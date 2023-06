‘Degeneradxs’, el primer reality peruano con personas trans y no binarias: “Hay que hablar de cosas urgentes, sin poner por delante el dolor”

El reparto de ‘Degeneradxs’, que estrena este 3 de julio, incluye a activistas de otras regiones del norte y centro del país, donde la desigualdad es más acentuada.

La locación es una cocina luminosa y prolija. Los ingredientes, los utensilios, el menaje están dispuestos sobre una mesa, listos para lo que vendrá después. Es diciembre de 2022 y acaban de estallar las protestas contra la administración de Dina Boluarte, pero el rodaje no se ha detenido. En un momento, los participantes prepararán una causa rellena, un entrante típico de la gastronomía peruana.

Son seis y la cámara los enfoca en plano medio: Gia Macarena Pedroche, Bélgica Ledesma Echegaray, Matías Pérez Oyola, Demian Meza Pacheco, Shañu León Pérez y Adrián Morales Solís. Se han dispuesto en equipos —Wayqui Kuna y Trascender—, cada uno de los cuales debe presentar una versión a su manera.

El desafío, ‘Una causa por la kawsay trans’, está a punto de empezar. Le Nico y Gisello, los conductores, precisan que Kawsay, en quechua, significa vida, y después lanzan la cuenta regresiva. Tres, dos, uno. Es uno de los capítulos de ‘Degeneradxs’, el primer reality peruano sobre personas trans y no binarias con personas trans y no binarias.

En este episodio, y como ocurrirá con los siete siguientes a lo largo de una docuficción que dura 47 minutos, los protagonistas hablarán de lo que significa vivir en un país hostil que todavía les niega su identidad y derechos.

Mientras machacan papa, aderezan el pollo y emplatan frente al lente de Aaran Ochante, Julissa López y Carla Amaro, bajo la dirección Arturo Dávila, abordarán la necesidad de una Ley de identidad de género con la cual puedan obtener un documento que los represente; de las barreras en el acceso a la atención en salud sexual, psicológica y física; de la transfobia y homofobia imperante.

“Sonará un poco a cliché, pero cuando me lanzaron la propuesta desde el extranjero no lo podía creer porque soy un creador independiente, autoformado y autogestionado. Me aluciné un montón”, dice el realizador y guinista del proyecto a Infobae Perú. La iniciativa llegó en septiembre del año pasado, justo cuando trabaja y buscaba financiamiento para el rodaje de ‘Corazón danzante’, un trabajo sobre el bullying escolar LGBTI.

La producción ejecutiva de Akãhatã había contemplado un proyecto llamado ‘Del Papel a la pantalla’ con cuatro audiovisuales que transcurren en distintos países de la región y abordan temáticas diversas: México sobre el enfoque de género, El Salvador de la dictadura, Guatemala sobre la educación sexual y Perú sobre el contexto trans y no binario, un tema encargado a Dávila, miembro de Se Logra Producciones, una casa productora integrada por personas trans.

Arturo Dávila, realizador de ‘Degeneradxs’, un reality con personas de la diversidad que estrena este 3 de julio

“Fue una apuesta en contra de los productos fríos y dolorosos. Mi idea fue un formato educativo y divertido para hablar, desde otro lado, de cosas tan urgentes, sin poner por delante el dolor, sino quiénes somos, lo que creemos, lo que sentimos, lo que queremos lograr como colectivo”, remarca. De ahí que la preparación lúdica de una causa rellena pueda devenir en un mensaje poderoso sobre igualdad, diversidad y conquista de derechos.

“Que una chica trans serrana hable de su experiencia amplifica la visibilidad de la problemática que vivimos en el centro del país. El mundo andino es más cerrado a la diversidad”, dice Bélgica (Huancayo) al otro lado del teléfono.

“Este proyecto busca movilizar la diversidad dentro de la diversidad trans y no binaria. Da tribuna a quiénes somos de otras provincias. Nos muestra como seres humanos. Rescata nuestras experiencias y virtudes, desde lo más gris a lo más colorido, en un país con tan pocas oportunidades”, matiza Jesús (Lambayeque).

“La violencia que sufrimos en nuestras infancias por el machismo y el patriarcado ha sido el escalón para crecer como seres humanos. Este reality me ha enseñado que con perseverancia y corazón se puede realizar cosas extraordinarias”, estima Gia (Lima).

“Este formato cuestiona los estereotipos y los pensamientos erróneos sobre los hombres trans, una comunidad que por muchos años ha permanecido oculta en el discurso de derechos humanos”, recalca Matías.

Según Alfonso Silva Santisteban y Ximena Salazar, docentes e investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), en Perú no existen aún publicaciones académicas que den cuenta de la realidad social de los hombres trans.

“La información existente proviene principalmente de las experiencias narradas a través de conversaciones informales y algunas iniciativas desde el activismo. Es posible señalar, desde esta información, las experiencias cotidianas de invisibilización, discriminación, marginación y exclusión”, anotan en ‘Existimos’, un trabajo que en 2018 inauguró un campo de investigación dentro de los estudios de género.

“Ese vacío, sumado a la mirada recurrente cuando se abordan temas de la diversidad, es la potencia de este proyecto”, cree Dávila.

Mientras rodaban ‘Degeneradxs’, varias regiones se encontraban en Estado de Emergencia y con las vías bloqueadas a raíz de las protestas antigubernamentales. “Por eso una de nuestras compañeras y participantes del reality no pudo llegar a Lima desde Arequipa”, recuerda.

Recuerda, también, que la política trans Gahela Cari fue retenida arbitrariamente por policías de la Dirección contra el Terrorismo junto a campesinos, líderes comunitarios y otros ciudadanos.

“Fueron días de mucha tensión y movimiento emocional, en los que fue fundamental el acompañamiento y soporte trans-amoroso para continuar con el proyecto”, dice el cineasta trujillano y fundador del colectivo cultural ‘Trans Arte’.