale que recibe este subsidio económico al ser supuestamente damnificada. Maritza Bernaola Chota afirmó que alquila una vivienda en una zona, pero la propietaria dice “no conocerla”.

En el documento se lee cuáles son las viviendas declaradas como inhabitables y colapsadas, pero una de las propietarias afirma que nunca se vieron afectados. Foto: Panorama

En el caso de Bernaola Chota, la dueña de la casa que supuestamente era alquilada aseguró que funcionarios del sector Vivienda llegaron hasta esta zona. Es decir, tienen conocimiento que la señora no habita en el lugar que se registró en el documento.

“Vinieron los del Ministerio de Vivienda y a ellos mismos les dije que no [vive aquí], y así fue. Me dijeron que normal que no hay ningún problema”, declaró.

Además, señaló que Maritza Bernaola le habría hecho firmar un contrato de arrendamiento para que presente a la entidad, requisito obligatorio para ser beneficiaria. “[Vino] a preguntar, yo le alquilé, trajo de la municipalidad todo, yo firmé y de ahí vinieron los del Ministerio de Vivienda, y les dije que no vive acá. Ningún día [vivió acá]”, agregó.

Más casos

Otros de los casos que también se identificó fue en Puente Piedra, donde una vivienda figura como “colapsada”, pero se comprobó que no es así. “Acá no, para que, no ha pasado esas cosas”, sostuvo un vecino.

Sin embargo, en otras zonas de Lima sí existen damnificados, pero que la ayuda no les ha llegado y menos este bono de arrendamiento que prometió la presidenta. Un bono que espera que les pueda llegar.

“Nos anotaron en una lista, pero se han desaparecido del gobierno. Ya no ha llegado”, indicó. A su vez, otro vecino señaló que recibió solo le entregaron una carpa y víveres, pero ningún subsidio económico.

Al igual que otras personas aseguran que fueron empadronados, pero hasta la fecha no reciben respuesta del supuesto beneficio que les corresponderían, porque fueron damnificados. Mientras afirma que vive en un cuarto prestado.

Una situación que no sería ajena en otros lugares “olvidados” por el gobierno de Boluarte, a pesar de lo anunciado. Este panorama dejó a más de 50 personas fallecidas y también varios desaparecidos.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda respondió que se trata “de un cambio de dirección de las casas” en arrendamiento, según el citado medio.