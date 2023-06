Magdyel Ugaz pide al Congreso aprobar ley que ayude a mujeres con endometriosis: “Somos más de 2 millones”

Magdyel Ugaz pide al Congreso aprobar ley que ayude a mujeres con endometriosis. (Instagram)

Magdyel Ugaz utilizó sus redes sociales para hacer un llamado al Congreso de la República. La actriz se pronunció en su cuenta oficial de Instagram para pedirle a las autoridades que aprueben el proyecto de ley que brinda ayuda a las mujeres que padecen endometriosis, enfermedad con la que fue diagnosticada en 2022.

Como se recuerda, la popular ‘Teresita’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ contó que en noviembre del año pasado fue operada de endometriosis y que fue muy complicado descubrir lo que provocaba sus fuertes dolores menstruales. Asimismo, pidió a sus seguidores y público en general que escuchen a su cuerpo y que acuden al médico de ser necesario.

“Es una de las enfermedades ginecológicas más comunes y más desconocidas. Llegar a mi diagnóstico me tomo años, años en los que normalice el dolor, los cambios hormonales que afectan tu estado de ánimo y físico. Un diagnóstico a tiempo puede ayudar, aliviar muchas de las cosas que hoy nombro y entre ellas una muy importante la infertilidad. No es normal que te den dolores menstruales fuertes, no es normal tener sangrados fuera de nuestro ciclo. Hagámonos cargo y pidamos ayuda”, compartió en sus redes.

Magdyel Ugaz confiesa que padece de endometriosis. (Instagram)

El último 23 de junio, Magdyel Ugaz relató que se encontró a un colectivo de mujeres que estaban exigiendo más atención del Estado peruano para aquellas féminas que sufren de endometriosis. “El día de ayer (jueves 22) las ‘endoguerreras’, mujeres que conocí cuando fui diagnosticada con endometriosis, me contaron que estuvieron en el Congreso desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y que fue durísimo”, dijo.

La actriz explicó de qué se trataría este proyecto de ley. “Ellas están presentando el proyecto de ley 4586, que pide atender esta enfermedad crónica, que pide que haya especialistas en este tema, que pide diagnósticos adecuados para una enfermedad dolorosísima, que te puede inhabilitar física y emocionalmente y debe ser atendida”.

“ Desde acá hago un llamado al Congreso, al presidente del Congreso y a todos los congresistas a que atiendan esta ley. Más de 2 millones de mujeres en el Perú sufren de endometriosis y merecen ser tratadas de la manera adecuada”, manifestó.

Magdyel Ugaz hace un llamado al Congreso. (Instagram)

Este video fue acompañado con un corto texto en el que resalta la dura batalla que viven las mujeres con dicha enfermedad. “El proyecto de Ley de endometriosis#4586 tiene que ser una realidad, somos cerca de 2 millones de peruanas las que batallamos con una enfermedad crónica, infravalorada, sin protocolos de diagnóstico adecuados, con falta de especialistas, realmente capacitados para abordar de manera multidisciplinaria esta enfermedad compleja”, escribió.

Su publicación generó múltiples reacciones por parte de los usuarios. Mientras que unos expresaban su furia en contra del Congreso de la República, otros aplaudieron su llamado para la visibilidad de esta enfermedad. Incluso, muchos contaron algunas de sus experiencias, lamentando las consecuencias de no haber un tratamiento adecuado.

“El Congreso solo apoya estupideces que les llene los bolsillos, lamentablemente a casos importantes como este no les hace caso”, “Se me caen mis lágrimas. Padecer esta enfermedad es muy dolorosa, que bueno saber que hay un grupo de mujeres pidiendo una ley”, “Por más investigación, más divulgación científica, porque son pocos los doctores que saben tratar adecuadamente esta enfermedad”, “Estos son los casos que más atención deberíamos de tener en cuenta y que las leyes se pongan firmes de una vez”, fueron algunos de los comentarios.