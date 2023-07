Descubre por qué la inteligencia emocional es factor clave para los empleadores en las entrevistas de trabajo

(Getty Images)

La inteligencia emocional es un concepto que tiene cada vez más notoriedad en los últimos años. No se trata simplemente de una moda pasajera, sino de una habilidad cada vez más crucial en el entorno laboral actual, donde la colaboración y el trabajo en equipo son importantes. En este contexto, es necesario contar con la capacidad de armonizar objetivos, ideas y metas entre el personal involucrado.

En el mundo empresarial actual, contar con un buen currículum, numerosos títulos o incluso una larga experiencia ya no es suficiente para muchas empresas. Los candidatos también deben ser capaces de enfrentar los desafíos que surgen a diario y superarlo con éxito.

Las compañías valoran cada vez más las habilidades prácticas y la capacidad de adaptación de los candidatos, ya que estas cualidades son cruciales para lidiar con los rápidos cambios y las demandas del entorno laboral actual. No se trata solo de tener un conjunto de conocimientos teóricos, sino de poder aplicarlos de manera efectiva en situaciones reales.

La gestión emocional es fundamental en las entrevistas de trabajo. Como señaló la psicóloga Claudia Draghi, cofundadora de Minding y administradora de empresas, la importancia de la inteligencia emocional en una entrevista es fundamental para la gestión y superación de los diferentes retos profesionales que surgen.

A diferencia de una persona con baja inteligencia emocional, aquellos con alta gestión emocional pueden adaptarse con facilidad a nuevos entornos y relaciones con sus compañeros y clientes. La inteligencia emocional está compuesta por cinco componentes esenciales:

Autoconocimiento y autoconciencia emocional.

Autorregulación emocional.

Motivación.

Empatía.

Habilidades sociales.

La inteligencia emocional cada vez más importante en el ambiente laboral.

¿Qué tipos de preguntas se pueden formular?

Los reclutadores suelen tener un esquema desarrollado para evaluar a los posibles trabajadores de la organización. Algunas de estas preguntas son:

¿Qué es lo que más te gusta?

¿Qué te motiva?

¿Qué te hace feliz?

¿Has tenido algún reto? ¿Cómo lo enfrentaste?

¿Qué es aquello que te preocupa?

¿Qué es aquello que te indigna?

¿Cómo lo manejaste?

¿Cuáles son algunas señales o indicadores no verbales?

Además de las respuestas que damos durante una entrevista, la comunicación no verbal es importante. Draghi señala que hay dos aspectos clave. En primer lugar, debemos entender si la entrevista es presencial o virtual. En el caso de entrevistas virtuales, es fundamental encender la cámara. No tienes idea de la cantidad de oportunidades que se pierden por la excusa de que la cámara no funciona.

Es importante que los entrevistados tengan claro que los reclutadores observa el lenguaje no verbal.

Otro aspecto son las muletillas, que son señales de inseguridad y de que estás pensando demasiado en qué decir porque no tienes una respuesta clara. Es preferible decir: “Mira, no se me viene ningún ejemplo de eso, tal vez podríamos buscar algún otro ejemplo”.

La inteligencia emocional es fundamental, ya que hay datos que demuestran que más del 80% de las personas que progresan en su carrera profesional lo hacen gracias a tener una alta inteligencia emocional, no solo por ser personas muy inteligentes, afirmó Claudia Draghi.

También se deben tener en cuenta los movimientos de las manos. Es impresionante la cantidad de personas que, durante una entrevista (incluso virtual), se muestran inquietas. Por lo tanto, es importante cuidar la posición de las manos.

La administradora de empresas recomienda ver la charla TED de Amy Cuddy y también sugiere evitar el lenguaje ambiguo, mantener una postura recta sin importar qué, y nunca presentarse con las manos sucias. En el caso de los hombres, las uñas deben estar cortadas. En el caso de las mujeres, no importa si tienen uñas largas o cortas, pero deben estar bien cuidadas y limpias.