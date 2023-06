Alexander Callens y su categórica explicación en defensa de Juan Reynoso de la goleada sufrida por Perú ante Japón

El defensa de la selección peruana dejó estas palabras sobre los resultados ante Corea del Sur y Japón. (Video: Canal N)

El último martes 20 de junio, la selección peruana sufrió una dura derrota ante su par de Japón al ser goleado 4-1 en el estadio Panasonic Suita de Osaka. Con este juego se cerró la preparación de la ‘blanquirroja’ de cara al próximo proceso clasificatorio al Mundial 2026.

Te puede interesar: Takefusa Kubo intercambió camiseta con Alexander Callens y tuvo deplorable reacción tras el Perú vs Japón

Pese a que la aparatosa caída dejó bajo un rendimiento colectivo y en varias individualidades del combinado patrio, uno de los futbolistas del plantel, el zaguero Alexander Callens, buscó mitigar los cuestionamientos y defendió a su entrenador Juan Reynoso.

El central de Girona de España indicó que, debido al carácter amistoso de los encuentros con los asiáticos, el comando técnico pudo probar a todos los convocados y que de cara al inicio a las Eliminatorias 2026 no habrá espacio para experimentos y que el ‘Cabezón’ Reynoso colocará en cancha a quienes corresponda.

Te puede interesar: Perú vs Japón: los detalles del caluroso recibimiento de la selección peruana en Osaka con la presencia de Gianluca Lapadula

“Creo que el profesor (Juan Reynoso) probó a todos, que era lo que todo el mundo quería. Ya se vienen los partidos decisivos, ya no hay pruebas, no hay nada, va a poner a los que tiene que poner y se acabará ese dilema”, declaró para las cámaras de América Deportes.

El deportista de 31 años comentó que el abultado marcador en contra debe ser aceptado de “buena manera” y que realmente sería un problema si hubiese ocurrido en una competición oficial. Recordó que el ‘equipo de todos’ supo reponerse de situaciones aún más adversas.

Te puede interesar: Perú vs Japón: con Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, las opciones en ataque para duelo amistoso

“Sinceramente, hay que tomarlo de una buena manera, porque imagínate que en las Eliminatorias nos pase eso, eso sería un bajón para todos, la verdad. Hemos salido de peores circunstancias y hay que tomarlo así. Esta es una prueba y ya está”.

Callens Asín, que suma 37 presentaciones con la selección absoluta, indicó que nunca había sufrido cuatro tantos en un mismo compromiso. El defensa ingresó a los 50 minutos del partido en reemplazo de Anderson Santamaría y aunque con él en el campo solo recibieron dos dianas, no eludió responsabilidad.

“No me acuerdo de que me hayan metido cuatro goles. Así haya jugado 45 minutos o lo que sea, si perdemos lo hacemos todos. El profesor en dos semanas no puede hacer milagros”.

Alexander Callens durante el Perú vs Japón del martes 20 de junio. (Koji Watanabe/Getty Images)

Los delanteros Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula coincidieron por primera vez en la cancha y para el canterano de Sport Boys mostraron una buena compenetración. Señaló que se debe dar crédito al oponente por impedir que ambos artilleros hayan destacado. Así mismo, indicó que restan dos meses para empezar la pugna por un cupo al Mundial 2026 y que el grupo se alistará de forma óptima.

“Yo los vi muy bien, que se movían, que hacían lo que habíamos trabajado, pero también hay que darle mérito al rival. En setiembre empieza todo, ya no hay excusas. El equipo está muy comprometido, se va a preparar muy bien”.

Por último, mostró su agradecimiento a los aficionados por el respaldo pese a la goleada. “Ver que la gente nos apoya, a pesar de lo que pasa, a pesar de las circunstancias, eso a nosotros nos motiva y nos vamos con una sonrisa”.

Alexander Callens suma 37 partidos con la selección peruana. (Aflo Images)

Alexander Callens en la ‘era Reynoso’

Desde que Reynoso Guzmán asumió el mando de la selección peruana, Alexander Callens participó en cinco de los ocho duelos. Fue titular en el debut con México y se mantuvo en cancha durante toda la contienda. Hizo lo propio contra Paraguay y Bolivia. Inició acciones con Corea del Sur, sumando 57 minutos. Fue suplente frente a El Salvador y no fue convocado para la fecha FIFA de marzo frente a Alemania y Marruecos. Acumula 367 minutos bajo la conducción del ex DT de Cruz Azul.