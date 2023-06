María Pía Copello compartió inéditas fotos de su papá por el Día del Padre: “No tenerlo nunca deja de doler”

María Pía Copello compartió inéditas fotos de su papá por el Día del Padre | Instagram

María Pía Copello se ha mostrado muy creativa en sus redes sociales y cada vez más nos sorprende con nuevos y divertidos videos. Sin embargo, en esta ocasión la conductora de televisión decidió hacer un alto a su lado con humor y le dedicó un emotivo homenaje a su fallecido padre.

La presentadora de América Televisión decidió hacer un video completamente diferente y abrió su corazón a sus seguidores. Aunque en más de una ocasión había preferido mantener su reserva al respecto, esta vez decidió homenajear a su padre y a todos aquellos que dejaron de existir, pero siguen presentes para sus familias.

Esteban Copello Fedeli es el nombre del padre de María Pía Copello, quien lamentablemente falleció hace más de 20 años, pese a ello, la conductora siempre se ha mostrado fuerte para su familia. Esta vez hizo una excepción y mostró sus más profundos sentimientos.

En una emotiva publicación de Instagram, compartió un video en el que se alistaba para ir a visitar la tumba de su padre en esta fecha importante como es el Día del Padre. Además, decidió mostrar algunas fotografías de su infancia junto a su progenitor que terminaron por conmover a los cibernautas.

“Hoy quiero homenajear a todos los papis. Los que están y los que no están. Mi papi no está conmigo físicamente, pero todos los días lo encuentro en la risa de mis hijos, en las buenas cosas que me pasan, en los consejos que me pueden dar de corazón. Feliz día de padre para todos, abracen a los suyos muy fuertes si los tienen cerca”, mencionó al inicio de su post.

María Pía Copello compartió video por el Día del Padre. (Instagram)

Sin embargo, este video fue mucho más especial porque la cantante Eva Ayllón la acompañó con el tema ‘Mi viejo’, que hizo más emotivo este momento, por ello, no dudó en agradecerle la oportunidad. Finalmente, afirmó que las ausencias siempre se sienten por más que pasen los años.

“Gracias a la grandiosa Eva Ayllón por ser parte de este video. Nunca había mostrado mucho de mi papi, a pesar de que siempre me preguntan por él. La verdad, no tenerlo a mi lado físicamente (porque espiritualmente siempre está) es algo que nunca deja de doler, pero quise hacerle un lindo homenaje y compartirlo con ustedes”, mencionó.

Maria Pía Copello compartió video por el Día del Padre. (Instagram)

Usuarios reaccionaron a esta emotiva publicación

El post de María Pía Copello sorprendió gratamente a sus seguidores, pues dejaron conocerla un poco más y fuera de su peculiar personaje que siempre nos hace reír. Más de un usuario de las redes sociales celebró que la conductora decidiera compartir con ellos parte de su intimidad.

Pero, no solo eso, pues muchos de los cibernautas se identificaron con estas emociones, pues más de uno también ha perdido a su padre y la ausencia aún se siente pese al paso de los años. El clip ha alcanzado más de 13 mil me gusta y cientos de emotivos comentarios.

“Qué hermoso, mi papito y mi esposo como me hacen falta”, “Llorooo. ¡Qué hermoso video!!! Beso al cielo papito”, “Qué lindo video siempre estarán en nuestros corazones”, “Mi papá se fue y con él parte de mí. Lo lloraba mucho. Un día me pregunté si esa era la mejor manera de honrar su memoria y me di cuenta de que no. La mejor manera de homenajearlo era siendo feliz y haciendo las cosas bien”, escribieron algunos usuarios.

Usuarios comentan video de María Pía Copello. (Instagram)