Extrabajador de la congresista Heidy Juárez la desmiente y confirma que le recortaron el sueldo

La fiscalía abrió una investigación contra la congresista Heidy Juárez, ante la información sobre supuestos cobros irregulares en su despacho. (Congreso)

Panorama expuso la noche del domingo 18 de junio el testimonio de un extrabajador parlamentario del despacho de la congresista de la república, Heidy Juárez, quien confirmó que le recortaba la mitad de su sueldo. Esto se conoce luego que la legisladora fuera blindada hace unos días por la Comisión de Ética.

De acuerdo al informe del dominical, se trata de Roger Eduardo Saucedo, un joven de 24 años que se desempeñó como técnico en la Comisión Especial del Cambio Climático, que presidió la parlamentaria Juárez.

Según el testimonio de Saucedo, la mitad de su sueldo lo entregó al primo hermano de la congresista, Alexis Juárez, quien probablemente luego le habría hecho llegar el dinero.

Ante la Comisión de Ética, Juárez contó con una declaración jurada de Saucedo negando los hechos. (Congreso)

“Cuando yo ingresé a trabajar me dijeron que iba a tener que hacer esa división para apoyar [...] y bueno, acepté”, contó a Panorama.

Además, Saucedo reveló que fue Miguel Chafloque Domínguez, ex asesor principal de la congresista, quien le habló del presunto recorte de su salario.

Cabe señalar que Juárez obtuvo el reciente blindaje ante la Comisión de Ética gracias a una declaración jurada de Saucedo en la que negaba los supuestos cobros irregulares en su contra.

Al respecto, Saucedo, indicó: “No sé de dónde habrá llegado esa información, sinceramente. Pero bueno, si es que necesitas una respuesta, bueno, la respuesta es que sí, pues (me recortaban el sueldo).[¿Realmente cobrabas la mitad de tu sueldo?] Bueno, en este caso, sí”, declaró el extrabajador.

La Comisión de Ética evaluó el informe final contra las congresista Heidy Juárez por el presunto recorte de sueldo. (Congreso de la República)

Por este caso, a mediados de abril, el Ministerio Público le abrió una investigación a la congresista por el presunto delito de concusión, que alcanza también a su asesor principal, Miguel Ángel Chafloque Domínguez, como supuesto cómplice.

Al ser consultada, Juárez siempre se ha defendido y ha asegurado que el informe periodístico que reveló el presunto caso demominado “mochasueldo” fue “tendencioso”.

“La mencionada nota periodística termina siendo un reporte tendencioso y con una clara intención de dañar mi imagen y reputación por parte de personas que desconozco. Eso es lo que me llena de impotencia y de rabia, porque no sé quiénes son las personas que imputan estos hechos y me señalen de que hay pruebas de que ha habido este recorte de sueldos”, señaló ante la Comisión de Ética.

Fiscalía le abre investigación a congresista Heidy Juárez. Canal N

Previamente, la legisladora calificó de “persecución política” las acciones en su contra, tanto en Comisión de Ética, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Fiscalía.

“Para mí es denigrante ese término (...) Negué todo esto, porque no ha sucedido eso en mi despacho. ¿Usted no es una mocha sueldo? No, bajo ningún término y doy la cara. La idea es que esto se aclare en las instancias correspondientes”, precisó.

Juárez también se ha referido a la investigación preliminar que le abrió la fiscalía y aseguró que se allanará para esclarecer los hechos.

“Acabo de tomar conocimiento que la fiscalía ha iniciado una investigación preliminar en mi contra por presuntos cobros irregulares en mi despacho. Ante ello, y como lo he venido haciendo, me allano a todas las investigaciones, no tengo nada que ocultar, ni nada que temer, demostraré que jamás he cometido hechos irregulares faltando a mi ética profesional”, tuiteó.