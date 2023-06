El detalle que desató la batalla campal entre jugadores de Universitario y Gimnasia en la Copa Sudamericana

Cámara de ESPN captó de cerca la pelea entre peruanos y argentinos tras pitazo final en el Estadio Monumental de Ate.

Universitario derrotó 1-0 a Gimnasia y clasificó a los ‘play off’ de octavos de final de la Copa Sudamericana. El triunfo ‘crema’ se vio manchado sobre el final debido a la descomunal pelea que protagonizaron los futbolistas de ambos equipos sobre el terreno de juego, bronca que dejar al cuadro de Ate como principal perjudicado, pues varios jugadores podrían ser sancionados tras el informe del árbitro uruguayo Esteban Ostojich. Según las imágenes difundidas por distintos medios de comunicación, hubo varios momentos que pudieron desatar la violencia.

Al culminar el encuentro, algunos futbolistas ‘merengues’ fueron a agradecer a su hinchada y dedicarles la victoria, mientras que los del ‘lobo’ acudieron a reclamarle airadamente al juez. Según las imágenes difundidas por ESPN, se pudo observar que el conflicto habría sido iniciado por Leonardo Morales, quien pierde el control y acude enfurecido a confrontar a un rival, por lo que fue contenido a empujones por elementos de ambas escuadras.

Las cámaras también captaron como el defensor central insulta a un ‘crema’, presuntamente Andy Polo, y en redes sociales se debate si le dijo “mono” como gesto racista o “forro”, insulto argentino.

Descontrol total tras el pitazo final en el Monumental tras partido por Copa Sudamericana 2023.

Sin embargo, en imágenes difundidas posteriormente por DIRECTV SPORTS se puede apreciar como Alfonso Barco increpa a Diego Mastrángelo, el cual se retiraba de la cancha. El volante fue detenido por dos hombres de Gimnasia, lo que comenzó a generar los empujones.

Asimismo, se observa como uno de los primeros en soltar los puños es un jugador con chaleco de Universitario, quien agredió a Cristian Tarragona, el cual respondió con más golpes. Cuando el resto de futbolistas, que trataban de contener la trifulca entre Morales y Polo, se dieron cuenta de estas acciones, se unieron a la bronca y terminó de desatarse la gresca.

Nuevas imágenes del inicio de la pelea entre los jugadores de Universitario y Gimnasia al final del partido por Copa Sudamericana.

Cabe señalar que al final del encuentro, Aldo Corzo señaló que los jugadores de Universitario se unieron a la pelea debido a que los de Gimnasia agredieron a uno de los utileros. El lateral derecho también acusó a los de La Plata de iniciar todo debido a que se quedaron ‘picones’ por la eliminación.

Martín Pérez Guedes lamentó la pelea

Martín Pérez Guedes, una de las figuras de Universitario de Deportes y que no participó del conflicto, criticó que sus compañeros hayan caído en la provocación de los jugadores de Gimnasia y Esgrima La Plata, pues estos no tenían nada que perder, mientras que muchos de los suyos pueden quedar suspendidos para el siguiente partido. No obstante, también afirmó que se tratan de situaciones que pueden pasar en el fútbol.

“No sé por qué se armó toda esa revuelta, miré, pero ya estaba todo. Pero era normal que pase porque ellos no tenían nada que perder y nosotros sí porque pasamos de fase. Son cosas del fútbol que suelen pasar”, declaró.

Esta no es la primera vez que Universitario se vio involucrado en una pelea en un torneo internacional. El 15 de abril de 2010 en la Copa Libertadores. Los ‘cremas’ empataron 0-0 con Lanús en Argentina y clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que los ‘granates’ quedaron eliminados. La bronca inició tras un golpe contra el portero Raúl Fernández, quien acababa de desembolsar un centro.

Al finalizar el choque se produjo una gresca que causó las expulsiones de Víctor Piriz Alves, ‘Superman’ Fernández y Jhon Galliquio, los dos últimos titulares claves para el entonces técnico, Juan Reynoso. Los tres futbolistas recibieron varias fechas de sanción y no estuvieron en el choque de octavos contra Sao Paulo, en el que los ‘merengues’ quedaron eliminados por penales tras empatar 0-0 los dos partidos.