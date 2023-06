Miss Grand Perú 2023 EN VIVO: Luciana Fuster y las candidatas desfilan en elegantes vestidos de noche

Luciana Fuster y su rigurosa entrevista en el Miss Grand Perú

La modelo se sometió a una de las pruebas más fuertes del certamen, la entrevista. Aquí la organización le pidió que se describa ante una persona que no sabía nada de ella.

“Luciana Fuster es una chica de su casa, es una niña como cualquiera, es una hija, para mí, ejemplar. Siento que he tenido muy buenos valores, en mi familia me han educado demasiado bien. Soy una persona bastante honesta, sincera y humilde, y realmente eso es lo que me gusta transmitir (...)”, indicó la polémica modelo.